Lakshmi Narayan Rajyog 2026: वैदिक ज्योतिष में बुध और शुक्र की युति को बेहद शुभ माना गया है क्योंकि इससे लक्ष्मी नारायण योग बनता है, जो धन-समृद्धि, सफलता, ऐश्वर्य और सुख देता है. द्रिक पंचांग के अनुसार, 26 सितंबर को बुध गोचर करके शुक्र की राशि तुला में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पहले से ही शुक्र ग्रह मौजूद हैं. जिससे बुध-शुक्र की युति होगी और अत्यंत लाभकारी लक्ष्मी नारायण योग बनेगा.
जयपुर के ज्योतिषाचार्य दिलीप गुप्ता कहते हैं वैसे तो व्यापार, वाणी, बुद्धि के दाता बुध और धन-वैभव के दाता शुक्र की युति से बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग हमेशा ही लाभ देता है. लेकिन इस बार यह योग धन-समृद्धि के कारक ग्रह शुक्र की ही राशि तुला में बन रहा है, जिससे इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा. शुक्र 6 नवंबर 2026 तक तुला में रहेंगे और बुध 2 दिसंबर तक तुला में रहेंगे. इस तरह 6 नवंबर 2026 तक तुला राशि में लक्ष्मी नारायण योग सक्रिय रहेगा. यह योग 5 राशियों के लिए अत्यंत लाभकारी है.
1. वृष राशि : वृष राशि वालों को अब तक जो आर्थिक समस्याएं थीं वे दूर होंगी. नौकरी करने वालों को बड़ा मौका या जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी जिंदगी को नई दिशा मिलेगी. कई सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, जिनका आपको लंबे समय से इंतजार था.
2. सिंह राशि : सिंह राशि वाले जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उन्हें मान-सम्मान मिल सकता है. कारोबार में लाभ होगा. किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए समय अच्छा है.
3. कन्या राशि : कन्या राशि वालों की कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी. काम में लापरवाही न करें तो फायदे में रहेंगे, वरना अपने हाथ से अपना नुकसान कर लेंगे. बिजनेस मीटिंग, डील में सफलता मिल सकती है.
4. तुला राशि : तुला राशि में ही यह योग बन रहा है और इस राशि वालों को बंपर लाभ देगा. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. नई संपत्ति खरीद सकते हैं. कोई सपना पूरा हो सकता है. सिंगल लोगों को पसंदीदा पार्टनर मिल सकता है. आपके करियर में उन्नति मिलने और शोहरत बढ़ने के योग हैं.
5. मकर राशि : मकर राशि वालों के लिए यह समय तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला है. नई नौकरी मिलने के योग हैं. मनचाही जगह पर ट्रांसफर हो सकता है. जो युवा किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पॉजीटिव रिजल्ट मिल सकता है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)