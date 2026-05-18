Budh Uday 2026: बुध के उदय से किन राशि वालों की बढ़ेगी कमाई, किन्हें रहना होगा अलर्ट, जानें सभी राशियों पर असर

Budh Uday 2026 Effect on Zodiacs: ज्योतिष शास्त्र में बुध को वाणी, व्यापार, संवाद कौशल और व्यापार का कारक माना गया है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, ग्रहों के राजकुमार बुध देव 26 मई को वृषभ राशि में उदित होने जा रहे हैं. ज्योतिष में किसी शुभ ग्रहों के उदय को खास महत्व दिया गया है. बुध देव जब उदित होते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव जीवन के विभिन्न अंगों पर पड़ता है. बुध का यह परिवर्तन होना इसलिए भी खास है, क्योंकि वे अपने मित्र राशि में उदित होने जा रहे हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बुध के उदित होने से किन राशियों को फायदा होगा और किन्हें आर्थिक मामलों में सतर्क रहना होगा.

बुध उदय का 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव

मेष- बुध उदय के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी. कारोबार में मुनाफा प्राप्त होगा. नौकरी में पदोन्नति का योग बनेगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा.

वृषभ- बुध उदय के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. बिजनेस में आर्थिक तरक्की देखने को मिलेगी. आमदनी के नए स्रोत बनेंगे. मानसिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी. पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा.

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मिथुन- सेहत से जुड़ी किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है. इस दौरान स्वास्थ्य उत्तम रहेगा. जमीन से जुड़े कार्यों से धन आएगा. संपत्ति में निवेश का अवसर मिल सकता है. फिजूलखर्ची पर लगाम लगेगा.

कर्क- बुध के प्रभाव से आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. इस दौरान कार्यक्षेत्र में नई पहचान बन सकती है. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. करोबार में आर्थिक तरक्की के प्रबल योग बनेंगे.

सिंह- बुध देव के उदित होने से करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा. इस दौरान बिजनेस में जबरदस्त आर्थिक तरक्की देखने को मिलेगी. संवाद शैली अच्छी रहेगी. कार्यस्थल पर बड़े अधिकारियों का साथ मिलेगा.

कन्या- बुध उदय की अवधि में किस्मत का पूरा-पूरा साथ मिलेगा. जो काम लंबे समय से अटके हुए थे, वे अब गति पकड़ेंगे. छात्रों को उच्च शिक्षा के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे. नौकरी में स्थिति अच्छी होगी.

तुला- मानसिक शांति बनी रहेगी. धार्मिक कार्यों के प्रति लगाव बढ़ेगा. परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. जीवनसाथी से चल रहा विवाद खत्म होगा.

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वृश्चिक- बिजनेस में जबरदस्त मुनाफा प्राप्त होगा. नौकरीपेशा जातकों को अचानक बड़ा तोहफा मिल सकता है. मन प्रसन्न रहेगा और जीवनसाथी से निकटता बढ़ेगी. भूमि विवाद से मुक्ति मिल सकती है.

धनु- कार्यस्थल पर अधिकारियों का साथ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. बिजनेस करने वाले जातकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी. पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा. अविवाहितों को विवाह का प्रस्ताव मिलेगा.

मकर- बुध का उदित होना छात्रों के लिए भी खास है. इस दौरान उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ सकता है. कारोबिरियों को अटका हुआ धन प्राप्त होगा. शादीशुदा जातकों को खुशखबरी मिलेगी.

कुंभ- संतान पक्ष के कोई शुभ समाचार मिल सकता है. परिवार में खुशहाली बनी रहेगी. शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहेगा. कारोबार में आर्थिक तरक्की के प्रबल योग हैं.

मीन- पारिवारिक विवादों से मुक्ति मिल सकती है. ससुराल पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है. संबंधों में मधुरता आएगी. नौकरीपेशा जातकों को अच्छा ऑफर मिलेगा. व्यापार में आर्थिक प्रगति के योग बनेंगे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)