Budh Vakri 2026: जून के आखिर में बुध ग्रह वक्री होने जा रहे हैं. यानी कि बुध उल्टी चाल चलेंगे. 29 जून 2026 को ही ज्येष्ठ अधिकमास का समापन हो रहा है. यानी कि ज्येष्ठ पूर्णिमा है. बुध का ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चाल में बदलाव 4 राशि वालों की जिंदगी में नई शुरुआत करेगी. 24 जुलाई 2026 तक बुध चंद्रमा की राशि कर्क में वक्री रहेंगे.
बुध बुद्धि, वाणी, व्यापार के कारक हैं. इसलिए सबसे छोटे ग्रह बुध की स्थिति में बदलाव लोगों के बोलने, सोचने-समझने और निर्णय लेने की क्षमता पर असर डालती है. जिसका अच्छा-बुरा असर उनके करियर, आर्थिक स्थिति और रिश्तों आदि पर होता है. आइए जानते हैं कि इस बार बुध का वक्री होना किन राशियों के लिए शुभ साबित होता है.
बुध का वक्री होना मेष राशि वालों के बैंक अकाउंट में पैसे का फ्लो बढ़ाएगा. इनकम बढ़ेगी. कोई अच्छा करियर ऑफर मिल सकता है, जो आपको आगे बढ़ाएगा. बड़ी ग्रोथ मिल सकती है. परेशानियां दूर होंगी. दोस्त मदद करेंगे. अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है. रिश्ते बेहतर होंगे.
मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध की उल्टी चाल इस राशि वालों के लिए विशेष रहेगी. आपका भाग्य साथ देगा. जीवन में अहम कामयाबी हासिल होगी. समाज में सम्मान बढ़ेगा. कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है. धन-संपत्ति बढ़ेगी.
कन्या राशि के स्वामी भी बुध ग्रह हैं. बुध की उल्टी चाल इस राशि के लिए भी शुभ फल देगी. आर्थिक उन्नति होगी. कर्ज से निजात मिलेगी. रुका हुआ पैसा मिलेगा. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. पुरानी बीमारियां भी अब दूर होंगी. लंबे समय से जो तनाव और उलझन थी, वो अब दूर होगी.
बुध वक्री होकर कुंभ राशि वालों को भी शुभ फल देंगे. आपके करियर में बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है. यह समय नौकरी करने वालों और व्यापारी वर्ग दोनों के लिए अच्छी है. करियर की रुकावटें दूर होंगी. सेहत बेहतर होगी. धन बढ़ेगा. धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)