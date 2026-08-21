ज्योतिष में ग्रहों के राजकुमार माने गए बुध ग्रह का 22 अगस्त 2026 को हो रहा गोचर विशेष है. दरअसल, बुध ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 22 अगस्त की शाम 07:33 बजे से 7 सितंबर की दोपहर 01:35 बजे तक बुध सिंह राशि में रहेंगे. इस दौरान सिंह राशि के स्वामी सूर्य भी अपनी ही राशि सिंह में रहेंगे. जिससे बुध और सूर्य की युति से बुधादित्य राजयोग बनेगा.
इस राजयोग को ज्योतिष में मान-सम्मान, धन, तरक्की देने वाला योग माना गया है. इसका कुछ राशियों पर सकारात्क असर होगा तो कुछ पर नकारात्मक. वरिष्ठ एवं अनुभवी ज्योतिषाचार्य श्याम ठाकुर से जानिए ये 15 दिन का समय सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा.
मेष राशि - बुध गोचर का यह समय मेष राशि वालों बच्चों से जुड़ी अच्छी खबर दे सकता है. परिवारिक जीवन अच्छा रहेगा.
वृष राशि - बुध का राशि परिवर्तन वृष राशि वालों के लिए औसत है. घर के कामों और परिवार से जुड़े मामलों में धीमी गति रहेगी. हालांकि करियर में स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है.
मिथुन राशि - मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध का यह गोचर आपके लिए छोटी यात्राओं के योग बना रहा है, जो आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती हैं. इस दौरान महत्वपूर्ण एग्रीमेंट साइन करने और बिजनेस प्रपोजल, नौकरी अप्लाई करने के लिए समय अच्छा है.
कर्क राशि - कर्क राशि वालों के खर्चे बढ़ सकते हैं. इसलिए बजट बनाकर चलें. वरना जरूरी ईएमआई भरने के लिए कर्ज लेने की नौबत आ सकती है.
सिंह राशि - बुध गोचर करके सिंह राशि में ही आ रहे हैं और यहीं वे सूर्य से युति करेंगे. इसका सबसे ज्यादा असर सिंह राशि पर ही होगा. जो लोग किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, उनको अब सफलता मिल सकती है. करियर से जुड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम होगा, जो शायद आपको पसंद न आए. धन से जुड़ा बड़ मसला हल होने के योग हैं.
कन्या राशि - कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध का यह राशि परिवर्तन आपका खर्च बढ़ाएगा. बीमारी के इलाज, टेस्ट आदि पर काफी पैसा लग सकता है. वहीं ऑफिस में आपके खिलाफ षड्यंत्र या शिकायत जैसी स्थितियां बन सकती हैं.
तुला राशि - बुध का यह गोचर तुला राशि के अच्छा रहेगा. रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. दोस्तों से मुलाकात होगी. नए संपर्क बनेंगे जिनसे अभी तो लाभ होगा ही, भविष्य में भी बड़ा फायदा हो सकता है.
वृश्चिक राशि - वृश्चिक राशि वालों को यह समय बहुत सावधानी से बिताने की जरूरत है. ऑफिस में अपमान होने या आपको लेकर गलतफहमी होने की स्थिति बन रही है. बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.
धनु राशि - बुध गोचर धनु राशि वालों की जिंदगी में कई अच्छे बदलाव ला सकता है. आपको प्रोफेशनल तरक्की मिल सकती है. साथ ही पर्सनल लाइफ भी खुशहाल रहेगी. जीवनसाथी से प्यार बढ़ेगा.
मकर राशि - बुध गोचर मकर राशि वालों को अशुभ फल दे सकता है. आपको इस समय सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा करना होगा, उसका भी आपको अपेक्षाकृत कम ही रिजल्ट मिलेगा. किसी से झगड़ा होने की स्थिति बन सकती है. लेकिन निराश न हों और नकारात्मक न सोचें. यह समय धैर्य से निकालें.
कुंभ राशि - कुंभ राशि वालों को मान-सम्मान मिलेगा. आपकी लोगों के बीच अच्छी छवि बनेगी. मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी. पति-पत्नी क्वालिटी टाइम बिताएंगे. ऐसा कोई काम न करें कि जिससे आपकी इमेज को नुकसान पहुंचे.
मीन राशि- बुध का गोचर मीन राशि वालों को मिश्रित नतीजे दे सकता है. रिश्तों के मामले में लाभ होगा. ननिहाल पक्ष के लोगों से मुलाकात हो सकती है या ऐसे रिश्तेदारों से मिलना होगा, जिनसे आप लंबे समय से नहीं मिले हैं. वहीं पैसा कम पड़ने से कर्ज लेना पड़ सकता है. कामों में रुकावटें आएंगी.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)