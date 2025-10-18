Dhanteras par kya nahi kharide: धनतेरस के दिन सोना, चांदी, तांबा, पीतल खरीदना बेहद शुभ होता है, ये बात अधिकांश लोग जानते हैं. लेकिन हर साल सभी लोगों के लिए ये महंगी चीजें खरीदना संभव नहीं हो पाता है. धर्म-शास्‍त्रों में कई ऐसी सस्‍ती चीजें भी बताई गई हैं, जिन्‍हें धनतेरस के दिन खरीदने से ना केवल सोना खरीदने जैसा फल मिलता है, बल्कि मां लक्ष्‍मी की कृपा से पूरे साल धन-समृद्धि बरसती रहती है. वहीं कुछ ऐसी अशुभ चीजें भी हैं, जिन्‍हें धनतेरस के दिन खरीदने से घर की बरकत चली जाती है.

यह भी पढ़ें: धनतेरस आज, सोना-चांदी, बर्तन, वाहन...खरीदने का ये है सबसे शुभ मुहूर्त

धनतेरस पर क्‍या-क्‍या खरीदना चाहिए?

Add Zee News as a Preferred Source

धनतेरस के दिन उन शुभ चीजों की खरीदारी करनी चाहिए, जो घर में समृद्धि, शुभता और सकारात्‍मकता लाती हैं. जैसे - सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि. लेकिन इन महंगी चीजों के अलावा धनतेरस पर खरीदारी के कई सस्‍ते विकल्‍प भी हैं, जो अपार धन लाभ कराते हैं. इसमें प्रमुख है भारतीय भोजन में मसाले के तौर पर उपयोग होने वाला सूखा धनिया. धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदना अपार धन लाभ के योग बनाता है. इसके अलावा धनतेरस के दिन झाड़ू, गोमती चक्र, कौड़ियां, दिवाली पूजा के लिए लक्ष्मी-गणेश जी की प्रतिमा (प्रतिमा सोने-चांदी, पीतल, अष्‍टधातु या मिट्टी की हो, प्‍लास्‍टर ऑफ पेरिस या कांच की मूर्ति ना खरीदें), खील, बताशे, नमक, पीतल के बर्तन, दीपक.

यह भी पढ़ें: अतिचारी गुरु का कर्क में गोचर, धनतेरस पर 3 राशियों पर कुबेर उड़ेलेंगे खजाना, होगी सोने-चांदी की बरसात

धनतेरस पर कौनसी चीजें नहीं खरीदें?

धनतेरस पर ऐसी चीजें नहीं खरीदना च‍ाहिए जिनका संबंध शनि या राहु, केतु जैसे क्रूर ग्रहों से हो. जैसे लोहा, कांच, प्‍लास्टिक की चीजें. धनतेरस के दिन लोहे की चीज ना खरीदें, एल्‍यूमीनियम और स्‍टील के बर्तन खरीदने से भी बचें, क्रॉकरी जैसी जल्‍दी टूटने वाली चीजें भी धनतेरस के दिन ना खरीदें.

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियों से शादी करने वालों की खुलती है किस्‍मत, धन का लग जाता है अंबार, दिलाती हैं सम्‍मान

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)