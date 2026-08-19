Budh Asta 2026: अस्त हुए बुध, 18 सितंबर तक 4 राशि वाले रहें सतर्क, धन हानि और झगड़े की आशंका

बुध ग्रह 18 अगस्त की सुबह अस्त हो गए हैं और 18 सितंबर की शाम 07:09 बजे तक अस्त रहेंगे. बुध का अस्त रहना लोगों की मानसिक स्थिति, एकाग्रता, बोलचाल, व्यापार, करियर आदि पर गहरा असर डालता है. ज्योतिष के अनुसार, जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत करीब आ जाता है तो उसका प्रभाव कमजोर हो जाता है, जिसे ग्रह का अस्त होना कहते हैं.
17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में आए हैं और अब 22 अगस्त को बुध भी सिंह में गोचर कर रहे हैं. इससे बुध और सिंह करीब आ गए हैं और 18 अगस्त से 18 सितंबर तक बुध अस्त रहेंगे. ग्रहों के राजकुमार बुध का अस्त होना 4 राशि वालों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. जानिए ये राशियां कौन-कौनसी हैं.
मेष राशि वालों के लिए बुध का अस्त होना हानि दे सकता है. इन लोगों को कम्युनिकेशन संबंधी समस्या हो सकती है. जिससे वर्कप्लेस पर किसी से गलतफहमी हो सकती है. विवाद हो सकता है. करियर को लेकर तनाव बढ़ सकता है. जिसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ेगा. व्यापार में घाटा हो सकता है.
कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं और बुध अस्त होने से इन लोगों को धन हानि होने के योग बन रहे हैं. लिहाजा कोई भी लेन-देन जल्दबाजी में न करें. यदि कोई डील या पेपर वर्क कर रहे हैं तो वह भी संभलकर करें. चीटिंग या बड़ी गलती हो सकती है.
सिंह राशि में ही बुध अस्त हो रहे हैं. जो इन लोगों की सेहत, इमेज और करियर पर नकारात्मक असर डाल सकता है. गुप्त शत्रु परेशान करेंगे. करियर में लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है. ऑफिस में इस दौरान किसी से विवाद करने की भारी भूल न करें.
वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का अस्त होना तनाव बढ़ाएगा. ब्लड प्रेशर के पेशंट्स अपना ख्याल रखें. धन का लेन-देन टाल दें. पहले सोचें, फिर बोलें. किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है. घर में तनाव का माहौल रह सकता है. बिजनेस की डील होते-होते रह जाएगी. कामों में रुकावट का सामना करना पड़ सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)