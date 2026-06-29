Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /ऐस्ट्रो
  • /आज से उल्‍टी चाल चलेंगे बुध, 5 राशियों को मिलेगी उन्‍नति, बॉस की गुडबुक में शामिल होगा नाम

आज से उल्‍टी चाल चलेंगे बुध, 5 राशियों को मिलेगी उन्‍नति, बॉस की गुडबुक में शामिल होगा नाम

Budh Vakri 2026: 29 जून 2026 से बुध ग्रह कर्क राशि में वक्री हो रहे हैं. बुध की उल्‍टी चाल का सीधा असर लोगों के करियर, आर्थिक स्थिति, बुद्धि और वाणी पर पड़ता है. जानिए इस बार बुध की वक्री चाल किन राशि वालों को लाभ देने वाली है.

Written ByShraddha Jain
Published: Jun 29, 2026, 12:20 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:20 PM IST
आज से उल्‍टी चाल चलेंगे बुध, 5 राशियों को मिलेगी उन्‍नति, बॉस की गुडबुक में शामिल होगा नाम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Shraddha Jain

Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे धर्म, ज्योतिष, ग्रह गोचर, अंक शास्‍त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन और सिम्बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की पढ़ाई की है. बतौर फोटो जर्नलिस्ट करियर शुरू करने वाली श्रद्धा ने दूरदर्शन, दैनिक भास्कर और चौथी दुनिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं.

12 वर्षों की फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी पकड़ बनाने के बाद, उन्होंने डिजिटल मीडिया की ओर रुख किया और देश 24*7 जैसे पोर्टल्स में नेतृत्व की भूमिका निभाई. वर्तमान में धर्म, ज्योतिष, वास्तु और हस्तरेखा जैसे विषयों पर गहन अध्ययन और लेखन करते हुए जटिल विषयों को सरल और रोचक भाषा में पाठकों के सामने पेश कर रही हैं. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फडणवीस को PM की रेस से बाहर रखने की कोशिश... बागी सांसदों पर बोले उद्धव ठाकरे
Maharashtra news19 min ago
2
Gold rate27 min ago
3
DU Admission 202632 min ago
4
jcb bucket43 min ago
5
Eurpoe47 min ago