/Vastu Shastra: क्या आपके घर में भी बार बार टूटते हैं कांच के बर्तन? जानिए इसके पीछे छिपे शुभ-अशुभ संकेत!

Broken Glass Vastu Meaning: हमारे घरों में कांच का गिलास, कटोरी या शीशा टूटना कोई नई बात नहीं है. कभी हाथ फिसल गया तो कभी ध्यान भटकने से कांच गिरकर चकनाचूर हो जाता है. ज्यादातर लोग इसे एक आम हादसा मानकर झाड़ू लगाते हैं और भूल जाते हैं.
लेकिन बड़े बुजुर्गों और ज्योतिष की मानें तो कांच का टूटना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं होता. इसके पीछे कई तरह के शुभ और अशुभ संकेत छिपे होते हैं.
पुराने जमाने से माना जाता है कि कांच का टूटना आपके घर की हवा और आने वाले वक्त का हाल बताता है. आइए समझते हैं कि आखिर बार-बार कांच टूटने का असली मतलब क्या होता है.
कई बार कांच का टूटना आपके लिए एक अच्छा इशारा भी होता है. पुरानी मान्यताओं के मुताबिक, जब आपके घर या परिवार पर कोई बड़ी मुसीबत या किसी की बुरी नजर आने वाली होती है, तो कांच उसे अपने ऊपर झेल लेता है.
कांच खुद टूटकर उस बुरी बला को वहीं खत्म कर देता है. अगर अचानक से कोई कांच का बर्तन गिरकर टूट जाए, तो परेशान होने की जगह राहत की सांस लें. इसका मतलब है कि आपके सिर से कोई बहुत बड़ा संकट टल गया है.
अगर आपके घर में आए दिन कांच के बर्तन या शीशे टूट रहे हैं, तो भाई थोड़ा संभल जाइए. बार बार कांच का टूटना यह बताता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई है.
जब घर का माहौल भारी होता है या घर के वास्तु में कोई गड़बड़ होती है, तभी ऐसी चीजें बार बार होती हैं. इसका एक मतलब यह भी है कि घर के लोगों में आपस में बन नहीं रही है और आने वाले दिनों में पैसों की तंगी या कोई नई परेशानी खड़ी हो सकती है.
कांच टूटने के बाद लोग सबसे बड़ी गलती यह करते हैं कि टूटे या चटके शीशे को घर के कोने में पड़ा रहने देते हैं. वास्तु शास्त्र कहता है कि टूटा हुआ कांच घर में कंगाली और तनाव खींचकर लाता है.
टूटे हुए टुकड़ों से एक तरह की अजीब सी नेगेटिव वाइब निकलती है जो घर का सुख चैन छीन लेती है. इसलिए जैसे ही कोई कांच की चीज टूटे, उसे तुरंत समेटकर घर से बाहर फेंक दें. टूटे कांच को घर में संभालकर रखना अपनी जेब पर खुद लात मारने जैसा है.
कांच का सही इस्तेमाल आपके घर में खुशहाली भी ला सकता है. कभी भी थोड़े से चटके या टूटे हुए कांच के कप प्लेट में चाय या खाना न खाएं. ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करने से इंसान की सेहत बिगड़ती है और घर का बजट गड़बड़ा जाता है. इसके अलावा, घर की उत्तर या पूर्व दिशा में शीशा या कांच का सामान रखना बहुत शुभ माना जाता है. अगर कांच सही दिशा में रखा हो तो पैसों की आवक बढ़ती है और दिमाग शांत रहता है.
धार्मिक बातों और संकेतों की अपनी जगह है, लेकिन हर बात का हवा न बनाएं. कई बार कांच सिर्फ हमारी जल्दबाजी, लापरवाही या बच्चों की शैतानी की वजह से टूटता है.
इसलिए हर बात को सीधा शकुन या अपशकुन से जोड़कर अपने दिमाग का दही न करें. सतर्क रहना अच्छी बात है, लेकिन बेवजह का वहम पालेंगे तो खुद ही परेशान रहेंगे. अगर कभी कांच टूट जाए तो शांति से सफाई करें, भगवान का नाम लें और अपने काम में लग जाएं.
डिस्क्लेमर: यह लेख लोक मान्यताओं, वास्तु शास्त्र और ज्योतिषीय धारणाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों को पारंपरिक मान्यताओं की जानकारी देना है. किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना इस लेख का मकसद नहीं है.