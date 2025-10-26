Rama Tulsi or Shyama Tulsi for Home: तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय माना जाता है. तुलसी कई प्रकार की होती है लेकिन आमतौर पर रामा और श्‍यामा तुलसी ही ज्‍यादा प्रचलित है. मान्‍यता है कि घर में तुलसी का पौधा होना समृद्धि और खुशहाली देता है. जिस घर में रोजाना सुबह-शाम तुलसी की पूजा होती है, वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती है. तुलसी को मां लक्ष्‍मी का रूप माना जाता है. वास्‍तु शास्‍त्र में घर में तुलसी का पौधा रखने, उसकी पूजा करने और उससे जुड़े संकेतों के बारे में बताया गया है. साथ ही कुछ नियम भी बताए गए हैं.

घर के लिए कौनसी तुलसी शुभ

तुलसी कई प्रकार की होती है- रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी आदि. लेकिन ज्‍यादातर लोग 2 प्रकार की तुलसी के बारे में ही जानते हैं रामा तुलसी और श्‍यामा तुलसी. सभी प्रकार की तुलसी शुभ होती हैं और उनकी अपनी-अपनी खूबियां भी हैं. अब बात आती है कि धन-समृद्धि के लिए घर में कौनसी तुलसी लगाना ज्‍यादा शुभ होता है.

रामा तुलसी के फायदे - हल्‍के हरे रंग वाली रामा तुलसी को श्री तुलसी भी कहते हैं. खाने में यह मीठी होती है. कहा जाता है कि प्रभु राम को रामा तुलसी बेहद प्रिय है. वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार घर में रामा तुलसी लगाने और रोजाना उसकी पूजा करने से अपार धन-समृद्धि आती है. साथ ही घर की निगेटिव ऊर्जा दूर होती है. जिन घरों में रामा तुलसी हो, वहां कभी धन की कमी नहीं होती है.

श्यामा तुलसी के फायदे - हल्‍के बैंगनी रंग की पत्तियों वाली तुलसी को श्‍यामा तुलसी कहते हैं. यह रामा तुलसी की तुलना में कम मीठी होती हैं, लेकिन इनमें कमाल के औषधीय गुण होते हैं. इसे सेहत के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है. इसे पूजा के साथ-साथ औषधीय महत्‍व के लिए ज्‍यादा जाना जाता है.

कार्तिक महीने में लगाएं तुलसी

कार्तिक महीने में घर में तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ होता है. कार्तिक मास में भगवान विष्‍णु की पूजा की जाती है और श्रीहरि विष्‍णु को तुलसी बेहद प्रिय है. कार्तिक मास में घर में तुलसी का पौधा लगाने से मां लक्ष्‍मी भी प्रसन्‍न होती हैं और अपार धन-समृद्धि देती हैं. वास्‍तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर की उत्‍तर दिशा में लगाना अत्‍यधिक शुभ होता है क्‍योंकि यह कुबेर की दिशा होती है.

