/झाड़ू को खड़ा रखना और गलत दिशा में कूड़ादान! जानिए कैसे ये छोटी गलतियां आपको बना सकती हैं कंगाल

हम सब अपने घरों की साफ सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं. इसके लिए झाड़ू और डस्टबिन का इस्तेमाल रोज होता है. लोग जानते हैं कि झाड़ू को छुपाकर रखना चाहिए. लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इन्हें घर में किस कोने में रखना चाहिए. राजा भोज द्वारा लिखे गए वास्तु शास्त्र के फेमस और प्रामाणिक ग्रंथ समरांगण सूत्रधार में इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है.
इस प्राचीन किताब के अनुसार, झाड़ू और डस्टबिन को घर में कहीं भी रख देना बहुत बड़ी भूल है. इनकी एक खास सीक्रेट दिशा होती है. अगर आप इन्हें सही जगह पर नहीं रखते हैं, तो घर की सुख शांति और बरकत पूरी तरह गायब हो सकती है.
अब बात करते हैं कि वो जादुई और सही दिशा कौन सी है. ग्रंथ समरांगण सूत्रधार के मुताबिक, घर में दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच का जो कोना होता है, उसे साउथ साउथ वेस्ट दिशा कहते हैं. वास्तु विज्ञान में इस दिशा को विसर्जन यानी चीजों को बाहर निकालने का क्षेत्र माना जाता है.
इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि घर का जो भी बेकार का कचरा या गंदगी है, उसे इसी कोने से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए. इसलिए इस दिशा को डस्टबिन और झाड़ू रखने के लिए सबसे बेस्ट और अचूक माना गया है. इस सही कोने में इन्हें रखने से घर की सारी फालतू चिंताएं, मानसिक तनाव और बीमारियां घर से बाहर निकल जाती हैं.
लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है, जब लोग बिना सोचे समझे इन्हें किसी भी दिशा में पटक देते हैं. सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि डस्टबिन या झाड़ू को उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में रख देते हैं.
वास्तु ग्रंथ समरांगण सूत्रधार में साफ लिखा है कि उत्तर पूर्व दिशा भगवान और कुबेर जी का स्थान होती है. ये हमारे दिमाग और विचारों का भी कोना है. अगर आप इस पवित्र कोने में झाड़ू या कूड़ेदान रखेंगे, तो आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगेंगे.
घर के लोगों का दिमाग हमेशा उलझा रहेगा और वे सही फैसले नहीं ले पाएंगे. इसके अलावा घर के कमाऊ सदस्य को व्यापार या नौकरी में बड़ा घाटा भी झेलना पड़ सकता है.
ठीक इसी तरह, कई लोग डस्टबिन को उत्तर या पूर्व दिशा में रख देते हैं. उत्तर दिशा हमारे जीवन में नए मौकों और पैसों के आने का रास्ता होती है. जब आप वहां कचरा जमा करते हैं, तो कमाई के सारे नए रास्ते बंद हो जाते हैं.
बेवजह के खर्च इतने बढ़ जाते हैं कि इंसान कर्ज के जाल में फंस जाता है. वहीं पूर्व दिशा हमारे मान सम्मान और सामाजिक रिश्तों को संभालती है.
वहां डस्टबिन रखने से समाज में आपकी बदनामी हो सकती है और लोगों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं. इसलिए भूलकर भी इन दिशाओं में सफाई का सामान न रखें, वरना मेहनत की कमाई पानी की तरह बह जाएगी.
तो भाई, इस वास्तु दोष से बचने का बहुत ही सीधा और सिंपल सा फंडा है. आज ही अपने घर का नक्शा या कंपास देखिए और साउथ साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और दक्षिण पश्चिम के बीच वाले हिस्से को पहचानिए.
अपने घर का मुख्य डस्टबिन और झाड़ू इसी कोने में शिफ्ट कर दीजिए. इसके साथ ही इस बात का भी ख्याल रखें कि झाड़ू को हमेशा लेटाकर और ऐसे छुपाकर रखें कि बाहर से आने वाले किसी भी मेहमान की नजर उस पर सीधे न पड़े.
किताबों में दर्ज यह छोटा सा बदलाव आपके घर के माहौल को एकदम बदल देगा. फालतू के खर्चे रुक जाएंगे और घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा.
(Disclaimer- यह जानकारी पारंपरिक वास्तु एवं ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित है. बताए गए उपायों के प्रभाव और परिणाम व्यक्ति विशेष की परिस्थितियों, आस्था, स्थान तथा अन्य कारकों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें और किसी भी प्रकार के निश्चित परिणाम या लाभ का दावा न मानें.)
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