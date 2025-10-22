Advertisement
Hindi Newsऐस्ट्रो

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अति शुभ अमृत चौघड़िया मुहूर्त और तुला राशि में चंद्रमा, इन राशि वालों को मिलेगा अति शुभ फल!

Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अति शुभ अमृत चौघड़िया मुहूर्त में तिलक किया जाएगा. वहीं इस दिन तुला राशि में चंद्रमा का संचरण होगा. तीन राशि वालों को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है.

 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:53 PM IST
Bhai Dooj 2025
Bhai Dooj 2025

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। दीपावली के पांच दिवसीय महापर्व भाई दूज के साथ संपन्न हो जाता है. भाई दूज का त्योहार भारतीय संस्कृति में भाई-बहन के प्रेम को दर्शाता है और यह पर्व विश्वास का एक पवित्र प्रतीक भी माना जाता है. हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज पर्व मनाया जाता है जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं. रक्षाबंधन के जैसे ही बहन अपने भाई की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए भाई को तिलक करती हैं. आरती उतारकर मिठाई खिलाती हैं और भोजन करवाती हैं. वहीं भाई भी बहन को तोहफा देते हैं और बहन की रक्षा का वचन देते हैं.

भाई दूज के लिए शुभ मुहूर्त
पंचांग के अनुसार इस वर्ष कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:17 बजे पर शुरू हो रही है और 23 अक्टूबर 2025 को रात 10:47 बजे पर समाप्त हो रही है. इस तरह उदया तिथि में भाई दूज 23 अक्टूबर 2025 को गुरुवार के दिन मनाया जाएगा. शास्त्रों की मानें तो भाई दूज की पूजा व भाई को तिलक की रस्म दोपहर के समय करना शुभ होता है. ज्योतिषियों के अनुसार, भाई दूज पर सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त दोपहर 12:5 मिनट से लेकर 2:54 मिनट तक रहेगा। इस दौरान 12:05 से 1:30 तक शुभ चौघड़िया और 01:30 से 2:54 तक अमृत चौघड़िया रहेगा, जो कि अति शुभ फलदायी और सौभाग्य बढ़ेने वाला माना जाता है. विशेष रूप से अमृत चौघड़िया में तिलक करने से भाई के जीवन में सुख, समृद्धि बनी रहती है और दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त होता है.

भाई दूज की कथा
भाई दूज से जुड़ी कथा है कि सूर्यपुत्र यमराज अपनी बहन यमुना से बहुत स्नेह रखते थे लेकिन अधिक व्यस् होने के कारण अपनी बहन से नहीं मिलने जा पाते थे. वहीं यमुनाजी अपने भाई को बार बार आमंत्रित करती रहती थीं. बार बार बुलावा आने पर कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि पर यमराज यमुना जी के घर पहुंचे. जहां यमुनाजी ने अपने भाई का भव्य स्वागत किया और तिलक किया. अनेक पकवानों वाले स्वादिष्ट भोजन करवाया. वहीं, यमराज ने अपनी बहन की सेवा और स्नेहभाव से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि जो भी बहन कार्तिक शुक्र द्वितीया तिथि पर अपने भाई को आमंत्रित कर उसका तिलक करेगी उसके भाई को अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलेगी. तभी से यम द्वितीया पर्व मनाया जा रहा है.

चंद्रमा का संचरण तुला राशि में संचरण
ज्योतिष के अनुसार भाई दूज के दिन इस बार चंद्रमा का संचरण तुला राशि में हो रहा है, हालांकि 23 अक्टूबर को रात 10:05  बजे चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे. भाई दूज की रस्म के समय चंद्रमा का तुला राशि में होना कुछ राशियों के लिए शुभ संकेत दे रहा है. आइए जानें वे राशियां कौन सी हैं.

  • मेष राशि के जातकों को माता-पिता से स्नेह प्राप्त होगा और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी. जातकों के लिए धन लाभ के योग बनेंगे.

  • कन्या राशि और धनु राशि के लोगों को पारिवारिक सुख प्राप्त होंगे और भाई-बहन के संबंधों और गहरे होंगे. 

  • धनु राशि के जातकों को भाई दूज के दिन शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. व्यापार में लाभ हो सकता है. भाई बहन को सफेद रंग की वस्तुएं भेंट करें. मिठाई या चांदी उपहार में दें.

एजेंसी इनपुट- आईएएनएस
पीके/एएस

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: संतान पर छठी मइया की होगी कृपा, छठ पूजा व्रत कथा पढ़ कर करें साधना को संपन्न!

और पढ़ें- Utpanna Ekadashi 2025: इस साल कब है उत्पन्ना एकादशी? नोट करें शुभ मुहूर्त पूजा विधि और पारण का समय

और पढ़ें- Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ या अशुभ, क्या कहते हैं नियम? नोट कर लें तुलसी देवी के मंत्र!

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Bhai Dooj 2025

