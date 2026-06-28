Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /बुध अस्‍त के साए में शुरू होगा जुलाई महीना, 5 राशियों के लिए धन हानि, विवाद, तनाव के संकेत

बुध अस्‍त के साए में शुरू होगा जुलाई महीना, 5 राशियों के लिए धन हानि, विवाद, तनाव के संकेत

29 जून 2026 को बुध वक्री हो रहे हैं और फिर 30 जून को बुध अस्‍त हो रहे हैं. यानी कि जुलाई महीने की शुरुआत बुद्धि, वाणी, व्‍यापार के कारक ग्रह बुध के कमजोर प्रभाव में हो रही है, जो कि 5 राशियों के लिए अशुभ संकेत दे रहा है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 28, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 11:51 AM IST
बुध अस्‍त के साए में शुरू होगा जुलाई महीना, 5 राशियों के लिए धन हानि, विवाद, तनाव के संकेत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एम्स पैरामेडिकल एडमिट कार्ड 2026 जारी; aiimsexams.ac.in पर ऐसे करें डाउनलोड
AIIMS Paramedical Admit Card 202615 min ago
2
Tumakuru Cab Explosion Case19 min ago
3
PM Modi Mann ki Baat29 min ago
4
Hormuz30 min ago
5
monsoon road trips32 min ago