Budh Grah Dosh: कुंडली का कमजोर बुध देता है वाणी दोष, व्यापार में नुकसान और मति भ्रम, ये ऐस्ट्रो उपाय देंगे राहत

Budh Dosh Lakshan Upay: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में मौजूद ग्रहों का प्रभाव इंसान के जीवन पर पड़ता है. जब कुंडली में स्थिति 9 ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है, तो व्यापार में आर्थिक उन्नति, जॉब में तरक्की और बैद्धिक क्षमता बढ़ती है. वहीं, अगर कुंडली का बुध ग्रह संतुलित ना हो, तो व्यापार में घाटा, दुर्बल मानसिक स्थिति और वाणी दोष जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन्हीं कारणों से ज्योतिष के जानकार कुंडली के कमजोर बुध को मजबूत करने की सलाह देते हैं. वैसे तो बुध ग्रह की मजबूत कर उसकी अनुकूलता प्राप्त करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन इन सबमें ज्योतिषीय उपायों को बहुत कारगर माना गया है.

कुंडली में कमजोर बुध के लक्षण

जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध दोष उत्पन्न होता है तो कुछ संकेत मिलने लगते हैं. कुंडली में बुध की खराब स्थिति से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता और बुद्धि प्रभावित होती है. शिक्षा में रुकावट, तर्कशक्ति में कमी और गड़बड़ मानसिक स्थिति कमजोर बुध के लक्षण हैं.

अगर व्यापार करने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगे, बिजनेस में मेहनत के अनुकूल धन की स्थिति अच्छी ना हो, तो इसका अर्थ है कि कुंडली का बुध ग्रह असंतुलित है. इसके अलावा अगर निवेश से भी अच्छा रिटर्न ना मिले, तो यह भी खराब बुध का लक्षण है.

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ज्योतिष में बुध को रिश्तों का कारक भी माना गया है. ऐसे में अगर कुंडली का बुध कमजोर हो, तो रिश्ते टूटने और बिखरने लगते हैं. इसके अलावा संवाद की कमी को भी कमजोर बुध का लक्षण माना जाता है. बुध ग्रह के कमजोर होने पर वाणी दोष उत्पन्न होता है जिसके परिणामस्वरूप दोस्ती भी बिगड़ने लगती है.

कुंडली के कमजोर बुध का सेहत पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. कमजोर बुध टेंशन, नींद की कमी, पाचन शक्ति में गड़बड़ी इत्यादि परेशानियों का भी कारण बनता है.

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बुध दोष के ऐस्ट्रो उपाय

बुध मंत्र का जाप- बुध ग्रह दोष को दूर करने के लिए बुध मंत्र 'बुं बुधाय नमः' का जाप करना चाहिए. खासतौर पर बुधवार के दिन इस मंत्र का जाप करने से विशेष लाभ होता है. इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें.

अधिक से अधिक करें हरे रंग का इस्तेमाल- हरे रंग का इस्तेमाल करने से कुंडली का कमजोर बुध मजबूत होता है. विशेषतौर पर बुधवार को हरे रंग के कपड़े पहनें, हरी वस्तुओं का दान करें, भोजन में हरी सब्जियों को शामिल करें. साथ ही पास में हरे रंग का रुमाल रखें.

दान- बुधवार के दिन मंदिर में दूध और चावल का दान करें. जरुरतमंद को हरे रंग के वस्त्र दान करें. गाय को घास खिलाएं या गोशाला में घास दान करें. दान के अलावा चांदी के गिलास से पानी पीएं. गले में चांदी का चेन या कॉपर क्वाइन धारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)