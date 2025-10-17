Advertisement
क्‍या एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं? नाखून-बाल काटने का नियम भी जान लें

Rama Ekadashi : कार्तिक कृष्‍ण एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं. इस साल रमा एकादशी 17 अक्‍टूबर को यानी कि आज है. एकादशी के दिन बाल धोना चाहिए या नहीं, साथ ही बाल-नाखून काटने को लेकर एकादशी के क्‍या नियम हैं, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:31 AM IST
Hair Wash on Ekadashi: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्‍व है. एकादशी का व्रत करने से सारे पाप नष्‍ट हो जाते हैं. इस दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करने का विधान है. एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, ये नियम अधिकांश लोग जानते हैं लेकिन इस बात को लेकर कई लोगों में असमंजस रहती है कि एकादशी के दिन बाल धो सकते हैं या नहीं. दरअसल, एकादशी तिथि के दिन गुरुवार का दिन भी भगवान श्रीहरि विष्‍णु को समर्पित है और गुरुवार को बाल धोना, नाखून काटना, बाल काटना, शेविंग करना वर्जित होता है. 

एकादशी के दिन ना धोएं बाल 

ज्योतिषीय मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं के अनुसार, एकादशी के दिन बाल धोना बेहद अशुभ होता है. इस दिन बाल धोने से पुण्‍य नष्‍ट होते हैं. व्रत का फल नहीं मिलता है. विशेष तौर पर महिलाओं को तो एकादशी व्रत के दिन बाल नहीं धोना चाहिए. इससे व्रत निष्‍फल होता है, आध्‍यात्मिक ऊर्जा में कमी आती है. इसके अलावा घर में गरीबी आती है, घर की बरकत और सुख-समृद्धि चली जाती है. कामों में रुकावटें आती हैं. बेहतर है कि एकादशी से एक दिन पहले ही बाल धोने का कार्य कर लें या एक दिन बाद करें. 

एकादशी के दिन बाल-नाखून काटना 

इसी तरह एकादशी तिथि के दिन बाल और नाखून भी नहीं काटना चाहिए. ऐसा करने से श्रीहरि विष्‍णु नाराज हो सकते हैं. घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है. एकादशी के पवित्र दिन बाल-नाखून काटने, बाल धोने, कपड़े धोने, घर में पोंछा लगाने जैसे क्षौर कर्म करने से बचना च‍ाहिए. वरना धन हानि के योग बनते हैं. साथ ही ग्रह दोष लगते हैं. कामों में रुकावटें आती हैं. किस्‍मत का साथ नहीं मिलता है, जिससे हाथ आए अवसर या सफलता फिसल जाती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

