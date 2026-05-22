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Hindi Newsऐस्ट्रोBudh Shani Drishti Yog: बुध-शनि की केंद्र दृष्टि इन 4 राशि वालों पर पड़ेगी भारी, जॉब-बिजनेस में नुकसान के हैं संकेत

Budh Shani Drishti Yog: बुध-शनि की केंद्र दृष्टि इन 4 राशि वालों पर पड़ेगी भारी, जॉब-बिजनेस में नुकसान के हैं संकेत

Budh Shani Drishti Yog 2026 Prediction: ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, 10 जून 2026 को बुध और शनि केंद्र दृष्टि योग का निर्माण करने जा रहे हैं. बुध-शनि का यह खास योग 4 राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं माना जा रहा है. इस योग के अशुभ प्रभाव से मेष समेत 4 राशि वालों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 22, 2026, 07:40 PM IST
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Budh Shani Drishti Yog: बुध-शनि की केंद्र दृष्टि इन 4 राशि वालों पर पड़ेगी भारी, जॉब-बिजनेस में नुकसान के हैं संकेत

Budh Shani Drishti Yog 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह और नक्षत्र का परिवर्तन और उससे बनने वाले शुभ-अशुभ योग का विशेष महत्व है. ग्रह-नक्षत्र समय-समय पर अपनी स्थिति में बदलाव करते रहते हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, 10 जून 2026 को बुध और शनि एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर मौजूद रहेंगे. ऐसे में इन दोनों ग्रहों की इस विशेष स्थिति से केंद्र दृष्टि योग का निर्माण होगा, जिसका असर सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा. लेकिन, बुध और शनि का यह युति दृष्टि योग जहां कुछ राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा, वहीं कुछ के लिए अशुभ साबित हो सकता है. चलिए, अब जानते हैं कि बुध-शनि के इस दृष्टि योग से किन 4 राशि वालों को नुकसान हो सकता है.  

मेष राशि

दस जून को बनने वाला बुध-शनि का केंद्र दृष्टि योग मेष राशि के जातकों के लिए अनुकूल नहीं माना जा रहा है. नौकरीपेशा जातकों को कार्यस्थल पर कुछ हद तक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जबकि, कारोबारियों को धन के लेनदेन में नुकसान हो सकता है. इस दौरान पिता से संबंध बिगड़ सकते हैं. इसके अलावा मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है. शादीशुदा जातकों को लाइफ पार्टनर से मनमुटाव हो सकता है. 

कर्क राशि

कर्क राशि के ऐसे जातक जो कारोबार कर रहे हैं, उन पर बुध भारी पड़ सकते हैं. इस स्थिति में व्यापार में घटा हो सकता है. जबकि, नौकरीपेशा लोगों को जॉब में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पारिवारिक जीवन में भाई से जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वालों को भी इस दौरान पैसों के लेनदेन को लेकर सावधान रहना होगा. 

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सिंह राशि

सिंह राशि वालों के लिए बुध-शनि का यह योग आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है. खासतौर पर जो जातक जमीन से जुड़े कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि आर्थिक नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. व्यापार में मुनाफा कम होगा, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है. इसके अलावा जो लोहे से जुड़ा कारोबार कर रहे हैं, उन्हें भी खास सतर्क रहना होगा. 

यह भी पढ़ें: शुक्र का अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश करना बढ़ाएगा बुद्धि, इन 4 राशि वालों के जीवन में बरसेगा प्रेम और धन!

वृश्चिक राशि

बुध-शनि का केंद्र दृष्टि योग वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अच्छा नहीं माना जा रहा है. शनि-बुध की इस स्थिति से जहां बिजनेस में आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा, वहीं परिवार के सदस्यों से मनमुटाव हो सकता है. खासतौर पर पैतृक संपत्ति से जुड़े कार्यों में नुकसान की संभावना है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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About the Author
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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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