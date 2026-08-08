बुध का शनि के नक्षत्र पुष्य में गोचर, 3 राशियों की बढ़ेगी टेंशन; अगले 8 दिन रहें 'अलर्ट मोड' में

पुष्य नक्षत्र को ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है और बुद्धि, संवाद, व्यापार के कारक बुध ग्रह का पुष्य नक्षत्र में आना लोगों की जिंदगी पर अहम असर डाल सकता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 8 अगस्त की सुबह 07:23 बजे से 16 अगस्त की रात 02:19 बजे तक बुध पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे. यह 8 दिन का समय फैसलों, संवाद, आर्थिक मामलों आदि के लिए विशेष रहेगा.
ज्योतिष के मुताबिक वैसे तो बुध और शनि मित्र ग्रह हैं लेकिन उन दोनों के स्वभाव में काफी अंतर है. बुध तेज गति से चलते हैं, शनि की चाल सबसे धीमी है. शनि धैर्य और कर्म के कारक हैं, बुध बुद्धि और वाणी के. इसके चलते इन 8 दिनों में 3 राशि वालों को सेहत, यात्रा और कामकाज के मामले में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. जानिए ये 3 राशियां कौनसी हैं, जिन्हें 16 अगस्त 2026 तक अलर्ट रहने की जरूरत है.
बुध का यह नक्षत्र गोचर मिथुन राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन संबंधी समस्या दे सकता है. जिससे छोटी सी गलतफहमी भी बड़े विवाद की वजह बन सकती है. इसलिए अपनी बात साफ-साफ कहें, ताकि कोई उसका गलत मतलब न निकाले. इसके अलावा अनावश्यक बहस से बचें. व्यापारी वर्ग इस दौरान बड़े निवेश से बचें. धन संबंधी फैसले सोच-समझकर लें. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें.
कन्या राशि वालों को इस समय में काफी मेहनत करनी पड़ सकती है. हालांकि उसके मुकाबले नतीजे कम मिलने से निराशा का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन कुछ लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे. यदि लापरवाही की तो ये मौके आसानी से हाथ से निकल जाएंगे. कोर्ट-कचहरी में कोई मामला है तो अभी उसमें धैर्य रखें. कुछ समय बाद मामला आपके फेवर में आ जाएगा. रिलेशनशिप संबंधी चुनौतियां बनी रहेंगी. कुछ लोगों को धन हानि हो सकती है.
कुंभ राशि वालों के लिए यह समय संभलकर चलने का है. कोई नया काम शुरू न करें. ना ही निवेश करें. नुकसान होने के योग हैं. किसी भी तरह का शॉर्टकट लेने से भी बचना चाहिए. यात्रा पर जाने के योग हैं लेकिन इस दौरान लापरवाही न बरतें. हो सकता है आखिरी समय में ट्रिप कैंसल हो जाए. कुछ लोगों का दोस्तों या लव पार्टनर से झगड़ा हो सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)