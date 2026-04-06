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Hindi Newsऐस्ट्रोसोना खरीदने का बजट नहीं? अक्षय तृतीया पर ₹100 से कम में घर लाएं ये 5 चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

सोना खरीदने का बजट नहीं? अक्षय तृतीया पर ₹100 से कम में घर लाएं ये 5 चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया आने वाली है और सोने-चांदी के दाम आसमान पर हैं. ऐसे में जिनका बजट सोना खरीदने का नहीं है, वे अक्षय तृतीया पर 100 रुपए से भी कम की चीजें खरीदकर सोना खरीदने के बराबर फल पा सकते हैं और मां लक्ष्‍मी की कृपा पा सकते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:29 AM IST
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अक्षय तृतीया पर खरीदें ये सस्‍ती चीजें.
अक्षय तृतीया पर खरीदें ये सस्‍ती चीजें.

Akshaya Tritiya Shopping: अक्षय तृतीया का दिन मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने और सुख-समृद्धि पाने के लिए बहुत अहम होता है. इस दिन की गई खरीदारी अक्षय फल देती है यानी कि लंबे समय तक सुख-समृद्धि देती है. इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सोना-चांदी खरीदा जाता है. लेकिन महंगे दाम होने के कारण हर किसी के लिए सोने-चांदी खरीदना संभव नहीं होता है. ऐसे में ये लोग ज्‍योतिष शास्‍त्र में बताई गई वो चीजें खरीद सकते हैं, जो बेहद सस्‍ती हैं. 50 से 100 रुपए में आसानी से चीजें खरीदी जा सकती हैं और अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्‍मी की पूजा में इन्‍हें अर्पित करके धन-समृद्धि का आशीर्वाद पाया जा सकता है. 

अक्षय तृतीया के दिन खरीदें ये सस्‍ती चीजें 

पीली कौड़ियां : कौड़ियों को मां लक्ष्‍मी का स्‍वरूप माना गया है इसलिए धन प्राप्ति के उपायों में कौड़ियों का उपाय सबसे ऊपर माना गया है. अक्षय तृतीया के दिन 5 या 11 पीली कौड़ियां खरीदें, उन्‍हें केसर और हल्दी लगाकर पीला करें. पूजा में मां लक्ष्‍मी के चरणों में रखें फिर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें. ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और करियर में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं. 

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जौ (Barley), चने की दाल : ज्‍योतिष शास्‍त्र में जौ को 'स्वर्ण' के समान माना जाता है. नवरात्रि की घटस्‍थापना में जौ ही बोई जाती है. इसके अलावा चने की दाल का संबंध गुरु ग्रह से है. अक्षय तृतीया के दिन जौ और चने की दाल खरीदना सोना खरीदने जैसा फल देता है. इसके अलावा हल्‍दी की गांठ खरीद कर मां लक्ष्‍मी की पूजा में अर्पित करें, फिर लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें. धन वृद्धि के लिए ये उपाय भी बेहद कारगर है. 

अक्षत : अक्षत या चावल के बिना सनातन धर्म में पूजा अधूरी ही होती है. हर पूजा-पाठ और शुभ कार्य में चावल का उपयोग जरूर होता है. अक्षय तृतीया के दिन अक्षत खरीदें. ध्‍यान रखें कि चावल साबुत हों, टूटे हुए नहीं. इससे धन आने के रास्‍ते बढ़ते हैं. 

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मिट्टी का घड़ा: अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी का घड़ा खरीदना बेहद शुभ होता है. साथ ही नया घड़ा खरीदें और उसमें जल भरकर दान करें. इससे धन-समृद्धि बढ़ती है. करियर में सफलता मिलती है. पुण्‍य बढ़ता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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