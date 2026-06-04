5 महीने बाद खुलेंगे इस प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के कपाट, 15 जून से फिर शुरू होंगे दर्शन

Bhimashankar Temple opening date: देश का एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बीते 5 महीनों से बंद था और अब यह 15 जून 2026 से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहा है. यह भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, जो महाराष्ट्र में अलौकिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित है.
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Bhimashankar jyotirlinga kab se khulega: महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर मंदिर जनवरी से बंद था. अब यह 15 जून 2026 से फिर से खुलने जा रहा है. प्राकृतिक सौंदर्य के बीच पहाड़ी पर स्थित भीमाशंकर मंदिर में रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते थे. अब भक्तों का इंतजार खत्म होने जा रहा है.
महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर तीर्थ में साल 2027 में सिंहस्थ कुंभ मेला लगने वाला है. यह कुंभ मेला जुलाई 2026 से अगस्त 2026 तक चलेगा. जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालू आएंगे. इसके चलते महाराष्ट्र के सभी प्रमुख तीर्थों में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विकास कार्य किए जा रहे हैं.
भीमाशंकर मंदिर को भी इन्हीं विकास कार्यों के लिए बंद किया गया था, ताकि श्रद्धालुओं को मंदिर में चल रहे विकास कार्य के दौरान असुविधा न हो. इसके साथ ही सुरक्षा कारण भी वजह थे.
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भीमाशंकर मंदिर में विकास कार्य पूरा हो गया है और अब इसे 15 जून 2026 से फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा. दर्शन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 जून 2026 से शुरू होगा. इसके लिए मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दर्शन के लिए स्लॉट बुक करना होगा. मंदिर प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है. ताकि शिव भक्त भीमाशंकर मंदिर के दर्शन कर सकें. यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है.
इन 5 महीनों के दौरान मंदिर में बड़े स्तर इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया गया है. श्रद्धालुओं की सुविधाओं, उनकी सुरक्षा और यहां आने-जाने के रास्ते को बेहतर बनाने के लिए काम किया गया है.
इस मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालू आते हैं, ऐसे में सिंहस्थ के चलते इस संख्या में भारी बढ़ोतरी हो सकती है. जिसे देखते हुए मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए इंतजाम करने जरूरी थे. ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके.
प्रशासन ने भक्तों से नियमों का पालन करने और ऑनलाइन पंजीकरण कराने की अपील की है.
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए 2 नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं, पहला- पुणे जंक्शन (लगभग 125 किमी दूर) और दूसरा - कर्जत (लगभग 106 किमी दूर) हैं. पुणे से आपको भीमाशंकर मंदिर तक जाने के लिए आसानी से राज्य परिवहन (MSRTC) की बसें या टैक्सियां मिल जाएंगी.
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