Trigrahi Yog 2026: अगस्त महीने की शुरुआत में ही बुध ग्रह, सूर्य और गुरु के साथ मिलकर ताकतवर त्रिग्रही योग बना रहे हैं. कर्क राशि में त्रिग्रही योग का बनना 4 राशि वालों को मालामाल कर सकता है. देखें क्या इनमें आपकी भी राशि शामिल है?
Trigrahi Yog 2026: बुध को ज्योतिष में ग्रहों का राजकुमार और बुद्धि-वाणी, व्यापार, संवाद का कारक माना गया है. द्रिक पंचांग के अनुसार बुध ग्रह 5 अगस्त 2026 की शाम 07:58 बजे कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं. कर्क राशि में पहले से सूर्य और गुरु ग्रह मौजूद हैं. जिससे कर्क राशि में बुध, गुरु और सूर्य की युति से ताकतवर त्रिग्रही योग बन रहा है. ये योग वृष, मिथुन समेत 4 राशि वालों के लिए धन और तरक्की के योग बना रहा है. 17 अगस्त को सूर्य के कर्क में रहने तक ये योग सक्रिय रहेगा. जानिए ये 12 दिन किन राशियों के लिए लकी हैं.
यह त्रिग्रही योग वृषभ राशि वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन या नई जॉब मिल सकता है. वहीं बिजनेस करने वालों की बड़ी डील फाइनल हो सकती है या मुनाफा मिल सकता है. आपके काम बिना रुकावट तेजी से पूरे होंगे. घर में खुशहाली रहेगी.
सूर्य, गुरु और बुध का त्रिग्रही योग मिथुन राशि वालों को धन दिलाएगा. साथ ही वाणी से लाभ दिलाएगा. आपको कोई महत्वपूर्ण काम आसानी से बन सकता है. जिन लोगों का पैसा अटका था या तरक्की में बाधा आ रही थी, वो अब दूर होगी. रुकी हुई योजना या डील भी अब पूरी हो सकती है. परिवार को समय दे पाने की खुशी रहेगी.
त्रिग्रही योग का बनना कन्या राशि वालों के लिए भी अच्छा है. इन लोगों को किसी नए स्त्रोत से पैसा मिल सकता है. नया पार्ट टाइम काम शुरू हो सकता है. जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. समय मुनाफादायी है. स्टूडेंट्स के लिए यह समय उपलब्धियां देने वाला है.
करीब 12 दिन के लिए बन रहा त्रिग्रही योग वृश्चिक राशि वालों को विदेश जाने का मौका दे सकता है. अटका हुआ पैसा मिल सकता है. सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ हो सकता है. इस समय में धर्म-कर्म में रुचि बढ़ सकती है, इससे आपको शांति और सुकून भी मिलेगा.
अटका हुआ धन भी वापस मिलने के योग हैं. जिन लोगों को सेहत संबंधी समस्या थी, उसमें राहत मिल सकती है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)