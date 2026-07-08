वाणी, बुद्धि, व्यापार के कारक बुध ग्रह करीब 20 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं. जून महीने में बुध गोचर करके कर्क राशि में आ गए थे. जिसके बाद 29 जून को वक्री हुए. 7 जुलाई को बुध उल्टी चाल चलते हुए फिर से अपनी राशि मिथुन में लौट आए हैं. जिससे एक बाद फिर भद्र राजयोग सक्रिय हो गया है.
5 अगस्त तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे. ज्योतिष के अनुसार, इस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पर पड़ेगा. जिसमें से 5 राशियों के लिए यह समय अच्छा है. इन लोगों के इस दौरान कई काम बनेंगे, करियर में तरक्की मिलेगी, धन लाभ होने के भी योग हैं.
मिथुन राशि : बुध मिथुन राशि के स्वामी हैं और उसी राशि में आकर भद्र राजयोग बनाएंगे. यह स्थिति मिथुन राशि वालों की बोलचाल की शैली आकर्षक बनाएगी. कारोबारी यदि सही फैसले लें तो बड़ा फायदा पा सकते हैं. नए स्त्रोतों से पैसा आएगा. मीडिया, लेखन, बैंकिंग, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. लेकिन कुछ लोग तनाव के शिकार हो सकते हैं.
सिंह राशि : सिंह राशि वालों के करियर के लिए भी सकारात्मक समय है. रुका हुआ पैसा मिल सकता है. कारोबारी जातक को लाभ हो सकता है. दोस्तों, भाई-बहन से सहयोग मिल सकता है. कुछ लोगों को शुभ सूचना मिल सकती है.
कन्या राशि : आपका काम अच्छा रहेगा. हालांकि मेहनत का कुछ कम फल मिल सकता है. फिर भी पहले की तुलना में समय लाभकारी है. सीनियर्स की मदद मिलेगी. नई नौकरी मिल सकती है. कारोबार के विस्तार के लिए समय अच्छा है. जीवन में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी.
तुला राशि : तुला राशि वालों को किस्मत का साथ मिल सकता है. बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है. हायर ऐजुकेशन के लिए पसंदीदा कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. कॉम्पटीटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है. धार्मिक या कामकाज से जुड़ी यात्राएं हो सकती हैं.
मकर राशि : रुका हुआ पैसा मिलने के योग बन रहे हैं. करियर संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं. प्रयास करें तो तरक्की भी हो सकती है. उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है. घर में सकारात्मक माहौल रहेगा. वाणी की दम पर काम बनेंगे.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)