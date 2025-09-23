Budh Dosh ke Upay: रुक जाएगा व्यापार का नुकसान, वाणी होगी मधुर, करें बुध दोष दूर करने के ये उपाय!
Budh Dosh ke Upay: रुक जाएगा व्यापार का नुकसान, वाणी होगी मधुर, करें बुध दोष दूर करने के ये उपाय!

Budh Dosh ke Upay In Hindi: बुध की स्थिति कुंडली में मजबूत करने के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ जरूरी उपाय कर सकते हैं इसके लिए आइए जानें क्या करें, साथ ही जानें किबुध खराब होने के क्या लक्षण है.

Sep 23, 2025, 05:14 PM IST
Budh Dosh ke Upay: ज्योतिष शास्त्र में, बुध ग्रह वाणी व्यापार और बुद्धि के कारक ग्रह हैं. बुध जब कुंडली में मजबूत होता है तो जातक की बुद्धि, वाणी और व्यापार बेहतर होता है. बुध का सीधा संबंध व्यक्ति की तर्क शक्ति, व्यापार में स्थिति और वाणी व्यवहार से है. ऐसे में जिन जातकों की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में नहीं होता या  या फिर नीच स्थिति में होता है उन्हें व्यापार से लेकर, बोलचाल और तर्क-वितर्क क्षमता में कमी आने लगती है. ऐसे लोगों की बुद्धि चौपट होने लगती है. समाज में प्रतिष्ठा की हानि होती है, पढ़ाई-लिखाई में मन नहीं लगना है, साफ न बोल पाने की दिक्कत बढ़ने लगती है. ऐसे में कुछ उपाय करके बुधदोष तो दूर किया जा सकता है. आइए उन उपायों को जानें जिससे बुध को मजबूत कर सकते हैं.

रत्न धारण करने का उपाय 
जिस तरह से हर ग्रह के लिए एक या एक अधिक रत्न निमित्त होता है, उसी तरह बुध दोष को दूर करने के लिए पन्ना या मरगज रत्न को धारण किया जा सकता है. इसे बुधवार के दिन बड़े ही ध्यान से धारण करना चागिए. विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद ही इसको पहनने चाहिए. हालांकि कोई भी रत्न धारण करने से पहले अपने ज्योतिषाचार्य से जरूर सलाह लेनी चाहिए.

भगवान गणेश के बीज मंत्र का जाप 
हिंदू मान्यताएं हैं के अनुसार बुधवार के दिन अगर सुबह के समय भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें तो बुध दोष से छुटकारा पाया जा सकता है. व्रत का संकल्प करें और भगवान गणेश के बीज मंत्र का जाप करें. इससे सभी दोष दूर होंगे. हरी चीजों का बुधवार को दान करने से भी लाभ होगा.

मुख्य द्वार पर तोरण
बुध दोष से राहत पाने के लिए सबसे आसान उपाय करना चाहिए. चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में लगाएं और पंचपल्लव का तोरण घर के मुख्य द्वार पर बुधवार को लगाएं. पंचपल्लव हैं पीपल, गूलर, अशोक, आम और वट. बुध दोष से मुक्ति पा सकेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;