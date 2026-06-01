Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों को आज मिलने वाला है कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट! लेकिन इस एक चीज पर काबू नहीं रखा तो...

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं को सफल बनाने और खुशियां समेटने का है. आज जहां आपको परिवार और प्रेम जीवन में भरपूर मिठास देखने को मिलेगी, वहीं व्यापार के मोर्चे पर आज आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. आज नया काम शुरू करने के बजाय पुराने कामों को निपटाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

कर्क राशि: कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है. किसी प्रिय व्यक्ति से उपहार मिलने की संभावना है. गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर कंट्रोल रखें. बिजनेस में नई शुरुआत करने से बेहतर है कि पुराने कामों पर फोकस करें. बीपी मरीज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आज भगवान लक्ष्मी नारायण को मीठे चावल का भोग लगाएं.

पॉजिटिव: आनंददायक दिन रहेगा. किसी प्रियजन से उपहार मिलने की संभावना है. राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल होंगी.

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नेगेटिव: काम की अधिकता से गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: नई योजना शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें. पार्टनरशिप व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें.

लव: परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. बीपी मरीज दवाइयों में लापरवाही न करें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और मीठे चावल का भोग लगाएं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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