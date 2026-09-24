/टूटे बर्तनों का इस्तेमाल खोलता है कंगाली के द्वार, जानिए सेहत और पैसों पर कैसे पड़ता है असर

अक्सर लोग थोड़ा सा चटका या टूटा हुआ बर्तन होने पर भी उसे फेंकने के बजाय इस्तेमाल करते रहते हैं. लेकिन वास्तु के नियमों की मानें तो ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है.
खराब या टूटे-फूटे बर्तनों में खाना खाने से घर का माहौल बिगड़ने लगता है. आइए जानते हैं कि टूटे बर्तनों का इस्तेमाल करने से क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.
वास्तु शास्त्र में घर के सामान को हमेशा सही और संभालकर रखने की सलाह दी जाती है. हमारे घर में खाने को अन्नपूर्णा का रूप और सुख-समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है.
इसलिए टूटे या चटके हुए बर्तनों में खाना परोसना बिल्कुल सही नहीं माना गया है. ऐसे बर्तनों में खाना खाने से घर की अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी खत्म होने लगती है. अगर किसी बर्तन में हल्की सी भी दरार दिख जाए, तो उसे तुरंत हटा देना ही बेहतर होता है.
शास्त्रों के मुताबिक घर में रखी टूटी-फूटी चीजों का सीधा नाता राहु ग्रह से माना गया है. राहु को दिमागी तनाव, उलझन और negative सोच बढ़ाने वाला ग्रह माना जाता है.
जब हम लगातार चटके हुए बर्तनों में खाते या पकाते हैं, तो राहु का बुरा असर बढ़ने लगता है. इसकी वजह से घर के लोगों के बीच बिना बात के झगड़े होने लगते हैं. मन में हमेशा चिड़चिड़ापन और बेचैनी बनी रहती है, इसलिए ऐसे बर्तनों से दूरी बना लेनी चाहिए.
धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से मां लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहां साफ-सफाई और सब कुछ व्यवस्थित होता है. टूटे-फूटे बर्तनों को गंदगी और गरीबी की निशानी माना गया है.
चटके हुए बर्तनों में खाना खाने से घर में पैसों की तंगी आने लगती है. माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर में बरकत होना बंद हो जाती है. कमाई होने के बावजूद पानी की तरह पैसा बहने लगता है.
रसोई को घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है क्योंकि वहीं से पूरे परिवार का पेट भरता है. रसोई में टूटे, चटके या बेकार पड़े बर्तनों को जमा करके रखना वास्तु के हिसाब से बहुत नुकसानदेह है.
जिस बर्तन में खाना बनता या परोसा जाता है, अगर वह टूटा हो तो उससे घर के लोगों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है. रसोई को हमेशा साफ-सुथरा और टूटे बर्तनों से मुक्त रखना चाहिए ताकि घर में सुख-शांति बनी रहे.
टूटे-फूटे बर्तनों में खाना खाने से इंसान के स्वभाव और उसकी सोच पर बुरा असर पड़ने लगता है. इससे मन में तनाव बढ़ता है और परिवार के सदस्यों के बीच दूरियां आने लगती हैं.
बने-बनाये काम अचानक अटकने लगते हैं और तरक्की रुक जाती है. अगर वास्तु को एक तरफ रख भी दें, तो भी चटके हुए बर्तनों में कीटाणु जमने का डर रहता है जो बीमारी फैलाते हैं.
इसलिए सेहत और वास्तु दोनों के हिसाब से हमेशा साफ और साबुत बर्तन ही इस्तेमाल करें.
अगर घर में कोई कप, प्लेट, कटोरी या गिलास टूट गया है तो उसे बिना तरस खाए तुरंत फेंक दें. कई लोग टूटे बर्तनों को अलमारी के किसी कोने में संभालकर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत आदत है.
टूटे बर्तनों के साथ-साथ घर में पड़ा टूटा शीशा या खराब पड़ा सामान भी बाहर कर देना चाहिए. समय-समय पर घर की सफाई करते रहें और बेकार सामान हटाते रहें. इससे घर में अच्छी ऊर्जा बनी रहती है और परिवार में खुशहाली आती है.
(Disclaimer): इस आलेख में दी गई जानकारी वास्तु शास्त्र की मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं और सामान्य जनधारणाओं पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों तक केवल सामान्य जानकारी पहुंचाना है.
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