/भड़ली नवमी पर बुध-मंगल का द्विद्वादश योग, 5 राशि वालों के लिए धन-संपत्ति के योग, चमकेंगे सितारे

आज 22 जुलाई 2026 को भड़ली नवमी है, जिसे भड़ल्या नवमी या भड़रिया नवमी भी कहते हैं. इस पवित्र और सुख-समृद्धिदायक दिन में बुध-मंगल ग्रह एक-दूसरे से 30 डिग्री पर रहकर द्विद्वादश योग बना रहे हैं. वहीं चंद्रमा पूरे दिन भौतिक सुख के दाता शुक्र की राशि तुला में रहेंगे.
वहीं गुरु ग्रह भले ही अस्त हैं लेकिन अपनी उच्च राशि कर्क में रहकर हंस राजयोग बना रहे हैं. साथ ही गुरु नक्षत्रों के राजा पुष्य नक्षत्र में शुक्र के साथ विराजमान हैं. जानिए ये सभी योग-संयोग भड़ली नवमी पर किन राशि वालों का नसीब खोल सकते हैं.
वृषभ राशि के लोग यदि संपत्ति खरीदने या इससे जुड़ी डील करना चाहते हैं तो कर सकते हैं. उनके लिए समय अच्छा है. आपकी आर्थिक उन्नति होने के योग बन रहे हैं. वर्कप्लेस पर आपके काम की तारीफ हो सकती है. कारोबार में मुनाफा होने, बिक्री बढ़ने के योग बन रहे हैं.
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आय में बढ़ोतरी करने के योग बना रहा है. अतिरिक्त आय हो तो उसे खर्च करने की बजाय इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें. लेकिन निवेश समझदारी से करें. रुके हुए कामों पर ध्यान दें, वे इस समय पूरे हो सकते हैं.
कन्या राशि वालों के लिए करियर में उन्नति होने के योग बन रहे हैं. यदि किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना है तो दिन अच्छा है लेकिन डॉक्यूमेंट्स अच्छे से पढ़ लें. स्टूडेंट्स के लिए भी दिन अनुकूल है.
मकर राशि वाले जो लोग बड़ी संपत्ति, गाड़ी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है. बड़ी खरीदारी हो सकती है, जो सुख-सुविधा से जुड़ी हो. घर में कोई आयोजन हो सकता है.
मीन राशि वालों को आत्मविश्वास बढ़ेगा. घर-परिवार में खुशहाली रहेगी. सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. आप आरामदायक और आनंददायी पल बिता सकते हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)