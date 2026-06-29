ज्योतिष में बुद्धि, तर्क, संवाद और व्यापार के कारक ग्रह बुध 29 जून 2026 यानी आज से वक्री होने जा रहे हैं. ग्रहों के राजकुमार बुध की चाल में बदलाव बहुत अहम माना जाता है क्योंकि इसका सीधा असर लोगों के करियर, पैसे पर पड़ता है. आमतौर पर ग्रहों की वक्री चाल को अच्छा नहीं माना जाता है. लेकिन कई बार ये लाभ भी देती है.
द्रिक पंचांग के अनुसार बुध ग्रह 29 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक वक्री रहेंगे. यह समय 5 राशि वालों के करियर, आर्थिक मामलों और निर्णय क्षमता के लिए अच्छा साबित हो सकता है. जानिए ये लकी राशियां कौन-सी हैं.
बुध का वक्री होना मेष राशि वालों को आर्थिक लाभ दे सकता है. नौकरी करने वालों को प्रमोशन मिलने के योग बन रहे हैं. वहीं बेरोजगारों लोगों को रोजगार मिल सकता है. कारोबारियों के लिए समय अच्छा है. नई डील फाइनल हो सकती है. बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. साथ ही क्रेडिट पर जो माल दिया था, अब वो पैसा मिल सकता है. शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं.
मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध का वक्री होना मिथुन राशि वालों के लिए कुछ मामलों में अच्छा साबित हो सकता है. विशेषतौर पर इस समय आपकी निर्णय क्षमता अच्छी रह सकती है. नए विचार पर काम कर सकते हैं. करियर में जो परेशानियां थीं, वो कुछ कम हो सकती हैं. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है.
सिंह राशि वालों के लिए समय मान-सम्मान में बढ़ोतरी करने वाला है. यात्रा पर जा सकते हैं. धन लाभ हो सकता है. व्यापारी वर्ग के लिए समय खासतौर पर अच्छा है. कोई ऐसा काम बन सकता है, जिसके लिए आप लंबे समय से कोशिशें कर रहे थे. कामकाज से जुड़ी यात्राएं भी होंगी.
तुला राशि वालों के लिए बुध की वक्री चाल कई लाभ देगी. प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना बन रही है. बॉस तारीफ करेंगे और नई जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. साथ ही नई जॉब का ऑफर मिल सकता है. इनकम बढ़ेगी. पैसा कहीं अटका हुआ था, तो उसका कुछ हिस्सा मिल सकता है. तंगी दूर होगी. स्टूडेंट्स को एग्जाम में सफलता मिल सकती है.
मकर राशि वालों को यह समय करियर में लाभ दे सकता है. बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा. व्यापारी वर्ग को मेहनत का फल मिलेगा. ब्रिकी तेज हो सकती है. तनाव कम होगा. परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे. इनकम में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)