Budh Gochar 2026 effect on rashi: ग्रहों के राजकुमार बुध 29 मई 2026 को राशि बदलकर अपनी ही राशि मिथुन में आ रहे हैं. ज्‍योतिष के अनुसार बुध जब अपनी ही राशि में आते हैं तो भद्र राजयोग बनता है. 22 जून 2026 तक बुध मिथुन में रहेंगे और फिर कर्क राशि में आएंगे.

बुध के मिथुन में रहने के दौरान 5 राशियों को बड़ा लाभ हो सकता है. इन लोगों को करियर-व्‍यापार में बड़ा लाभ हो सकता है. वित्‍तीय उछाल बैंक बैलेंस बढ़ाएगा. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं.

5 राशियों को होगा बड़ा लाभ

भद्र राजयोग पंच महापुरुष राजयोग में से एक है और बहुत ताकतवर माना गया है. यह योग धन-दौलत, सफलता और यश देता है.

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1. मिथुन राशि : अचानक मिलेगी बड़ी तरक्‍की

बुध मिथुन राशि में ही आ रहे हैं और इसी राशि में भद्र राजयोग बनेगा, जो इन लोगों को बहुत लाभ देगा. आपको अचानक करियर में बड़ा मौका मिल सकता है. आत्‍मविश्‍वास बढ़ सकता है. पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. रुका हुआ पैसा मिलेगा. निजी जीवन भी सुखद रहेगा. लंबे समय बाद आप खुशी और सुकून महसूस करेंगे.

2. कन्‍या राशि : वर्कप्‍लेस पर मिलेगी नई पहचान

कन्‍या राशि के स्‍वामी बुध ग्रह हैं और बुध का अपनी ही राशि में आकर भद्र राजयोग बनाना कन्‍या राशि वालों को जबरदस्‍त लाभ दे सकता है. पद-प्रतिष्‍ठा बढ़ेगी. वर्कप्‍लेस पर नई पहचान बनेगी. धन भी बढ़ेगा.

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3. तुला राशि : कठिन और रुके हुए काम होंगे पूरे

बुध का यह बदलाव तुला राशि वालों का भाग्‍य चमका सकता है. आपके ऐसे काम या इच्‍छाएं पूरी हो सकती हैं, जो लंबे से पेंडिंग थीं. विदेश से लाभ होगा. नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है. कारोबार में तेजी रहेगी. विद्यार्थियों के लिए यह समय सपने पूरे करने वाला है.

4. धनु राशि : सिंगल लोग रिलेशनशिप में आएंगे

बुध का राशि परिवर्तन धनु राशि वालों को कई मामलों में लाभ देगा. एक ओर नौकरी-व्‍यापार में उन्‍नति मिलने के योग बनेंगे. इनकम भी बढ़ेगी. नया बिजनेस या काम शुरू करने के लिए समय अच्‍छा है. साथ ही इस राशि के जो सिंगल लोग हैं, वो रिलेशनशिप में आ सकते हैं.

5. कुंभ राशि: करियर में होगी ग्रोथ

बुध के राशि परिवर्तन से बना भद्र राजयोग कुंभ राशि वालों को बड़ा लाभ होगा. करियर में तरक्‍की पाने के लिए यह समय बहुत अच्‍छा है इसलिए कोई भी मौका हाथ से न जाने दें. लव कपल्‍स का रिश्‍ता एक कदम आगे बढ़ सकता है और बात शादी तक पहुंच सकती है. विद्यार्थियों के लिए भी यह समय शुभ है.



(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)