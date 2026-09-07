Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /बुध का महागोचर आज! दोपहर से शुरू होगा 5 राशियों का गोल्‍डन टाइम, जानें किस-किसको मिलेगा पैसा?

बुध का महागोचर आज! दोपहर से शुरू होगा 5 राशियों का गोल्‍डन टाइम, जानें किस-किसको मिलेगा पैसा?

Budh Gochar 2026: आज 7 सितंबर को धन, व्‍यापार, बैंकिंग, वाणी के कारक बुध ग्रह अपनी ही राशि कन्‍या में प्रवेश कर रहे हैं. बुध का यह गोचर भद्र राजयोग बना रहा है. जानिए तुला समेत किन 5 राशियों के लिए आज से शुभ समय शुरू हो सकता है.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 07, 2026, 08:57 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:57 AM IST
बुध का महागोचर आज! दोपहर से शुरू होगा 5 राशियों का गोल्‍डन टाइम, जानें किस-किसको मिलेगा पैसा?
Image Credit: बुध के कन्‍या राशि में गोचर से भद्र राजयोग भी बन रहा है, जो कुछ राशियों के लिए शुभ है. (Photo: AI)

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
इजरायल को फिर दहलाने की साजिश? ईरान-हमास मिलकर बना रहे प्लान, तेल अवीव का आरोप
2
3
4
5