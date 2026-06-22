Trigrahi Yog in Kark Rashi Lucky Zodiac Signs: द्रिक पंचांग के अनुसार 22 जून 2026 की दोपहर 03:41 बजे बुध मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में आएंगे. जिससे कर्क राशि में शुक्र और गुरु के साथ मिलकर त्रिग्रही योग बनाएंगे. इससे पहले 2 जून 2026 को गुरु कर्क राशि में आए थे और 8 जून 2026 को शुक्र ने कर्क में प्रवेश किया था.
ज्योतिष में इन तीनों ग्रहों को शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया है. गुरु ज्ञान, गुरु सुख, सौभाग्य के कारक हैं, शुक्र भौतिक सुख जैसे- धन-संपत्ति और विलासिता देते हैं. वहीं बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक हैं. इन 3 ग्रहों का चंद्रमा की राशि कर्क में आना विशेष फल देगा. खासतौर पर 4 राशि वालों को बड़ा लाभ हो सकता है. यह योग भाग्य, धन, बुद्धि और सफलता का जबरदस्त योग बना रहा है.
1. मिथुन राशि- मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का 2 शुभ ग्रहों गुरु शुक्र के साथ युति करके त्रिग्रही योग बनाना कामों में जबरदस्त सफलता दिला सकता है. धन मिलेगा. रुका हुआ पैसा मिलने की खुशी होगी. करियर में तरक्की मिल सकती है. कारोबारियों के लिए समय विशेष शुभ है. घर में लोगों के बीच प्रेम रहेगा.
2. कर्क राशि- कर्क राशि में ही तीनों ग्रह मिलकर राजयोग बना रहे हैं और इस राशि वालों के लिए बेहद शुभ समय है. आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा. कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. मानसिक स्पष्टता रहने से अच्छे फैसले कर पाएंगे. मान-सम्मान बढ़ेगा. धन कमाने और धन आने के नए रास्ते बनेंगे.
3. कन्या राशि- कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और उनका राशि परिवर्तन धन-करियर में लाभ देगा. आपकी योग्यता को पहचान मिलेगी. लंबे समय से रुके हुए काम पूरा करने के लिए समय अच्छा है. निवेश से लाभ हो सकता है. अविवाहितों के लिए रिश्ता आ सकता है.
4. तुला राशि- तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का बुध-गुरु के साथ युति करना बहुत लाभ देगा. नया काम शुरू करने, व्यापार का विस्तार करने के लिए समय अच्छा है. बड़ी डील साइन हो सकती है. पैसा मिल सकता है. रुका हुआ पैसा अब मिल जाएगा. कोई शुभ सूचना मिल सकती है, जिससे आप खासे उत्साहित रहेंगे.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)