बुध हुए मार्गी, आज से चमकेगा 4 राशि वालों का कारोबार, तेज दिमाग से मिलेगी बड़ी सफलता!

बुद्धि, वाणी, तेज दिमाग और व्यापार के कारक ग्रह बुध वक्री चाल चलते हुए मिथुन राशि में पहुंच गए थे और अब मार्गी हो रहे हैं. द्रिक पंचांग के अनुसार 24 जुलाई 2026 की सुबह 04:27 बजे से बुध मार्गी हो रहे हैं. बुध का सीधी चाल व्यापार, दिमाग, करियर और वाणी पर सीधा असर डालेगा.
साथ ही बुध के अपनी ही राशि मिथुन में रहने से भद्र राजयोग बन रहा है. भद्र राजयोग को ज्योतिष में बेहद शुभ माना गया है. यह 4 राशि वालों की सोच, कार्यशैली और व्यापार में सकारात्मक फल दे सकता है. 5 अगस्त 2026 तक का समय फायदेमंद साबित हो सकता है.
मेष राशि वालों के लिए बुध का मार्गी होना आत्मविश्वास बढ़ाएगा. जिसका असर बोली में भी दिखेगा. लोग आपकी कम्युनिकेशन स्क्ल्सि के चलते आपकी ओर खिंचे चले आएंगे. ऐसे लोग जो मीडिया, मार्केटिंग या सेल्स आदि से जुड़े हैं, उनके लिए समय विशेष शुभ है. रिश्ते बेहतर होंगे. इस दौरान गुस्से से बचें.
2. मिथुन राशि: मिलेगा सम्मान
बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं और इस राशि में रहकर भद्र राजयोग बना रहे हैं, जो बड़ा लाभ देंगे. आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. आपकी पर्सनालिटी में निखार देखने को मिलेगा. सेहत भी बेहतर होगी. जो लोग लीडरशिप के रोल में हैं, उनका सम्मान बढ़ेगा.
सिंह राशि वाले लोगों को यह समय धन लाभ करवा सकता है. खासतौर पर व्यापारी वर्ग के लिए यह समय जबरदस्त मुनाफा करवा सकता है. पुराने निवेश से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है. आपके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.
कन्या राशि के भी स्वामी बुध हैं और यह समय इस राशि वालों को फायदा दे सकता है. नौकरी में तरक्की मिल सकती है. कारोबार का विस्तार करने की योजनाएं बना सकते हैं. आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे. समाज में प्रभाव बढ़ेगा.
बुध ग्रह को मजबूत करके ज्यादा लाभ पाने के लिए हर बुधवार को गणेश जी की पूजा करें, उन्हें दूर्वा जरूर अर्पित करें. मोदक-लड्डू का भोग लगाएं. गाय को चारा खिलाएं.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)