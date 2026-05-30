31 मई की पूर्णिमा को क्यों कहा जा रहा ब्लू मून, छोटा नजर आएगा चांद, क्या रंग भी बदलेगा?

Micro moon May 2026: साल में 12 पूर्णिमा आती हैं और ऐस्‍ट्रोनॉमी में इसे फुल मून कहा जाता है, साथ ही हर फुल मून का अलग नाम भी होता है. लेकिन मई 2026 की पूर्णिमा बहुत खास होने वाली है. जिसे ब्‍लू मून और माइक्रोमून कहा जा रहा है. अब लोगों के मन में सवाल है कि क्‍या वाकई 31 मई 2026 की रात को चंद्रमा नीला नजर आएगा. साथ ही चांद छोटा नजर आएगा. जानिए इनके पीछे की वजह.

ब्‍लू मून नाम क्‍यों?

जब अंग्रेजी कैलेंडर के किसी भी महीने में 2 पूर्णिमा आती हैं तो दूसरी पूर्णिमा को ब्‍लू मून कहते हैं. साल 2026 के मई महीने में 2 पूर्णिमा पड़ रही हैं. महीने की शुरुआत 1 मई को भी पूर्णिमा थी और अब महीने का समापन भी 31 मई को पूर्णिमा है. इसलिए 31 मई की पूर्णिमा को ब्‍लू मून कहा जा रहा है.

हालांकि ब्‍लू मून से मतलब यह नहीं है कि चांद नीला नजर आएगा या उसका रंग बदला हुआ होगा. अन्‍य पूर्णमासी की तरह 31 मई का चांद भी चमकीला और खूबसूरत नजर आएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अगला ब्‍लू मून 2028 में

इससे पहले साल 2023 में ऐसा हुआ था जब अगस्‍त में 2 पूर्णिमा पड़ी थीं और अब अगली बार दिसंबर 2028 में एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आएंगी. इसलिए 31 मई का चांद बहुत खास है क्‍योंकि इसके बाद ब्‍लू मून के लिए करीब ढाई साल तक इंतजार करना होगा.

दरअसल, ल्यूनर साइकिल लगभग 29.5 दिनों का होता है और हमारे कैलेंडर के महीने 30 या 31 दिनों के होते हैं, इसलिए समय के इस अंतर के कारण कभी-कभी एक ही महीने में दो फुल मून देखने को मिलते हैं.

(यह भी पढ़ें: 31 मई को अक्षय फल पाने का सुनहरा मौका, जानें कौन-से काम करने से भरेगी तिजोरी, कभी नहीं होगी तंगी)

माइक्रोमून क्‍यों?

चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर पूरी तरह गोल घेरे में नहीं, बल्कि एक एलिप्टिकल एक्सिस में लगाता है. यही वजह है कि चक्कर काटते समय चांद की पृथ्वी से दूरी में थोड़ा बदलाव होता रहता है.

31 मई 2026 को जब चंद्रमा फुल मून फेज में होगा, तब वह पृथ्वी से इस साल की अपनी सबसे ज्यादा दूरी पर होगा. पृथ्वी से बहुत दूर होने के कारण आसमान में इसका आकार आम पूर्णिमा के मुकाबले थोड़ा छोटा होगा. हालांकि आम आदमी को यह अंतर समझ नहीं आएगा. इसे केवल वैज्ञानिक उपकरणों से ही आंका जा सकेगा.

आमतौर पर चंद्रमा पृथ्‍वी से 226,000 मील दूर होता है, लेकिन जब वह सबसे ज्‍यादा दूर होता है, तो दूरी 252,088 मील दूर होता है. 31 मई 2026 को चंद्रमा पृथ्‍वी से 252, 088 मील दूर ही होगा.