Advertisement
trendingNow12952400
Hindi Newsऐस्ट्रो

बुद्धि भ्रष्‍ट कर देती है बुधवार के दिन की गई इन चीजों की खरीदारी, करियर में भी आती हैं समस्‍याएं

Budhwar Shopping : सप्‍ताह का हर दिन खास होता है और हिंदू धर्म में प्रत्‍येक दिन के लिए कुछ नियम और उपाय बताए गए हैं. बुधवार के दिन भी कुछ बातों का पालन करना चाहिए, वरना बुद्धि भ्रष्‍ट हो जाती है और नौकरी-व्‍यापार, पढ़ाई में चुनौतियां का सामना करना पड़ता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 08, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुद्धि भ्रष्‍ट कर देती है बुधवार के दिन की गई इन चीजों की खरीदारी, करियर में भी आती हैं समस्‍याएं

Budhwar ko kya Nahi Kharidana chahiye : हिंदू धर्म और ज्‍योतिष शास्‍त्र में सप्‍ताह के हर दिन का संबंध विभिन्‍न ग्रहों और देवी-देवताओं से जोड़ा गया है. इसके साथ ही सभी दिनों के लिए नियम भी बताए गए हैं. जैसे- किस दिन कौनसे काम करने चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए, किस दिन क्‍या नहीं खरीदना चाहिए, किस दिन कौनसे देवता की पूजा करने से विशेष लाभ होता है, आदि. यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में समृद्धि और खुशहाली रहती है. वहीं इन नियमों की अनदेखी जीवन में समस्‍याएं और गरीबी लाती है. बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं. जानिए बुधवार के दिन कौनसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए, साथ ही क्‍या करना च‍ाहिए? 

यह भी पढ़ें: इन मूलांक वाले जोड़ों के बीच रहता है 36 का आंकड़ा, साबित होते हैं सबसे बुरे कपल

बुधवार को ना खरीदें ये चीजें 

Add Zee News as a Preferred Source

बुधवार का दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश को समर्पित है. साथ ही व्‍यापार, वाणी, बुद्धि के कारक ग्रह बुध का संबंध भी इस दिन से है. बुधवार को कुछ खास चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए, वरना कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है और अशुभ फल देने लगता है. 

- बुधवार को दूध से बनी चीजें जैसे खीर, रबड़ी, मिठाई आदि खरीदकर घर में न लाएं. इससे दोष लगता है. यदि दूध से बनी मिठाइयों की जरूरत पड़ ही जाए तो कोशिश करें कि घर में ही बना लें. बुधवार को दूध की मिठाई घर में लाने से जातक की निर्णय क्षमता कमजोर होती है, मानसिक मजबूती कम होती है. बुधवार को चावल खरीदने से भी बचें. 

- बुधवार को हरा धनिया, हरि मिर्च, हरी मूंग, नमकपारे, सरसों का साग, पालक, अमरूद, पपीता खरीदने से भी बचें. बल्कि जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है वे एक दिन पहले हरी चीजें खरीद लें और बुधवार को जरूरतमंदों को दान करें. 

- बुधवार को बालों से संबंधित कोई भी चीज जैसे- कंघी, बालों में डालने वाला तेल, शैम्‍पू, हेयर ड्रायर आदि चीजें ना खरीदें. इससे भी नुकसान होता है. 

- बुधवार को ज्वलनशील चीजें जैसे लकड़ियां गैस आदि खरीदना भी अशुभ होता है. यह करियर में रुकावट डालता है, रिश्‍ते कमजोर करता है. 

यह भी पढ़ें: कुबेर का खजाना लेकर आ रहे 'सूर्य', दिवाली से पहले राजयोग बनाकर देंगे राजगद्दी, 4 राशियों की होगी ऐश!

बुधवार को ये चीजें खरीदना शुभ

अब सवाल यह है कि बुधवार के दिन क्‍या खरीदना शुभ होता है. तो इसका जवाब है कि बुधवार को किताब, कापियां, शिक्षण सामग्री खरीदना बेहद शुभ होता है. इससे बुध ग्रह मजबूत होते हैं. जातक का बुद्धिकौशल, संवाद कला, मानसिक क्षमता बढ़ती है. इसके अलावा इस दिन सोना-चांदी खरीदना भी शुभ होता है. 

यह भी पढ़ें: वीर योद्धा होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे जातक, हर हाल में होते हैं विजयी, लक्ष्‍य हासिल करके ही लेते हैं दम

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Budhwar Upay

Trending news

पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
BJP
पीएम मोदी की गुजरात से दिल्‍ली तक की यात्रा में कैसे बदल गई बीजेपी की पूरी कहानी?
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
teacher suspension over spelling mistake
Thousand को Thursday लिखने पर टीचर सस्पेंड, लेटर बनाने वाले अधिकारी ने पूरी की कसर
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने की घटना पर CJI गवई की मां का आया पहला बयान
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
Weather
कड़ाके की ठंड खटखटा रही दरवाजा! लैंडस्लाइड... आज इन रास्तों पर मत जाइएगा; अलर्ट जारी
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
air force
वायुसेना के स्थापना दिवस पर IAF चीफ की दुश्मनों को चेतावनी, कहा- ऑपरेशन सिंदूर...
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
DNA
तिरंगे का अपमान! खिलाड़ियों के अंडरगारमेंट्स पर राष्ट्रध्वज, जानें क्या है सजा?
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
DNA
बरेली हिंसा के पीछे मौलाना या सरकार? दंगाइयों को बेगुनाह बताने वाला का सच आया सामने
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
DNA
ताबूत पर इंडिगो ने लिखा-बहुत ज्यादा भारी, लोगों ने लगाई क्लास
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
DNA
कितने पढ़े लिखे हैं भारत के सबसे रईस इन्फ्लूएंसर्स, क्या है नेटवर्थ; जान लें सबकुछ
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका
jammu kashmir encounter
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में चार आतंकवादियों की तलाश जारी, सुरक्षाबलों ने घेरा इलाका