Advertisement
trendingNow13032000
Hindi Newsऐस्ट्रो

धरी की धरी रह जाती है डाइटिंग, इन 3 में से एक ग्रह भी खराब तो बढ़ता ही जाता है मोटापा, वजन कम करते ही...

Weight Gain Astrology : कुछ लोग कम खाकर भी मोटे रहते हैं या उन पर डाइटिंग का कुछ खास असर नहीं होता है. उनके इस मोटापे के पीछे कुंडली के ग्रह भी जिम्‍मेदार होते हैं. इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव के चलते इन लोगों का वजन आसानी से कम नहीं होता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

धरी की धरी रह जाती है डाइटिंग, इन 3 में से एक ग्रह भी खराब तो बढ़ता ही जाता है मोटापा, वजन कम करते ही...

Jupiter Venus moon bad effect on health : कुछ लोग आसानी से वजन कम कर लेते हैं, साथ ही उसे मेंटेन भी कर लेते हैं. वहीं कुछ लोग को 1-2 किलो वजन कम करने में भी खासी मशक्‍कत करनी पड़ती है. वहीं जैसे-तैसे वजन कम कर भी लें तो फिर से बढ़ जाता है. इसके पीछे उनकी खराब लाइफस्‍टाइल और खाने-पीने की आदतों के साथ-साथ कुंडली के ग्रह भी जिम्‍मेदार होते हैं. ज्‍योतिष के अनुसार 3 ग्रह ऐसे हैं, जो मोटापे या बढ़ते वजन के लिए जिम्‍मेदार होते हैं. 

ग्रहों का अशुभ फल बढ़ाता है वजन 

वैसे तो 9 ग्रह में से हर ग्रह का शरीर के किसी न किसी अंग से संबंध होता है और वह ग्रह कमजोर हो तो उससे जुड़ी बीमारियां जातक को घेर लेती हैं. इसी तरह 3 ग्रह ऐसे हैं, जो गड़बड़ हों तो व्‍यक्ति का वजन बढ़ता जाता है. बल्कि कुछ मामलों में तो डाइटिंग भी उस पर बेअसर ही रहती है. ये तीन ग्रह हैं- गुरु, शुक्र और चंद्रमा. ये ग्रह यदि कुंडली में खराब हों तो सेहत पर बुरा असर डालते हैं. खासतौर पर वजन बढ़ाते हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बढ़ेगा इन राशि वालों का दबदबा, बैंक बैलेंस में होगी ग्रोथ, पढ़ें 12 राशियों का साप्‍ताहिक राशिफल

अशुभ गुरु  - कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ हो तो जातक की खानपान की आदतें गलत होती हैं. जैसे- जंक फूड और अत्यधिक तेल-मसाले खाना. ऐसा व्‍यक्ति आसानी से वजन बढ़ा लेता है और कम करना उतना ही मुश्किल होता है. ऐसा व्‍यक्ति भोग-विलास वाला जीवन जीना पसंद करता है. बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए हर गुरुवार को गुड़ और चने का दान करें. 

अशुभ शुक्र - शुक्र ग्रह अशुभ हो तो जातक को बहुत मीठा खाने का मन करता है. उसे अच्छे-अच्छे राजशाही भोजन खाना अच्‍छा लगता है. ऐसे में उसका वजन अनियंत्रित तौर पर बढ़ जाता है. 

अशुभ चंद्रमा - जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है, उनमें से कुछ लोग इमोशनल ईटिंग के शिकार हो जाते हैं. वे भावुक होकर ज्यादा खाने लगता है, जिससे मोटापा बढ़ता है.

यह भी पढ़ें : 2026 में शनि का ताकतवर 'धन राजयोग', 40 दिन अस्‍त रहने के बाद 3 राशियों के लिए खोलेंगे खजाना, नोटों में खेलेंगे

मंगल होगा मजबूत 

यदि व्‍यक्ति मजबूत इच्‍छाशक्ति की दम पर अपना वजन घटा ले तो उसकी सेहत बेहतर होती है. कई बीमारियों से बचाव होता है. साथ ही उसका मंगल ग्रह मजबूत होता है. मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, ऊर्जा, विवाह, भूमि-संपत्ति का कारक है. मंगल शुभ होने से जातक हमेशा ऊर्जा से भरपूर रहता है. खूब काम करता है और सफलता पाता है. 

यह भी पढ़ें : पार्टनर के साथ ईगो का टकराव बिगाड़ेगा सिंह समेत 4 राशि वालों का रिश्‍ता, पढ़ें इस हफ्ते का लव राशिफल

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

health astrology

Trending news

UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के क्लब में भीषण आग; 23 की मौत, CM सावंत मौके पर पहुंचे दिए जांच के आदेश
Goa Fire
गोवा के क्लब में भीषण आग; 23 की मौत, CM सावंत मौके पर पहुंचे दिए जांच के आदेश
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस