Horoscope Today 8 August 2026 : आज चंद्रमा पूरे दिन शुक्र की राशि वृष में रहेंगे. वहीं बुद्धि, व्यापार, वाणी के कारक बुध ग्रह गोचर करके शनि के नक्षत्र पुष्य में पहुंचेंगे. इसके अलावा आज ध्रुव योग और हर्ष योग बनेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग भी आज 8 अगस्त 2026, शनिवार को बन रहा है. इन सभी ग्रह दशाओं और योग-संयोग के बीच मेष से मीन राशि वालों का दिन कैसा बीतेगा. पढ़ें 8 अगस्त का राशिफल.
इस वक्त आपके काम करने का जोश व जज्बा आपको गजब की सफलता देगा. रुपए-पैसे के मामले में किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास ना करें. कारोबार में अपने काम की क्वालिटी से किसी भी तरह का समझौता ना करें. लव पार्टनर के साथ मुलाकात का मौका मिलेगा. उचित आहार और आराम भी लेना जरूरी है.
उपाय - आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें या सुनें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 2
महिलाएं अपने व्यक्तिगत तथा प्रोफेशनल गतिविधियों को सुचारू रूप से निर्वाह करेगी. अपने ऊपर क्षमता से अधिक कार्यभार तथा जिम्मेदारियां ना लादें. व्यापार में कोई नया एग्रीमेंट हो सकता है. परंतु उसकी शर्तों पर सावधानीपूर्वक अध्ययन अवश्य करें. प्रेम संबंधों में नजदीकियां आएगी. माइग्रेन और सिरदर्द की समस्या से बचने के लिए दिनचर्या व्यवस्थित रखना जरूरी है.
उपाय - बड़े-बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके मार्गदर्शन पर अमल करें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 9
घर के नवीनीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर कार्य शुरू होगा. किसी भी तरह का गैरकानूनी कार्य में रुचि लेना आपकी मान-हानि का कारण बन सकता है. किसी प्रकार की भी पार्टनरशिप करने से पहले उस पर सोच-विचार अवश्य करें. उसके बाद निर्णय ले. पति-पत्नी के बीच ईगो संबंधी टकराव उत्पन्न हो सकता है. गला खराब रहेगा. लापरवाही ना बरतें तथा पूरी तरह इलाज लें.
उपाय - जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 6
विद्यार्थियों की अपनी पढ़ाई को लेकर चल रही कोई समस्या दूर होगी. ध्यान रखें कि किसी खरीदारी के सिलसिले में धोखा हो सकता है या कुछ अनावश्यक चीजों पर भी आप खर्चा कर देंगे. कारोबारी मामलों में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी. पारिवारिक मामलों में ज्यादा दखलअंदाजी ना करें. इससे संबंध खुशनुमा बने रहेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा.
उपाय - रास्ते में कोई भी सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें.
भाग्यशाली रंग- लाल
भाग्यशाली अंक- 9
आप अपनी मेहनत द्वारा परिस्थितियों को काफी हद तक अपने अनुकूल बना सकेंगे. सफलता जल्दी पाने के चक्कर में गैर कानूनी कार्य में हाथ डालना उचित नहीं है. व्यवसायिक गतिविधियों के प्रति लापरवाही ना करें तथा अपना जनसंपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करें. दांपत्य संबंधों में चल रही समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से हल निकाले. महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें.
उपाय- सूर्य उपासना करें तथा प्रातः काल सूर्य की पहली किरण का ताप लेना आपको स्वस्थ और प्रफुल्लित रखेगा.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 3
संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी. भाइयों के साथ संबंध मधुर बना कर रखना आपका दायित्व रहेगा. विदेश से संबंधित व्यवसाय में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहेगी. दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. महिला वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सजग रहें.
उपाय - प्रातः काल भ्रमण करें और कुछ समय प्राणायाम के लिए भी जरूर निकालें.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 1
किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर पैसा लगाना भविष्य में बहुत अधिक फायदेमंद साबित होगा. स्वजनों के साथ बहसबाजी में ना पड़ें, वरना संबंधों में दरार आएगी. व्यवसायिक विकास के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए लाभदायक रहेगा. प्रेम संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लव पार्टनर के साथ कुछ समय जरूर बिताएं. वाहन द्वारा अथवा गिरने से चोट लगने की स्थिति बन रही है.
उपाय - कुछ समय प्रकृति के समीप रहकर आत्म मनन और चिंतन करें.
भाग्यशाली रंग- गुलाबी
भाग्यशाली अंक- 5
धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आप का रुझान बनेगा, जिससे सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे. कभी-कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके लिए परेशानियां उत्पन्न देते हैं. व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होगा. लेकिन अपने कर्मचारियों और स्टाफ की गतिविधियां नजरअंदाज ना करें. परिवार में आपसी सामंजस्य में कमी की वजह से तनाव रह सकता है. नकारात्मक वातावरण के प्रभाव से बचने के लिए अपना इम्यून सिस्टम मजबूत रखें.
उपाय - हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा जरूरतमंद बच्चों को कुछ मिठाई आवश्यक खिलाएं.
भाग्यशाली रंग- नीला
भाग्यशाली अंक- 4
आज कुछ नई जिम्मेदारियां आपके ऊपर आएंगी और अपने बखूबी निभा भी लेंगे. कुछ पुरानी नकारात्मक बातें उठने से किसी नजदीकी रिश्तेदार से संबंध खराब हो सकते हैं. व्यवसाय के विस्तार संबंधी किसी भी कार्य को आज स्थगित रखें. घर में खुशी तथा चहल-पहल भरा माहौल रहेगा. वर्तमान मौसम में अपना ध्यान रखना अति आवश्यक है.
उपाय - बच्चों को फल, मिठाई, टॉफी आदि बांटे.
भाग्यशाली रंग- बादामी
भाग्यशाली अंक- 2
अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई गतिविधि चल रही है, तो आज आपकी कामना पूरी हो सकती है. इन सब क्रियाकलापों के बीच आपका कोई व्यक्तिगत काम अधूरा भी रह सकता है. कारोबारी मामलों में कुछ उथल-पुथल रहेंगी, परंतु समय अनुसार समस्याओं का समाधान भी मिल जाएगा. अविवाहित लोगों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आएगा. घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी.
उपाय - गुरुद्वारा या मंदिर में लंगर की सेवा करें अथवा दान करें.
भाग्यशाली रंग- केसरिया
भाग्यशाली अंक- 3
निवेश संबंधी महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य होगा. पैतृक संपत्ति संबंधी कोई निर्णय लेने वाले हैं, तो आज स्थगित कर दें. व्यवसाय संबंधित आपके अधिकतर काम स्वतः ही बनते जाएंगे. प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियों को समय रहते निपटा लें. एलर्जी और गर्मी जैसी बीमारी आपको परेशान कर सकती है.
उपाय - किसी भी धर्मस्थल पर साफ सफाई की सेवा करें.
भाग्यशाली रंग- हरा
भाग्यशाली अंक- 8
आपकी योग्यता लोगों के समक्ष खुलकर सामने आएगी और कोई उपलब्धि भी हासिल होगी. अगर किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो उसे अभी टालना ही बेहतर है. नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर संबंधी आर्डर मिल सकते हैं, जिसमें तरक्की भी संभव है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. मौसम में आ रहे बदलाव का असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है.
उपाय - शिवालय जाकर देसी घी का दीपक जरूर जलाएं.
भाग्यशाली रंग- पीला
भाग्यशाली अंक- 7
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)