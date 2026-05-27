Blue Moon 2026: 31 मई को 'ब्लू मून' का अद्भुत संयोग, अचानक पलटेगी 6 राशि वालों की तकदीर, होंगे ये बड़े लाभ

Blue Moon 31 May 2026 Prediction: 31 मई 2026 की रात दिखाई देने वाला ब्लू मून इस साल की सबसे खास खगोलीय घटनाओं में माना जा रहा है. जब एक ही महीने में दूसरी बार पूर्णिमा आती है, तो उसे Blue Moon कहा जाता है. यह घटना बार-बार नहीं होती, इसलिए इसे विशेष माना जाता है. इस बार इसका प्रभाव धनु राशि (Sagittarius) में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में लोगों की सोच, फैसलों और रिश्तों में बड़े बदलाव महसूस हो सकते हैं.

डॉ. पारुल चौधरी के अनुसार यह समय केवल चंद्रमा की सुंदरता देखने का नहीं, बल्कि खुद को समझने और जीवन की दिशा बदलने का संकेत भी दे सकता है. कई लोगों को अचानक महसूस होगा कि अब पुराने बोझ, अधूरी बातें और नकारात्मक सोच छोड़कर आगे बढ़ने का समय आ गया है. जो लोग लंबे समय से मानसिक उलझनों में फंसे हुए थे, उन्हें धीरे-धीरे रास्ते साफ दिखाई देने लगेंगे.

इस बार की पूर्णिमा का असर सबसे ज्यादा मन और भावनाओं पर देखने को मिल सकता है. छोटी-छोटी बातें दिल को छू सकती हैं. कुछ लोग पुराने रिश्तों को याद करेंगे, तो कुछ लोगों के जीवन में अचानक कोई नया व्यक्ति आ सकता है. कई बार ऐसा भी होगा कि इंसान बाहर से शांत दिखाई देगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ बदल रहा होगा. यही इसकी सबसे खास बात मानी जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. पारुल चौधरी मानती हैं कि धनु राशि का प्रभाव होने के कारण यह समय लोगों को नई शुरुआत की ओर प्रेरित करेगा. कई लोग नौकरी बदलने, नया काम शुरू करने या किसी नए शहर में जाने का फैसला कर सकते हैं. जो लोग लंबे समय से अपने सपनों को टाल रहे थे, उनमें अब साहस बढ़ सकता है.

हालांकि, हर बदलाव आसान नहीं होता. इसी कारण इस दौरान गुस्सा, बेचैनी और ओवरथिंकिंग भी बढ़ सकती है. कई लोगों को नींद कम आने या मन अशांत रहने जैसी स्थिति महसूस हो सकती है. इसलिए इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेना सही नहीं माना जाएगा.

इस दौरान कौन-से उपाय लाभकारी रहेंगे?

चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर शांत बैठना लाभकारी रहेगा.

“ॐ चंद्राय नमः” मंत्र का 108 बार जाप मन को स्थिर कर सकता है.

सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल या मिश्री का दान शुभ माना जाएगा.

इस रात नकारात्मक बहस और क्रोध से दूर रहना बेहतर रहेगा.

अपने भविष्य के लक्ष्य लिखना भी शुभ माना जा सकता है.

ध्यान और प्रार्थना करने से मन का तनाव कम हो सकता है.

यह समय जितना बाहरी बदलाव लाता है, उससे कहीं ज्यादा अंदरूनी बदलाव महसूस कराता है. इसलिए खुद को शांत रखना सबसे जरूरी माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: शनि-चंद्र की विशेष युति मेष समेत 4 राशि वालों के लिए बेहद अशुभ, रहें खास सतर्क

ब्लू मून का क्या पड़ेगा राशियों पर प्रभाव

मेष राशि- आत्मविश्वास बढ़ सकता है. नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी नुकसान दे सकती है.

वृषभ राशि- पैसों से जुड़े मामलों में सावधानी रखनी होगी. परिवार का सहयोग मिलेगा.

मिथुन राशि- नए लोगों से जुड़ने और नई योजनाएं बनाने का समय रहेगा.

कर्क राशि- भावनात्मक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी. छोटी बातों को दिल पर लेने से बचना चाहिए.

सिंह राशि- मान-सम्मान मिल सकता है. हालांकि अहंकार रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है.

कन्या राशि- काम का दबाव महसूस कर सकते हैं. स्वास्थ्य और आराम पर ध्यान देना जरूरी रहेगा.

तुला राशि- रिश्तों में सुधार हो सकता है. पुराने विवाद खत्म होने के संकेत हैं.

वृश्चिक राशि- जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं. कुछ रिश्ते खत्म होंगे, लेकिन नई शुरुआत भी होगी.

धनु राशि- इस राशि पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव माना जा रहा है. करियर और पढ़ाई में नए मौके मिल सकते हैं. यात्रा के योग भी बन रहे हैं.

मकर राशि- मेहनत का लाभ मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है.

कुंभ राशि- यह समय नए विचार और रचनात्मकता बढ़ाने वाला रहेगा.

मीन राशि- इस समय आध्यात्मिकता की ओर ज्यादा आकर्षित हो सकते हैं. मानसिक शांति महसूस होगी.