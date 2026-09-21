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नई नौकरी, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट...26 सितंबर से लक्ष्‍मी नारायण योग लाएगा 5 राशियों का गोल्‍डन टाइम!

Lakshmi Narayan Yog 2026: 26 सितंबर 2026 को बुध राशि बदल रहे हैं, जिससे लक्ष्‍मी नारायण योग का निर्माण होगा. य‍ह योग 5 राशि वालों को नई नौकरी, तरक्‍की, प्‍यार और पैसा दे सकता है.

Written ByShraddha Jain
Published: Sep 21, 2026, 05:26 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 05:26 AM IST
नई नौकरी, जिंदगी का टर्निंग पॉइंट...26 सितंबर से लक्ष्‍मी नारायण योग लाएगा 5 राशियों का गोल्‍डन टाइम!
Image Credit: 26 सितंबर 2026 से तुला राशि में बुध-शुक्र की युति से बन रहा लक्ष्‍मी नारायण योग वृष-कन्‍या समेत 5 राशियों के लिए शुभ. (Photo:AI)

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Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

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