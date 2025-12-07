धरी की धरी रह जाती है डाइटिंग, इन 3 में से एक ग्रह भी खराब तो बढ़ता ही जाता है मोटापा, वजन कम करते ही...

Jupiter Venus moon bad effect on health : कुछ लोग आसानी से वजन कम कर लेते हैं, साथ ही उसे मेंटेन भी कर लेते हैं. वहीं कुछ लोग को 1-2 किलो वजन कम करने में भी खासी मशक्‍कत करनी पड़ती है. वहीं जैसे-तैसे वजन कम कर भी लें तो फिर से बढ़ जाता है. इसके पीछे उनकी खराब लाइफस्‍टाइल और खाने-पीने की आदतों के साथ-साथ कुंडली के ग्रह भी जिम्‍मेदार होते हैं. ज्‍योतिष के अनुसार 3 ग्रह ऐसे हैं, जो मोटापे या बढ़ते वजन के लिए जिम्‍मेदार होते हैं.

ग्रहों का अशुभ फल बढ़ाता है वजन

वैसे तो 9 ग्रह में से हर ग्रह का शरीर के किसी न किसी अंग से संबंध होता है और वह ग्रह कमजोर हो तो उससे जुड़ी बीमारियां जातक को घेर लेती हैं. इसी तरह 3 ग्रह ऐसे हैं, जो गड़बड़ हों तो व्‍यक्ति का वजन बढ़ता जाता है. बल्कि कुछ मामलों में तो डाइटिंग भी उस पर बेअसर ही रहती है. ये तीन ग्रह हैं- गुरु, शुक्र और चंद्रमा. ये ग्रह यदि कुंडली में खराब हों तो सेहत पर बुरा असर डालते हैं. खासतौर पर वजन बढ़ाते हैं.

अशुभ गुरु - कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो तो जातक की खानपान की आदतें गलत होती हैं. जैसे- जंक फूड और अत्यधिक तेल-मसाले खाना. ऐसा व्‍यक्ति आसानी से वजन बढ़ा लेता है और कम करना उतना ही मुश्किल होता है. ऐसा व्‍यक्ति भोग-विलास वाला जीवन जीना पसंद करता है. बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार को गुड़ और चने का दान करें.

अशुभ शुक्र - शुक्र ग्रह अशुभ हो तो जातक को बहुत मीठा खाने का मन करता है. उसे अच्छे-अच्छे राजशाही भोजन खाना अच्‍छा लगता है. ऐसे में उसका वजन अनियंत्रित तौर पर बढ़ जाता है.

अशुभ चंद्रमा - जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, उनमें से कुछ लोग इमोशनल ईटिंग के शिकार हो जाते हैं. वे भावुक होकर ज्यादा खाने लगता है, जिससे मोटापा बढ़ता है.

मंगल होगा मजबूत

यदि व्‍यक्ति मजबूत इच्‍छाशक्ति की दम पर अपना वजन घटा ले तो उसकी सेहत बेहतर होती है. कई बीमारियों से बचाव होता है. साथ ही उसका मंगल ग्रह मजबूत होता है. मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, ऊर्जा, विवाह, भूमि-संपत्ति का कारक है. मंगल शुभ होने से जातक हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता है. खूब काम करता है और सफलता पाता है.

