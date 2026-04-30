Budh Gochar 2026: आज से इन 5 राशियों को झटका, पैसा और करियर पर पड़ेगा बुरा असर!

Budh Gochar 2026 May effect on Rashi: 30 अप्रैल 2026 यानी कि आज बड़ा गोचर है. वाणी, बुध, व्‍यापार के कारक ग्रह बुध सुबह 06:55 मिनट पर मेष राशि में गोचर कर गए हैं. बुध गोचर का सभी 12 राशियों पर असर होगा, जिनमें से 5 राशि वालों को करियर और आर्थिक मामलों में नुकसान होने के योग हैं.

बुध-सूर्य की होगी युति

बुध मेष राशि में आ गए हैं, जहां पहले से सूर्य मौजूद हैं. इससे बुध-सूर्य की युति होगी और बेहद शुभ माना गया बुधादित्‍य राजयोग भी बनेगा. जो मिथुन, सिंह राशियों के लिए अच्‍छा रहेगा. इन जातकों को सूर्य को जल चढ़ाने से लाभ होगा.

5 राशियां रहें संभलकर

बुध 15 मई 2026 तक मेष राशि में रहेंगे, फिर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे. इन 15 दिनों के दौरान 5 राशि वालों को संभलकर रहने की जरूरत होगी, वरना नुकसान हो सकता है. खर्च बढ़ेगा, तनाव हो सकता है.

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1. वृषभ राशि - खर्च बढ़ेगा

बुध का गोचर वृषभ राशि वालों के खर्च में बढ़ोतरी करेगा. मन में बेचैनी रहेगी. जल्‍दबाजी न करें और संयम से काम लें. आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखें. खासतौर पर बेवजह की खरीदारी से बचें.

उपाय- योग, ध्‍यान, मंत्र जाप जैसी आध्यात्मिक गतिविधियों में समय दें, लाभ होगा.

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2. कर्क राशि - काम का बोझ थका देगा

बुध गोचर एक तरफ आपको करियर में लाभ देंगे लेकिन काम का इतना बोझ डाल देंगे कि आप बुरी तरह थके हुए महसूस करेंगे. खासतौर पर यह थकान मानसिक होगी.

उपाय - बेहतर है आप पहले से ही काम के दबाव के लिए तैयार रहें.

3. कन्या राशि - करियर में अचानक बदलाव

बुध का गोचर कन्‍या राशि वालों के करियर में अचानक बड़ा बदलाव कर सकता है. आपको कोई मुश्किल काम या प्रोजेक्‍ट दिया जा सकता है, जो आपकी टेंशन बढ़ाएगा. असहज महसूस करेंगे. ओवरथिंकिंग भी परेशान करेगी. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें. शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है.

उपाय - बेहतर है कि परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने की कोशिश करें. प्रकृति के बीच समय बिताएं.

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4. मकर राशि - खुद को साबित करना होगा

बुध का गोचर मकर राशि वालों को करियर में समस्‍या दे सकता है. आपको खुद को साबित करना होगा. कोई मुश्किल काम या जिम्‍मेदारी दी जा सकती है. व्‍यापारी सोच-समझकर कारोबार में निवेश करें. बड़े फैसले जल्‍दबाजी में न लें.

उपाय- रोज सुबह तुलसी की पूजा करें और शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं.

5. मीन राशि - अचानक आएंगे बड़े बदलाव

बुध का गोचर मीन राशि वालों की जिंदगी में भी अचानक बदलाव ला सकते हैं. करियर में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनसे उबर जाएंगे. जीवनसाथी से मिला आर्थिक सहयोग बजट मेंटेन करने में बड़ी मदद करेगा. ज्‍योतिष जैसे रहस्‍यमयी विषयों में रुचि बढ़ सकती है.

उपाय : अचानक आने वाले बदलावों के लिए पहले से खुद को तैयार कर लेंगे तो आसानी होगी.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)