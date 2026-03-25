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Budh Pradhan Jatak: क्या आपमें मौजूद हैं बुध ग्रह के ये गुण? जानें बुध प्रधान जातकों का भविष्य

Budh Pradhan Jatak Prediction: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार कहा गया है. बुध ग्रह जब कुंडली में अच्छी स्थिति में होते हैं, तो जातक को जीवन में जबरदस्त सफलता मिलती है. इन्हें करियर और रोजगार में भी अच्छी तरक्की मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध प्रधान जातक कैसे होते हैं और ये अपना करियर किन क्षेत्रों में बनाते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 25, 2026, 01:45 PM IST
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Budh Pradhan Jatak: क्या आपमें मौजूद हैं बुध ग्रह के ये गुण? जानें बुध प्रधान जातकों का भविष्य

Budh Pradhan Jatak: ज्योतिष शास्त्र में बुध को ग्रहों का राजकुमार माना जाता है. यह बुद्धि, तर्क, संचार और व्यापार का कारक है. जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध मजबूत स्थिति में होता है या लग्न पर बुध का प्रभाव होता है, तो उसे बुध प्रधान जातक कहा जाता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध प्रधान जातकों में कुछ विशेष खूबियां होती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि इन जातकों को बुध देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल होता है कि आखिर बुध प्रधान जातक कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है और बुध प्रधान जातकों का भविष्य कैसा होता है और इनके जीवन में धन की स्थिति क्या रहेगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन सब बातों के बारे में.

बुध प्रधान जातक के लक्षण 

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, बुध प्रधान जातक शब्दों के जादूगर होते हैं. वे कठिन से कठिन बात को भी बड़ी चतुराई और विनम्रता से कह देते हैं. उनकी बातों में अक्सर एक खास तरह का ह्यूमर होता है. इसके साथ ही बुध प्रधान जातक गणित और सांख्यिकी में अच्छे होते हैं. वे किसी भी परिस्थिति को बहुत जल्द भांप लेते हैं. 

बुध प्रधान जातकों की शारीरिक और मानसिक स्थिति

ज्योतिष शास्त्र में बुध को बाल ग्रह कहा जाता है, इसलिए ऐसे जातक अपनी वास्तविक उम्र से काफी कम नजर आते हैं और उनका स्वभाव भी हमेशा ऊर्जावान बना रहता है. बुध ग्रह से प्रभावित जातक आमतौर पर भावनाओं में नहीं बहते हैं, बल्कि लॉजिक के आधार पर कोई भी फैसला लेना पसंद करते हैं. 

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किन क्षेत्रों में पाते हैं सफलता? 

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, बुध वाणिज्य का स्वामी है. इसलिए बुध प्रधान जातक एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं. इसके साथ ही बुध प्रधान जातक रिपोर्टिंग, एंकरिंग, पीआर (PR) या डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में भी अच्छा करियर बना सकते हैं. बुध प्रधान जातक शब्दों के साथ खेलना जानते हैं, इसलिए ये बेहतरीन लेखक या एडिटर साबित होते हैं. तर्कशक्ति की वजह से ये दूसरों को सही सलाह देने और अदालतों में बहस करने में माहिर होते हैं. 

यह भी पढ़ें: सूर्य-शनि मिलकर संवारेंगे इन 5 राशि वालों की तकदीर, द्विद्वादश योग से होगा अकूत धन लाभ

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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