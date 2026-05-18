Advertisement
trendingNow13220948
Hindi Newsऐस्ट्रोबुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 29 मई से 5 राशियों नौकरी-बिजनेस और बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त फायदा

बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 29 मई से 5 राशियों नौकरी-बिजनेस और बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त फायदा

29 मई 2026 के बाद कुछ राशियों की किस्मत अचानक पलटी मार सकती है. मिथुन राशि में बुध-शुक्र की शुभ युति से लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, जो ढेर सारा पैसा, नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की और प्रेम बढ़ा सकता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: May 18, 2026, 09:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुध-शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, 29 मई से 5 राशियों नौकरी-बिजनेस और बैंक बैलेंस में होगा जबरदस्त फायदा

Laxmi Narayan Rajyog effect on Rashi May 2026: मई का अंत बहुत शानदार रहने वाला है. मिथुन राशि में बेहद शुभ माना गया लक्ष्‍मी नारायण राजयोग बन रहा है, जो कई राशियों के लिए उन्‍नति के नए रास्‍ते खोलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करेगा. जानिए यह योग कब से कब तक रहेगा और किन लोगों पर धनवर्षा करेगा. 

10 दिन में होगा जबरदस्‍त फायदा 

धन के दाता शुक्र ग्रह 14 मई से मिथुन राशि में विराजमान हैं और अब 29 मई 2026 को बुध भी मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. इससे मिथुन राशि में बुध-शुक्र की युति होगी और लक्ष्‍मी नारयण योग बनेंगा. 8 जून 2026 तक यानी कि 10 दिन यह योग सक्रिय रहेगा, इसके बाद शुक्र के कर्क में जाते ही यह शुभ युति टूट जाएगी. लेकिन इस दौरान 5 राशियों को बड़ा लाभ हो सकता है. 

(यह भी पढ़ें: शनि की बदल रही चाल, अधिकमास के पहले ही दिन से 5 राशियों की बढ़ेगी इनकम और पद, खुलेगा तरक्‍की का रास्ता

Add Zee News as a Preferred Source

5 राशि वालों की बल्‍ले-बल्‍ले 

1. वृषभ राशि : करियर में बड़ा उछाल 

लक्ष्‍मी नारायण राजयोग वृषभ राशि वालों को करियर में बड़ा उछाल दे सकता है. साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी. रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं. अप्रत्‍याशित लाभ हो सकता है. अविवाहितों की शादी तय हो सकती है. 

2. मिथुन राशि : मिल सकती है नई जॉब 

मिथुन राशि में ही बुध-शुक्र युति करके लक्ष्‍मी नारायण राजयोग बना रहे हैं और इस राशि वालों को बहुत लाभ देंगे. करियर में प्रमोशन मिल सकता है, आपको नई जिम्‍मेदारियां मिल सकती हैं. वहीं कुछ लोगों को नई नौकरी का ऑफर आ सकता है. ऐसे काम पूरे होंगे जो आपको धन लाभ देंगे. 

(यह भी पढ़ें: मेष समेत 3 राशि वालों करियर में मिलेगी जबरदस्‍त सक्‍सेस, तुला राशि वाले गिनेंगे नोट, पढ़ें 18 से 24 मई का राशिफल

3. सिंह राशि : बढ़ेगी प्रतिष्‍ठा 

लक्ष्‍मी नारायण राजयोग सिंह राशि वालों का मान-सम्‍मान बढ़ाएगा. कुछ लोगों को बड़ा पद मिल सकता है. खासतौर पर सरकार-सत्‍ता से जुड़े क्षेत्रों में नौकरी, व्‍यापार कर रहे लोगों की इनकम बढ़ सकती है. 

4. कन्या राशि : अचानक बड़ा लाभ 

लक्ष्‍मी नारायण राजयोग कन्या राशि वालों को अचानक कोई लाभ करवा सकता है. जैसे- कारोबारियों को अप्रत्‍याशित बड़ा ऑर्डर मिलना. नौकरी करने वालों को भी मेहनत का फल मिलेगा. इनकम बढ़ सकती है. 

5. तुला राशि : बढ़ेगा बैंक बैलेंस 

लक्ष्‍मी नारायण योग तुला राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है. रुका हुआ पैसा मिलेगा. उम्‍मीद से बड़ा धन लाभ हो सकता है. यदि खर्च पर काबू कर पाए तो बड़ी रकम निवेश कर पाएंगे. लेकिन जल्‍दबाजी में बिना जांच-परख के निवेश न करें. रिश्‍तों में प्रेम बढ़ेगा. 
 
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

TAGS

laxmi narayan rajyog may 2026

Trending news

लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
 Supreme Court
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
Heatwave Alert
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
Kerala News
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ केरलम में सरकार बना रही कांग्रेस, जिन्ना से नाता
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
Kerala CM Oath Ceremony
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
weather update
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
Operation Smiling Buddha
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
Eid-ul-Adha 2026
27 या 28 मई, देश में कब मनाई जाएगी ईद उल अजहा? हो गया साफ, उलेमाओं ने किया एलान
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत
Mehbooba Mufti
'सिर्फ विकास नहीं, ऐसे सुलझेगा कश्मीर का मसला', PM मोदी को महबूबा की नसीहत