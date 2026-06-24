ग्रहों के राजकुमार बुध की चाल में बदलाव को लोगों की जिंदगी पर बड़ा प्रभाव होता है. क्योंकि बुध ग्रह दिमाग, वाणी (बोलचाल), करियर-व्यापार और आर्थिक स्थिति पर असर डालते हैं. हाल ही में 22 जून 2026 को बुध गोचर करके कर्क राशि में आए हैं. अब 29 जून को बुध वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी चाल चलेंगे.
ज्योतिष के अनुसार बुध की उल्टी चाल 4 राशियों को शुभ फल दे सकती है लेकिन 5 राशियों के लिए प्रतिकूल साबित हो सकती है. ऐसे में इन राशि वालों को 24 जुलाई 2026 तक सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि इस दौरान बुध वक्री रहेंगे. जानिए वक्री बुध किन राशियों को नकारात्मक फल दे सकते हैं.
मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध की उल्टी चाल इस राशि वालों के लिए कुछ मामलों में प्रतिकूल साबित हो सकता है. खर्च ज्यादा होगा, जिससे बढ़ी हुई इनकम भी कम लग सकती है. घर में किसी से झगड़ा हो सकता है. इस दौरान कड़वा बोलने और भावुकता में फैसले लेने से बचें.
बुध ग्रह कर्क राशि में ही वक्री हो रहे हैं जो इन लोगों को करियर में समस्याएं दे सकते हैं. काम का बोझ भी रहेगा, जो आपको शारीरिक-मानसिक रूप से थका सकता है. इमोशनली डिस्टर्ब रह सकते हैं. लव लाइफ में गलतफहमियां हो सकती हैं. कुछ लोगों को धन हानि भी हो सकती है.
कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का वक्री होना आपमें सही-गलत की समझ खत्म कर सकता है. आप खुद लोगों से झगड़ा मोल ले सकते हैं. खासतौर पर वर्कप्लेस में सीनियर्स या बॉस से विवाद होने के योग बन रहे हैं. धन हानि भी हो सकती है. कोई अनजान व्यक्ति आपका नुकसान करवा सकता है.
वृश्चिक राशि वालों को बुध की उल्टी परेशान कर सकती है. करियर संबंधी समस्या हो सकती है. मनमुताबिक नतीजे नहीं मिलने से निराशा और झुंझलाहट रह सकती है. यदि गुस्से और बोलचाल पर काबू न रखा तो बात बिगड़ सकती है. जिनके मामले कोर्ट में हैं उनका नतीजे के लिए इंतजार बढ़ सकता है.
मीन राशि वालों को बुध के वक्री रहने के दौरान पैसे से जुड़ा कोई भी रिस्क लेने से बचना चाहिए. वरना धन हानि हो सकती है. निवेश भी टालना बेहतर होगा. खर्च ज्यादा होने से बजट बिगड़ सकता है. लव लाइफ, मैरिड लाइफ में समस्या हो सकती है.
बुध की वक्री चाल के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए बुध के उपाय करें. इससे लाभ हो सकता है. ज्योतिष के अनुसार रोज सुबह 'ऊं बुं बुधाय नम:' मंत्र का 108 बार जाप करें. बुधवार को किसी गरीब-जरूरतमंद या ब्राह्मण को मूंग की दाल, हरी सब्जी या हरे वस्त्र का दान करें. पक्षियों को दाना खिलाएं.
सबसे जरूरी सलाह यह है कि गुस्से से बचें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. अच्छा बोलें. साथ ही घर की उत्तर दिशा को साफ रखें.
(Disclaimer- यह सामग्री पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं एवं ग्रह गोचर की व्याख्याओं पर आधारित है. इसे सामान्य सूचना के रूप में देखें, न कि किसी निश्चित परिणाम या भविष्यवाणी के दावे के रूप में. किसी भी व्यक्ति पर ग्रह गोचर का प्रभाव उसकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा तथा अन्य ज्योतिषीय कारकों के आधार पर अलग-अलग हो सकता है.)