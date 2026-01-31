Advertisement
जेब में भूचाल लाएगा बजट या भरेगा तिजोरी, ग्रहों की चाल से जानिए आपके लिए कैसा रहेगा 2026 का यूनियन बजट?

Budget 2026 Expectations : 1 फरवरी 2026 को देश का आगामी बजट पेश होने जा रहा है. यह बजट आम आदमी की जेब पर बोझ डालेगा या उसकी तिजोरी में धन बढ़ाएगा. जयपुर के ज्‍योतिषाचार्य दिलीप गुप्‍ता बता रहे हैं कि यह बजट देश और आमजन के लिए कैसा हो सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 31, 2026, 02:38 PM IST
Budget 2026 Astro Prediction : वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने जा रही हैं. 1 फरवरी 2026, रविवार को आ रहे इस बजट से देश की आम जनता, किसान, कारोबारी जगत से लेकर कॉरपोरेट सेक्‍टर और निवेशकों आदि सभी को कई उम्‍मीदें हैं. यह बजट लोगों की उम्‍मीदों पर खरा उतरेगा या उनकी जेब और बोझ डालेगा. बजट के बाद सोने-चांदी की कीमतों, शेयर मार्केट पर क्‍या असर होगा. ज्‍योतिष की नजर से जानते हैं कि बजट 2026 कैसा रहेगा?  

बजट से उम्‍मीदें 

हर साल बजट से पहले देश की निगाहें वित्त मंत्रालय की ओर होती है, लेकिन इस बार बजट 2026 को लेकर चर्चा कुछ अलग है - वजह साफ है इस बार बजट ऐसे दौर में आ रहा है जब एक तरफ आर्थिक स्थिति को बनाए रखना जरूरी है और दूसरी तरफ मिडिल क्लास और नौकरी पेशा वर्ग की जेब को संभालना बड़ी चुनौती है. 

बैलेंस का बजट 

इकोनामी एक्सपर्ट इसे "बैलेंस का बजट" मान रहे हैं. वहीं ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो बजट से पहले ग्रहों की चाल भी यही इशारा कर रही है इस बार बजट संतुलन के साथ आएगा. यानी कि ना ज्‍यादा राहत और ना ज्‍यादा बोझ. 

ज्‍योतिष के अनुसार, बजट 2026 के समय गुरु और शनि दोनों प्रभावी स्थिति में है, शनि जहां सख्त, सीमाएं और अनुशासन का प्रतीक है वहीं गुरु राहत, विस्तार और जनहित का प्रतीक है, यह दुर्लभ योग बताता है की यह बजट ना तो पूरी तरह सख्त होगा ना ही खुलकर खर्च करने वाला. 

बजट 2026 से क्‍या मिलेगा?

ग्रहों की चाल बताती है बजट 2026 नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को शायद सीधी राहत ना दे लेकिन ऐसे फैसले इसमें आ सकते हैं जिससे EMI और जरूरी खर्चो का दबाव थोड़ा काम हो. सेविंग्स और इंश्योरेंस को बढ़ावा मिले, महंगाई पर लगाम लगे. जिससे फायदा धीरे-धीरे लेकिन लंबे समय के लिए मिलेगा. वहीं गुरु यह संकेत दे रहे हैं कि किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए बड़ी योजनाओं के ऐलान से सीमित लेकिन लॉन्ग टर्म सोच के साथ राहत मिल सकती है. 

शनि की मजबूत स्थिति यह संकेत देती है की बड़े उद्योगों और कॉरपोरेट सेक्टर पर अनुशासन बढ़ सकता है, टैक्स के मामले में ढील की कम संभावना है लेकिन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं आ सकती है. इस तरह कह सकते हैं कि यह बजट किसी एक वर्ग को मालामाल करने वाला नहीं होगा. बल्कि सबसे ज्यादा असर उस पर डालेगा जो देश की आर्थिक धड़कन हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

