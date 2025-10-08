Budhwar ko kya Nahi Kharidana chahiye : हिंदू धर्म और ज्‍योतिष शास्‍त्र में सप्‍ताह के हर दिन का संबंध विभिन्‍न ग्रहों और देवी-देवताओं से जोड़ा गया है. इसके साथ ही सभी दिनों के लिए नियम भी बताए गए हैं. जैसे- किस दिन कौनसे काम करने चाहिए और क्‍या नहीं करना चाहिए, किस दिन क्‍या नहीं खरीदना चाहिए, किस दिन कौनसे देवता की पूजा करने से विशेष लाभ होता है, आदि. यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो जीवन में समृद्धि और खुशहाली रहती है. वहीं इन नियमों की अनदेखी जीवन में समस्‍याएं और गरीबी लाती है. बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं. जानिए बुधवार के दिन कौनसी चीजें खरीदने से बचना चाहिए, साथ ही क्‍या करना च‍ाहिए?

बुधवार को ना खरीदें ये चीजें

बुधवार का दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश को समर्पित है. साथ ही व्‍यापार, वाणी, बुद्धि के कारक ग्रह बुध का संबंध भी इस दिन से है. बुधवार को कुछ खास चीजों की खरीदारी करने से बचना चाहिए, वरना कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होता है और अशुभ फल देने लगता है.

- बुधवार को दूध से बनी चीजें जैसे खीर, रबड़ी, मिठाई आदि खरीदकर घर में न लाएं. इससे दोष लगता है. यदि दूध से बनी मिठाइयों की जरूरत पड़ ही जाए तो कोशिश करें कि घर में ही बना लें. बुधवार को दूध की मिठाई घर में लाने से जातक की निर्णय क्षमता कमजोर होती है, मानसिक मजबूती कम होती है. बुधवार को चावल खरीदने से भी बचें.

- बुधवार को हरा धनिया, हरि मिर्च, हरी मूंग, नमकपारे, सरसों का साग, पालक, अमरूद, पपीता खरीदने से भी बचें. बल्कि जिनकी कुंडली में बुध कमजोर है वे एक दिन पहले हरी चीजें खरीद लें और बुधवार को जरूरतमंदों को दान करें.

- बुधवार को बालों से संबंधित कोई भी चीज जैसे- कंघी, बालों में डालने वाला तेल, शैम्‍पू, हेयर ड्रायर आदि चीजें ना खरीदें. इससे भी नुकसान होता है.

- बुधवार को ज्वलनशील चीजें जैसे लकड़ियां गैस आदि खरीदना भी अशुभ होता है. यह करियर में रुकावट डालता है, रिश्‍ते कमजोर करता है.

बुधवार को ये चीजें खरीदना शुभ

अब सवाल यह है कि बुधवार के दिन क्‍या खरीदना शुभ होता है. तो इसका जवाब है कि बुधवार को किताब, कापियां, शिक्षण सामग्री खरीदना बेहद शुभ होता है. इससे बुध ग्रह मजबूत होते हैं. जातक का बुद्धिकौशल, संवाद कला, मानसिक क्षमता बढ़ती है. इसके अलावा इस दिन सोना-चांदी खरीदना भी शुभ होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)