बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 29 मई से 5 राशियों नौकरी-बिजनेस और बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त फायदा

Laxmi Narayan Rajyog effect on Rashi May 2026: मई का अंत बहुत शानदार रहने वाला है. मिथुन राशि में बेहद शुभ माना गया लक्ष्‍मी नारायण राजयोग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए उन्‍नति के नए रास्‍ते खोलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा. जानिए यह योग कब से कब तक रहेगा और किन लोगों पर धनवर्षा करेगा.

10 दिन में होगा जबरदस्‍त फायदा

धन के दाता शुक्र ग्रह 14 मई से मिथुन राशि में विराजमान हैं और अब 29 मई 2026 को बुध भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इससे मिथुन राशि में बुध-शुक्र की युति होगी और लक्ष्‍मी नारयण योग बनेंगा. 8 जून 2026 तक यानी कि 10 दिन यह योग सक्रिय रहेगा, इसके बाद शुक्र के कर्क में जाते ही यह शुभ युति टूट जाएगी. लेकिन इस दौरान 5 राशियों को बड़ा लाभ हो सकता है.

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5 राशि वालों की बल्‍ले-बल्‍ले

1. वृषभ राशि : करियर में बड़ा उछाल

लक्ष्‍मी नारायण राजयोग वृषभ राशि वालों को करियर में बड़ा उछाल दे सकता है. साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं. अप्रत्‍याशित लाभ हो सकता है. अविवाहितों की शादी तय हो सकती है.

2. मिथुन राशि : मिल सकती है नई जॉब

मिथुन राशि में ही बुध-शुक्र युति करके लक्ष्‍मी नारायण राजयोग बना रहे हैं और इस राशि वालों को बहुत लाभ देंगे. करियर में प्रमोशन मिल सकता है, आपको नई जिम्‍मेदारियां मिल सकती हैं. वहीं कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर आ सकता है. ऐसे काम पूरे होंगे जो आपको धन लाभ देंगे.

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3. सिंह राशि : बढ़ेगी प्रतिष्‍ठा

लक्ष्‍मी नारायण राजयोग सिंह राशि वालों का मान-सम्‍मान बढ़ाएगा. कुछ लोगों को बड़ा पद मिल सकता है. खासतौर पर सरकार-सत्‍ता से जुड़े क्षेत्रों में नौकरी, व्‍यापार कर रहे लोगों की इनकम बढ़ सकती है.

4. कन्या राशि : अचानक बड़ा लाभ

लक्ष्‍मी नारायण राजयोग कन्या राशि वालों को अचानक कोई लाभ करवा सकता है. जैसे- कारोबारियों को अप्रत्‍याशित बड़ा ऑर्डर मिलना. नौकरी करने वालों को भी मेहनत का फल मिलेगा. इनकम बढ़ सकती है.

5. तुला राशि : बढ़ेगा बैंक बैलेंस

लक्ष्‍मी नारायण योग तुला राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है. रुका हुआ पैसा मिलेगा. उम्‍मीद से बड़ा धन लाभ हो सकता है. यदि खर्च पर काबू कर पाए तो बड़ी रकम निवेश कर पाएंगे. लेकिन जल्‍दबाजी में बिना जांच-परख के निवेश न करें. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा.



(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)