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Hindi Newsऐस्ट्रोजिंदगी को धन और खुशियों की रोशनी से भर देगा आज का नीला चांद! इन लोगों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा

जिंदगी को धन और खुशियों की रोशनी से भर देगा आज का नीला चांद! इन लोगों को होगा सबसे ज्‍यादा फायदा

साल 2026 का सबसे दुर्लभ चंद्र योग 31 मई 2026 को बन रहा है. आज की फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा ज्‍योतिष के अनुसार भी बहुत खास है. यह कुछ खास राशियों और जन्‍मतारीख वाले लोगों के लिए बहुत शुभ है.

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 31, 2026, 08:52 AM IST
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आज के ब्‍लू मून का राशियों पर शुभ प्रभाव.
आज के ब्‍लू मून का राशियों पर शुभ प्रभाव.

What is Blue Moon: ब्‍लू मून इस समय जबरदस्‍त चर्चा में है, सबसे पहले जानिए कि ब्‍लू मून क्‍या है? जब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार एक ही महीने में 2 बार पूर्णिमा आती हैं तो दूसरी पूर्णिमा या फुल मून को ब्‍लू मून कहा जाता है. 

ब्‍लू मून से यह मतलब नहीं है कि चांद नीला नजर आएगा, लेकिन चंद्रमा मन का कारक है और ज्‍योतिष में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर चंद्र राशियां होती हैं और भविष्‍यफल बताया जाता है. लिहाजा आज की ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा और ब्‍लू मून का लोगों की जिंदगी पर असर होगा. 

ब्‍लू मून का जन-जीवन पर असर 

यह लोगों की मानसिक स्थिति, निर्णय क्षमता, करियर, सेहत, रिश्‍तों आदि पर असर डाल सकता है. कई लोगों की जिंदगी में नई शुरुआत हो सकती है. जैसे- पुराने रिश्‍तों, समस्‍याओं का खत्‍म होना और जीवन में आगे बढ़ना. जानिए आज का ब्‍लू मून किन राशियों के लिए पॉजीटिव है. 

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(यह भी पढ़ें: आज की पूर्णिमा के चांद को क्यों कहा जा रहा ब्लू मून, छोटा नजर आएगा चांद, क्या रंग भी बदलेगा?

किन राशियों पर ज्यादा असर?

वैसे तो जिन लोगों की राशि या लग्‍न कर्क है और जिनका मूलांक 2 (बर्थडेट - 2, 11, 20, 29) है, उनके लिए आज का ब्‍लू मून विशेष रहेगा. कर्क राशि और अंक 2 दोनों के स्‍वामी चंद्रमा हैं. लिहाजा आज इन पर ज्‍यादा असर होगा. यह कुछ मामलों में पॉजिटिव और कुछ में निगेटिव हो सकता है. वहीं 3 राशियों के लिए आज का ब्‍लू मून लकी माना जा रहा है. 

वृषभ : धन बढ़ेगा, खुशियों की एंट्री 

वृषभ राशि के लिए यह ब्‍लू मून अच्‍छे दिनों की शुरुआत का संकेत दे रहा है. पुराने निवेश से लाभ होगा. धन बढ़ेगा. कोई महत्‍वपूर्ण काम पूरा होगा. घर में कोई समस्‍या थी तो दूर होगी. आपके जीवन में खुशियों की एंट्री होगी. 

सिंह : करियर में नया अवसर

ब्‍लू मून सिंह राशि वालों के करियर के लिए शुभ साबित हो सकता है. सिंह राशि के कुछ लोगों को करियर में नए और बेहतरीन मौके मिल सकते हैं. आपका पद और प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. रुका हुआ पैसा मिलेगा. 

कुंभ : बढ़ेगा कारोबार 

ब्‍लू मून कुंभ राशि वाले नौकरीपेशा और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्‍छा साबित हो सकता है. तरक्‍की में आ रही रुकावटें दूर होंगी. धन-समृद्धि बढ़ेगा. नए प्रोजेक्‍ट्स पर काम शुरू हो सकता है. लव लाइफ में भी प्रेम बढ़ेगा. 

ब्‍लू मून के मौके पर क्‍या करें, क्‍या न करें?  

आज चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण और बेहद प्रभावी रहेगा. ऐसे में आज की रात खास है और कुछ बातों का ध्‍यान रखने से बहुत फायदा मिल सकता है. 

क्‍या करें: आज का दिन और रात आत्ममंथन करने के लिए बहुत अच्‍छी है. यह आपको अपने अंदर झांकने और भविष्‍य की योजनाएं बनाने का मौका देगी. साथ ही पुराने विवाद सुलझाने का प्रयास करें. 

क्‍या न करें: आज जल्दबाजी में बड़े फैसले न लें. मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखें. बहुत ज्‍यादा भावुक न हों और न ज्‍यादा रिएक्‍ट करें.
 
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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