/Kark(August 2026 Rashifal): क्या इस महीने बनेगा आपका काम या बढ़ेगी चुनौती? जानिए डॉ. अजय भांबी से भविष्यवाणी

कर्क मासिक राशिफल अगस्त 2026: डॉक्टर अजय भांबी के अनुसार, अगस्त 2026 में 2 अगस्त को मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में हो जाएगा, जिससे मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है. गुरु आपकी राशि कर्क में है जो अच्छा है. सूर्य भी कर्क राशि में है जो शुभ है और 17 अगस्त को जब सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो वह भी अच्छा रहेगा. बाकी अन्य ग्रह भी अच्छे स्थिति में हैं.
आपके कुछ काम रुके हुए रह जाएंगे और कुछ काम आसानी से बनते चले जाएंगे. जो काम बन रहा है वह बनता रहेगा और जो नहीं बन रहा है वह रुका रहेगा. इस दौरान आपको धैर्य और संयम बनाकर रखना होगा तथा बजरंगबली की कृपा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा.
कर्क करियर राशिफल अगस्त 2026: नौकरीपेशा लोगों के लिए परिस्थितियां पक्ष में तो रहेंगी, लेकिन बीच-बीच में आपको विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है. कार्यस्थल पर अधिकारियों के व्यवहार में शालीनता की कमी दिखेगी और उनका रवैया आपको पीड़ादायक लग सकता है. आपके प्रयासों के बावजूद आपको जैसा माहौल चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा.
व्यवसाय करने वाले जातकों के सामने कुछ चुनौतियां आएंगी. इस समय अपने व्यवसाय का विस्तार करना सही नहीं रहेगा. इसके अलावा, इस महीने की जाने वाली यात्राएं भी बहुत सफल नहीं रहेंगी. पूरी तरीके से तैयार हुए बिना किसी यात्रा पर न निकलें, वरना कार्य सिद्ध न होने से यात्रा निष्फल हो सकती है.
कर्क आर्थिक राशिफल अगस्त 2026: आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी बरतने का है. निवेश संबंधी योजनाओं को फिलहाल के लिए स्थगित रखना ही बेहतर होगा. दूसरों के प्रभाव में आकर निवेश करने से बचें, क्योंकि शुभचिंतक दिखने वाले लोग भी आपको नुकसान में फंसा सकते हैं.
इस महीने किसी भी प्रकार का रिस्क न लें. यदि आप स्टॉक एक्सचेंज या शेयर बाजार से जुड़े काम करते हैं, तो बेहद सचेत रहें अन्यथा आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसके अलावा, यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं तो इस महीने रुक जाएं, अन्यथा गलत फैसले के कारण बाद में पछतावा और परेशानी हो सकती है.
कर्क लव रिलेशनशिप राशिफल अगस्त 2026: रिश्तों के मामले में इस महीने वह पुराना जुड़ाव, प्रगाढ़ता या एकपन थोड़ा मिसिंग रहेगा. कुछ लोगों का व्यवहार आपकी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होगा, जिससे मन निराश हो सकता है. रिश्तों में आए इस खिंचाव को आप कैसे संभालते हैं, यह आपकी समझदारी पर निर्भर करेगा.
कर्क फैमिली राशिफल अगस्त 2026: पारिवारिक वातावरण मिला-जुला रहेगा. परिवार के अधिकांश लोग अच्छे रहेंगे, लेकिन एक-दो सदस्यों की किसी बात को लेकर अनबन और तनाव का माहौल बन सकता है. उन्हें समझाने की कोशिशें भी बहुत काम नहीं आएंगी.
बच्चों को लेकर परिवार में गहन चिंतन-मनन की स्थिति रहेगी. बच्चे अपनी कुछ मांगें रखेंगे और उनकी अपेक्षा पूरी न होने पर घर में बहस या नाराजगी का माहौल बन सकता है. उनके साथ होने वाला वार्तालाप बहुत सुखद नहीं रहेगा.
कर्क हेल्थ राशिफल अगस्त 2026: स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना थोड़ा ध्यान देने योग्य है. परिवार में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है. साथ ही आपको स्वयं की सेहत का भी विशेष ख्याल रखना होगा. मौसम के बदलाव के कारण होने वाली मौसमी बीमारियां आपको चपेट में ले सकती हैं, इसलिए सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही न बरतें.
(Disclaimer- यह सामग्री ज्योतिषीय गणनाओं, पारंपरिक मान्यताओं एवं विभिन्न भविष्यफल पद्धतियों की व्याख्याओं पर आधारित है. राशिफल में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय आकलन है. व्यक्ति विशेष पर इसके प्रभाव उसकी जन्म कुंडली, ग्रहों की स्थिति, दशा, अंतर्दशा एवं अन्य व्यक्तिगत कारकों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं. इसे किसी निश्चित परिणाम, दावे या निर्णय का आधार न माना जाए.)