बुध को ज्योतिष में ग्रहों का राजकुमार कहा गया है. जब भी बुध राशि बदलते हैं लोगों के करियर, पैसे, निवेश, बातचीत और बुद्धिमत्ता पर असर डालते हैं. लेकिन 7 सितंबर 2026 को रहा बुध गोचर और भी खास है क्योंकि इस बार बुध राशि बदलकर अपनी ही राशि कन्या में जा रहे हैं. जब बुध ग्रह अपनी राशि कन्या या मिथुन में जाते हैं तो ज्योतिष के अनुसार वे भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं.
7 सितंबर 2026 की दोपहर 01:35 बजे बुध गोचर के साथ ही भद्र राजयोग का निर्माण होगा. यह लोगों की बातचीत की शैली, बुद्धिमता बढ़ाता है. नौकरी-व्यापार में सफलता के योग बनाता है. साथ ही धन और मान-सम्मान देता है. 26 सितंबर 2026 तक बुध कन्या में रहेंगे फिर तुला में प्रवेश करेंगे. इस दौरान 5 राशि वालों को तगड़ा लाभ होने के योग बन रहे हैं.
1. मेष राशि- बुध का गोचर मेष राशि वालों के करियर को लेकर अच्छे संकेत दे रहा है. इन लोगों को नई नौकरी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी निर्णय क्षमता और कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत होगी. व्यापारियों को नया आर्डर या डील मिल सकती है. इनकम बढ़ेगी.
2. वृष राशि - बुध गोचर से बन रहा भद्र राजयोग वृष राशि वालों के लिए शुभ फलदायी है. आपने नौकरी में अब तक जो मेहनत की है, उसके नतीजे मिलेंगे. मैनेजमेंट या कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं. कारोबार में धन कमाने का कोई नया तरीका सामने आ सकता है.
3. कन्या राशि- कन्या राशि में ही बुध आकर भद्र राजयोग बना रहे हैं. यह समय आपको पुराने निवेश से बड़ा फायदा दे सकता है. साथ ही कुछ लोगों को नई नौकरी मिल सकती है. व्यापारियों के लिए यह समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है. कारोबार बढ़ेगा. वहीं स्टूडेंट्स को कॉम्पटीटिव एग्जाम, इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है.
4. तुला राशि- तुला राशि वालों के लिए भी भद्र राजयोग अच्छा है. आपके जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी. आर्थिक उन्नति होगी. कोई महत्वपूर्ण काम अब पूरा हो सकता है, जो लंबे समय से रुका हुआ था. नौकरी-व्यापार में नए अवसत मिल सकते हैं. यदि निवेश कर रहे हैं तो पेपर्स अच्छी तरह पढ़ लें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही करें.
5. कुंभ राशि- बुध का गोचर कुंभ राशि के लिए शुभ संकेत दे रहा है. इस दौरान इन राशि वालों को भाग्य का साथ मिल सकता है. कोई लाभदायी डील हो सकती है या प्रोजेक्ट साइन हो सकता है जो भविष्य में तगड़ी कमाई कराएगा. साथ ही इंवेस्टमेंट से भी लाभ होने के योग हैं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)