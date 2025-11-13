Advertisement
किसकी चमकेगी किस्‍मत, कौन जीतेगा बिहार का रण? EXIT POLL के बाद ऐस्‍ट्रोलॉजर से जानिए नेताओं के सितारों की चाल

Bihar Chunav Result 2025 Prediction: बिहार अपनी नई सरकार पाने के करीब है. सारे एग्जिट पोल आ चुके हैं और एनडीए को सबसे ज्‍यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है. ऐस्‍ट्रॉलॉजर डॉ.अरुण बंसल से जानिए सितारों की चाल के मुताबिक बिहार में ताज किस नेता के माथे पर सजेगा? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 13, 2025, 02:53 PM IST
किसकी चमकेगी किस्‍मत, कौन जीतेगा बिहार का रण? EXIT POLL के बाद ऐस्‍ट्रोलॉजर से जानिए नेताओं के सितारों की चाल

Dr. Arun Bansal on Bihar Election Result: 14 नवंबर 2025 को बिहार की जनता का फैसला सामने आएगा कि वो किसे अपना नेता चुनने के हक में है. हालांकि 2 चरण की वोटिंग के बाद जनता की नब्‍ज पहचानकर किए गए ज्‍यादातर एग्जिट पोल बता रहे हैं कि सरकार एनडीए की बनेगी. लेकिन असल में क्‍या होगा वह सामने आने में अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं. 243 सीटों के लिए 2 चरणों में हुए मतदान के बाद 14 नवंबर को मतगणना है. उससे पहले ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए किस नेता के सितारे बुलंद हैं और किसके लिए जीत अभी भी दूर का सपना है. 

नीतीश के सितारे सबसे बुलंद 

फ्यूचर पॉइंट के संस्‍थापक और अनुभवी ज्‍योतिषविद डॉ. अरुण बंसल के कहते हैं कि नीतीश कुमार की जन्‍मपत्री में मिथुन लगन है और वृश्चिक राशि है. वृश्चिक राशि के लिए शनि चंद्रमा से पंचम और लगन से 10वें घर में चल रहे हैं. जो कि बहुत अच्‍छी स्थिति है. गुरु चंद्रमा से भाग्‍य स्‍थान में हैं, वहीं लगन से दूसरे घर में हैं. इस तरह शनि और गुरु दोनों की नजर से नीतीश कुमार की स्थिति मजबूत और सकारात्‍मक है. 

पार्टी की कुंडली की नजर से देखें तो धनु राशि के लिए शनि चौथे घर में हैं. चौथे घर का शनि पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, जनता का साथ दिलाता है. इस नजर से भी उनकी पार्टी को जनता का मत मिलने और बिहार चुनाव जीतने के पूरे आसान बन रहे हैं. 

यह भी पढ़ें: गजकेसरी राजयोग में साल 2026 की शुरुआत, पहले हफ्ते से ही नोटों में खेलेंगे में वृषभ समेत इन राशियों के लोग

तेजस्‍वी यादव की चल रही साढ़े साती 

डॉ. अरुण बंसल के अनुसार तेजस्वी यादव की जन्‍मपत्री में भी ग्रहों की दशाएं रोचक बनी हुई हैं. उसमें भी शनि की स्थिति बेहद खास है. तेजस्‍वी यादव की मकर लग्‍न है और कुंभ राशि है. कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है. मकर और कुंभ राशि दोनों के स्‍वामी शनि देव हैं. तेजस्‍वी यादव की कुंडली में लगन से तीसरे घर में शनि है. ऐसी स्थिति में व्‍यक्ति मेहनत तो खूब करता है लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम होने की आशंका ज्‍यादा रहती है. 

वहीं उनकी पार्टी आरजेडी (राष्‍ट्रीय जनता दल) की राशि मिथुन है. मिथुन राशि के लिए दशम भाव में शनि चल रहे हैं, जो बेहद पॉजिटिव हैं. लिहाजा पार्टी का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है लेकिन सरकार मिलने के आसार हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं. 

कांटे की टक्‍कर, फिर गेंद किसके पाले में? 

ऐसे में भले ही एक ओर लग रहा है कि नीतीश जी आसानी से सरकार बनाने में सफल रहेंगे, पर ऐसा हो यह जरूरी नहीं. बिहार चुनाव में कांटे की टक्‍कर रहने वाली है. भले ही तेजस्‍वी यादव की कोशिशें पूरा फायदा ना दे पाएं लेकिन उनकी गणबंधन की सरकार अच्‍छी स्थिति में है. तेजस्‍वी यादव के लिए गुरु सातवें घर में हैं, इसका मतलब है कि गठबंधन काफी मददगार रहेगा. कांग्रेस से काफी मदद मिल सकती है. 
 
राहुल गांधी की मिथुन लगन और वृश्चिक राशी है. वहीं कांग्रेस का धनु लगन है और मेष राशी है, उसमें 12वें घर में शनि चल रहे हैं, तो मेष राशि के हिसाब से यानी कि कांग्रेस की पोजिशन अच्छी नहीं है. लेकिन राहुल गांधी जी की पोजिशन ठीक लग रही है. लिहाजा तेजस्‍वी और राहुल गांधी की संयुक्‍त ताकत उनके गठबंधन को कुछ लाभ दे सकती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

