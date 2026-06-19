/22 जून से बदलेंगे 4 राशि वालों के दिन, कर्क में आकर बुध बढ़ाएंगे क्रिएटिविटी, बढ़ेगा बैंक-बैलेंस

Mercury Transit 2026 effect on Zodiac: करीब 20 दिनों में राशि बदलने वाले बुध ग्रह 22 जून 2026 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं. बुध कर्क राशि में आएंगे और इस बार वे अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक एक ही राशि में रहेंगे.
5 अगस्त 2026 तक बुध कर्क राशि में रहेंगे, इस दौरान वे कुछ दिनों के लिए वक्री भी होंगे. उल्टी चाल चलते हुए मिथुन राशि में जाएंगे और फिर से कर्क में वापस आएंगे. यह पूरा समय 4 राशि वालों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएगा. भाग्य बदलने वाला साबित हो सकता है. तरक्की, पैसा और खुशियां देगा.
1. वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए बुध की स्थिति में यह बदलाव बहुत अनुकूल साबित हो सकता है. लेखन या कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को यह समय खासी लोकप्रियता दे सकता है. लोग आपके लफ्जों के कायल हो जाएंगे. यात्रा पर जाने के योग हैं और इससे लाभ भी होगा. परिवार से रिश्ता मजबूत होगा. अपने राज किसी से न बताएं.
2. कर्क राशि: बुध कर्क राशि में ही आ रहे हैं और इस राशि वालों की पर्सनालिटी में कमाल का निखार लाएंगे. आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. आपकी बात सुनेंगे. करियर में लाभ हो सकता है. आपके काम की तारीफ होगी. मीटिंग, प्रजेंटेशन आदि में आप खुद को बहुत अच्छी एक्सप्रेस करेंगे.
3. कन्या राशि: कन्या राशि वाले लोगों को बुध का गोचर सामाजिक लोकप्रियता देगा. आपकी मुलाकात नए लोगों से भी होगी और पुराने-बिछड़े लोग भी मिलेंगे. पुरानी यादें ताजा होंगी. आर्थिक लिहाज से भी समय फायदेमंद है. कोशिश करेंगे तो इस दौरान काफी पैसा कमा सकते हैं. लेकिन भावनाओं में बहकर गलत फैसला न लें, न ही किसी पर आंख बंद करके विश्वास करें.
4. तुला राशि: तुला राशि के लोग करियर में ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएं. यह समय आपको करियर में बहुत कुछ दे सकता है. आप कोई नया स्किल डेवलप कर सकते हैं, जो भविष्य में पैसा और अलग पहचान बनाने में मदद करेगा. नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं. वहीं नौकरी करने वालों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. बड़ा पद मिल सकता है. मुश्किल स्थिति आए तो समझदारी से निपटें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)