Money Rashifal 2026 : बुध ग्रह करियर, कारोबार और धन के कारक हैं. वहीं शुक्र ग्रह धन-समृद्धि और विलासिता देते हैं. साल 2026 में बुध और शुक्र ग्रह महत्‍वपूर्ण गोचर कर रहे हैं, साथ ही वे अन्‍य ग्रहों से युति करके राजयोग भी बनाएंगे. इनका सभी राशियों पर खास असर होगा. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए साल 2025 का आर्थिक राशिफल. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 21, 2025, 12:24 PM IST
वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 : ग्रहों के गोचर लोगों की आर्थिक स्थिति, करियर आदि पर बड़ा असर डालते हैं. साल 2026 में करियर और धन-समृद्धि के कारक ग्रह बुध व शुक्र ग्रह विभिन्‍न राशियों में गोचर करते हुए कई राजयोग और युति बनाएंगे. जो कुछ राशि वालों को बहुत धन-संपत्ति देंगे. जानिए साल 2026 का सभी 12 राशियों का मनी राशिफल.  

मेष राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Aries Money Horoscope 2026)

वर्ष 2026 आर्थिक दृष्टि से आपके लिए मेहनत और प्रबंधन का साल रहेगा. वर्ष की शुरुआत में आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों का दबाव बना रह सकता है. नौकरीपेशा लोगों को वेतन वृद्धि या अतिरिक्त आय का अवसर मिल सकता है, पर धन तुरंत हाथ में टिकेगा नहीं. व्यवसाय में नए अवसर आएंगे, लेकिन जल्दबाजी में निवेश करने से बचना होगा. वर्ष के मध्य में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन मिलने की संभावना बनेगी. शेयर, सट्टा या जोखिम भरे निवेश में सावधानी आवश्यक है. वर्ष के उत्तरार्ध में बचत की दिशा में बेहतर काम होगा. कुल मिलाकर साल के अंत तक आर्थिक स्थिति पहले से अधिक स्थिर हो जाएगी.

यह भी पढ़ें: अथाह पैसा, मनचाही तरक्‍की और प्‍यार से लबरेज जिंदगी...ये हैं साल 2026 की सबसे भाग्‍यशाली राशियां

वृषभ राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Taurus Money Horoscope 2026)

2026 आपके लिए आर्थिक मजबूती और स्थिरता का वर्ष सिद्ध हो सकता है. आय के स्रोत मजबूत रहेंगे और नियमित धन प्रवाह बना रहेगा. नौकरी में वेतन वृद्धि या पदोन्नति से आर्थिक लाभ होगा. व्यापारियों के लिए वर्ष लाभदायक रहेगा और पुराने निवेश अच्छा रिटर्न दे सकते हैं. वर्ष के मध्य में संपत्ति या वाहन से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय संभव है. खर्च बढ़ेंगे, लेकिन वे अधिकतर आवश्यक और योजनाबद्ध होंगे. वर्ष के अंत तक बचत बढ़ेगी और आर्थिक सुरक्षा का अनुभव होगा.

मिथुन राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Gemini Money Horoscope 2026)

वर्ष 2026 आर्थिक मामलों में उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. आय बनी रहेगी, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ सकते हैं. नौकरी में बदलाव या अतिरिक्त जिम्मेदारी से आय बढ़ने के संकेत हैं. व्यवसाय में नए सौदे मिलेंगे, लेकिन भुगतान में देरी हो सकती है. वर्ष के मध्य में निवेश को लेकर भ्रम की स्थिति रहेगी, इसलिए विशेषज्ञ सलाह लेना उचित रहेगा. वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना इस वर्ष सबसे जरूरी होगा.

कर्क राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Cancer Money Horoscope 2026)

यह वर्ष आर्थिक रूप से सुधार और संतुलन का रहेगा. वर्ष की शुरुआत में खर्च अधिक रह सकते हैं, विशेषकर परिवार या घर से जुड़े मामलों में. नौकरीपेशा लोगों को वर्ष के मध्य के बाद आय में वृद्धि के संकेत मिलेंगे. व्यवसाय में स्थिर लाभ रहेगा. संपत्ति या जमीन से जुड़ा लाभ संभव है. वर्ष के उत्तरार्ध में बचत बढ़ाने का अच्छा अवसर मिलेगा. आर्थिक निर्णय भावनाओं में आकर न लें. कुल मिलाकर वर्ष के अंत तक आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी.

यह भी पढ़ें : आंखें चौंधिया देती है इन तारीखों में जन्‍मे लोगों की सक्‍सेस, पर करना पड़ता है इस उम्र तक इंतजार, फिर होती है सिर्फ मौज

सिंह राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Leo Money Horoscope 2026)

2026 आर्थिक रूप से आपके लिए प्रगति का वर्ष रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं और व्यवसाय में विस्तार के योग हैं. नौकरी में पदोन्नति या मान-सम्मान के साथ आर्थिक लाभ होगा. वर्ष के मध्य में कोई बड़ा निवेश या खर्च संभव है. जोखिम भरे सौदों से बचना बेहतर रहेगा. वर्ष के उत्तरार्ध में धन संचय बढ़ेगा. कुल मिलाकर यह वर्ष आर्थिक आत्मविश्वास को मजबूत करेगा.

कन्या राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Virgo Money Horoscope 2026)

यह वर्ष आर्थिक योजना और अनुशासन का रहेगा. आय स्थिर बनी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आवश्यक होगा. नौकरी में स्थायित्व रहेगा और धीरे-धीरे आय बढ़ेगी. व्यवसाय में लाभ सीमित लेकिन सुरक्षित रहेगा. वर्ष के मध्य में स्वास्थ्य या परिवार पर खर्च बढ़ सकता है. वर्ष के अंत तक आर्थिक स्थिति संतुलित और नियंत्रित रहेगी. बचत और दीर्घकालिक निवेश के लिए यह वर्ष अनुकूल है.

तुला राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Libra Money Horoscope 2026)

2026 आर्थिक रूप से लाभ और संतुलन का वर्ष रहेगा. आय में वृद्धि के योग हैं, विशेषकर साझेदारी या सहयोग से जुड़े कार्यों में. नौकरी में वेतन वृद्धि या अतिरिक्त लाभ मिल सकता है. वर्ष के मध्य में कुछ बड़े खर्च सामने आ सकते हैं. निवेश से लाभ मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी से बचें. वर्ष के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत बढ़ेगी.

वृश्चिक राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Scorpio Money Horoscope 2026)

यह वर्ष आर्थिक रूप से सतर्कता की मांग करेगा. आय सामान्य रहेगी, लेकिन अचानक खर्च परेशान कर सकते हैं. नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन अतिरिक्त आय सीमित होगी. व्यवसाय में उतार-चढ़ाव रहेगा, खासकर वर्ष के मध्य में. किसी पुराने कर्ज या देनदारी का समाधान निकल सकता है. वर्ष के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी और आर्थिक संतुलन आएगा. धन के लेन-देन में सावधानी आवश्यक है.

यह भी पढ़ें: इन बर्थडेट वालों को कभी नहीं बोलना चाहिए झूठ, शनि-राहु देते हैं दंड, भुगतना पड़ता है बड़ा खामियाजा

धनु राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Sagittarius Money Horoscope 2026)

2026 आर्थिक दृष्टि से अवसरों का वर्ष रहेगा. आय में वृद्धि के योग बनेंगे, विशेषकर शिक्षा, विदेश या यात्रा से जुड़े कार्यों में. नौकरी में बदलाव से आर्थिक लाभ संभव है. व्यवसाय में नए सौदे लाभ देंगे. वर्ष के मध्य में खर्च बढ़ सकते हैं. वर्ष के अंत तक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बचत में वृद्धि होगी. सही योजना से यह वर्ष आर्थिक रूप से सफल बन सकता है.

मकर राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Capricorn Money Horoscope 2026)

यह वर्ष आर्थिक रूप से मेहनत और स्थायित्व का रहेगा. आय स्थिर बनी रहेगी, लेकिन धीरे-धीरे बढ़ेगी. नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ेगी, जिसका आर्थिक लाभ भविष्य में मिलेगा. व्यवसाय में लाभ धीमा लेकिन सुरक्षित रहेगा. वर्ष के मध्य में संपत्ति या दीर्घकालिक निवेश का योग है. वर्ष के अंत तक आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित होगी.

यह भी पढ़ें : साल 2026 में किन राशि वालों का होगा विवाह? लव कपल्‍स को मिलेगी परिवार की हरी झंडी

कुंभ राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Aquarius Money Horoscope 2026)

2026 आर्थिक रूप से नए विचारों और अवसरों का वर्ष रहेगा. आय के नए स्रोत बन सकते हैं. नौकरी में तकनीकी या रचनात्मक कार्यों से लाभ होगा. व्यवसाय में नवाचार से अच्छा लाभ मिल सकता है. वर्ष के मध्य में खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं. वर्ष के अंत तक आर्थिक स्थिति संतोषजनक और स्थिर रहेगी.

मीन राशि - वार्षिक आर्थिक राशिफल 2026 (Pisces Money Horoscope 2026)

यह वर्ष आर्थिक रूप से संतुलन और समझदारी का रहेगा. आय सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी होगा. नौकरी में स्थिरता रहेगी और धीरे-धीरे आय बढ़ेगी. व्यवसाय में लाभ सीमित लेकिन निरंतर रहेगा. वर्ष के मध्य में भ्रम या गलत निर्णय से नुकसान हो सकता है. वर्ष के उत्तरार्ध में स्थिति सुधरेगी. साल के अंत तक आर्थिक संतोष और स्थिरता प्राप्त होगी.

