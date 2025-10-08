Advertisement
Bhai Dooj 2025 Gift: भाईदूज पर बहन को राशि अनुसार दें ये तोहफा, बहन के जीवन में भी आएंगे दुख के कांटे, बढ़ेगा सौभाग्य!

Bhai Dooj 2025 Gift According to Rashi: भाई बहन के प्यार और सम्मान को दर्शाने वाले त्योहार भाईदूज का बहुत महत्व है. जिसे दिवाली के दो दिन बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाया जाता है. आइए जानें इस दिन भाई अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट दे सकते हैं.

Oct 08, 2025
Bhai Dooj 2025 Gift According to Sister Rashi: भाई बहन के प्यार और सम्मान को स्थापित भाईदूज का त्योहार दिवाली के दूसरे दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर मनाई जाती है. इस साल भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी. इस त्यौहार पर बहनें अपने भाई को तिलक या टीका लगाकर मिठाई खिलाती हैं. वहीं भाई भी बहन को उपहार देते हैं. ध्यान दें कि भाईदूज पर अगर भाई बहन की राशि के अनुसार उन्हें गिफ्ट दें तो बहनों के भाग्य खुल सकते हैं. आइए इस कड़ी में जानें कि भाई बहन को उनकी राशि अनुसार क्या गिफ्ट दे सकते हैं. यहां आपको मेष से लेकर मीन तक की पूरी लिस्ट मिलेगी.

राशि के अनुसार भाई दूज 2025 गिफ्ट (Bhaidooj Gifts according to zodiac sign)
मेष राशि
मंगल की मेष राशि की जातक बहन को अगर भाई दूज पर भाई फिटनेस रिलेटेड इक्विपमेंट या एडवेंचर ट्रिप के वाउचर दे तो ये उनकी खुशी बड़ा सकती है. लाल रंग की चीज भी बहन के लिए लकी हो सकती है.

वृषभ राशि
शुक्र ग्रह की वृषभ राशि की जातक बहन को भौतिक सुख वाली चीजें गिफ्ट कर सकते हैं. हीरे की ज्वेलरी या रेशमी कपड़े या फिर होम डेकोर की चीजें गिफ्ट करें. 

मिथुन राशि
बुध की मिथुन राशइ की जातक बहन को भाई दूज पर चांदी या सोने की अंगूठी में पन्ना जड़वाकर अगर तोहफे में दें तो बहन के भाग्य खुल जाएंगे. 

कर्क राशि
चंद्रमा की कर्क राशि की जातक बहन को फोटो एल्बम या इसी तरह की इमोशनल करने वाली चीजें दे सकते हैं. सफेद रंग के कपड़े भी बहन के लिए लकी साबित हो सकता है.

सिंह राशि
सूर्य की सिंह राशि की जातक को स्टाइलिश ज्वैलरी से लेकर डिजाइनर ड्रेस गिफ्ट कर सकते हैं. ट्रेंडी हैंडबैग से लेकर लाल या तांबे की कोई चीज गिफ्ट करना आपकी बहन के भाग्य खोल देंगे. 

कन्या राशि
बुध की कन्या राशि की जातक बहन को अगर भाई  फिटनेस ट्रैकर या हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें गिफ्ट रेंगे तो ये उनके लिए लकी और परफेक्ट गिफ्ट हो सकता है. पन्ना धातु से बड़ी चीज भी गिफ्ट कर सकते हैं.

तुला राशि
शुक्र की तुला राशि की जातक बहन को भाई दूज पर भाई आकर्षक और थोड़ी महंगी चीजें गिफ्ट करें. जैसे परफ्यूम, डिजाइनर वॉच या आर्टवर्क भी गिफ्ट में दे सकते हैं. 

वृश्चिक राशि
मंगल की वृश्चिक राशि की जातक बहन को परफ्यूम, गहनें, किताबें गिफ्ट में दें. ट्रैकिंग के लिए भी उन्हें भेज सकते हैं 

धनु राशि
गुरु बृहस्पति की धनु राशि की जातक बहन को अगर भाई यात्रा से जुड़ी चाजें तो ये उनके लिए लकी हो सकता है. जैसे ट्रैवल एसेसरीज, ट्रैवलिंग टिकट, एडवेंचर किटय 

मकर राशि
शनि की मकर राशि की जातक बहन को भाई अगर भाईदूज पर ऑफिस रिलेटेड या उनके काम से जुड़ी चीजें दे तो उनके लिए लकी होगा. जैसे ऑर्गनाइजर, बिजनेस जर्नल, ऑफिस बैग.

कुंभ राशि
शनि की कुंभ राशि की जातक बहन को कोई तकनीकी गैजेट भाई दूज पर गिफ्ट कर सकते हैं. बूलटूथ स्पीकर से लेकर ईयरपॉड्स, सेल्फ-क्लीनिंग वाले पानी बोतल जैसी चीजें गिफ्ट करें

मीन राशि
गुरु बृहस्पति की मीन राशि की बहन को भाईदूज पर पौधा गिफ्ट कर सकते हैं. यादगार दिनों के वीडियो और फोटो एल्बम भी इन्हें खुशी दे सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Diwali 2025: 10 के नोट से लेकर काली गुंजा तक... दिवाली से पहले करें तिजोरी से जुड़े ये टोटके, बनेंगे महाधनवान और बरसेंगे पैसे!

