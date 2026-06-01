Advertisement
trendingNow13234404
Hindi Newsऐस्ट्रोKark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों को आज मिलने वाला है कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट! लेकिन इस एक चीज पर काबू नहीं रखा तो...

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों को आज मिलने वाला है कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट! लेकिन इस एक चीज पर काबू नहीं रखा तो...

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्रियजन से सरप्राइज गिफ्ट और राजनीति के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने की खुशियां लेकर आने वाला है. हालांकि, ग्रहों की चाल आज काम के दबाव के कारण गुस्से पर काबू रखने, नए बिजनेस की शुरुआत को टालने और बीपी के मरीजों को सेहत के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दे रही है.

Written By  Dr. Ajay Bhambi |Edited By: harsh singh|Last Updated: Jun 01, 2026, 04:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि वालों को आज मिलने वाला है कोई बड़ा सरप्राइज गिफ्ट! लेकिन इस एक चीज पर काबू नहीं रखा तो...

Kark Rashifal by Ajay bhambi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन भविष्य की योजनाओं को सफल बनाने और खुशियां समेटने का है. आज जहां आपको परिवार और प्रेम जीवन में भरपूर मिठास देखने को मिलेगी, वहीं व्यापार के मोर्चे पर आज आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है. आज नया काम शुरू करने के बजाय पुराने कामों को निपटाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

कर्क राशि: कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियां लेकर आ सकता है. किसी प्रिय व्यक्ति से उपहार मिलने की संभावना है. गुस्से और चिड़चिड़ेपन पर कंट्रोल रखें. बिजनेस में नई शुरुआत करने से बेहतर है कि पुराने कामों पर फोकस करें. बीपी मरीज स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. आज भगवान लक्ष्मी नारायण को मीठे चावल का भोग लगाएं.

पॉजिटिव: आनंददायक दिन रहेगा. किसी प्रियजन से उपहार मिलने की संभावना है. राजनीति से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाएं सफल होंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नेगेटिव: काम की अधिकता से गुस्सा और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें.

व्यवसाय: नई योजना शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. वर्तमान कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें. पार्टनरशिप व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें.

लव: परिवार के साथ सुखद समय बीतेगा. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य: गरिष्ठ भोजन से परहेज करें. बीपी मरीज दवाइयों में लापरवाही न करें.

भाग्यशाली रंग: केसरिया 

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करें और मीठे चावल का भोग लगाएं. 

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जून में रेड कारपेट वेलकम के लिए तैयार हो जाएं ये 3 राशि वाले लोग, पढ़ें मेष से मीन का मासिक राशिफल

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Dr. Ajay Bhambi

डॉ. अजय भाम्‍बी देश के मशहूर ज्‍योतिषाचार्य हैं. 

...और पढ़ें

TAGS

kark rashi by ajay bhambi

Trending news

क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
Mamata Banerje
क्या फिर दिखेगा ममता का 'स्ट्रीट फाइटर' वाला अंदाज, कितनी काम आ पाएगी ये रणनीति?
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
India Interesting Facts in Hindi
भारत की सबसे ज्यादा मुश्किल भाषा, जिसे बोलते हैं 4 करोड़ लोग; 1200 साल पुराना इतिहास
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
West Bengal
शुभेंदु सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार आज, इन विधायकों की निकल सकती है 'लॉटरी'
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
Karnataka politics
क्या 7 साल पुरानी कसम पूरी करेंगे डीके शिवकुमार? तिहाड़ में ली थी यह शपथ
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
Kajal Vaja
एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में काजल वाजा का दम, सिल्वर मेडल जीत बनाया रिकॉर्
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
Bengal politics
TMC में बढ़ी अंदरूनी कलह ... ममता ने बुलाई विधायकों की बैठक, 80 में से 20 ही पहुंचे
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
weather update
31 मई सुकून से बीत गई, जून की शुरुआत में सूरज देवता लगाएंगे गर्मी का बैक गियर?
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
Banned Dogs Breed
चीते जितने खतरनाक, पल भरकर ले सकते हैं जान; भारत में पाले ये डॉग्स तो सीधा होगी जेल
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
CBSE
CBSE ने कबूली OSM पोर्टल की सुरक्षा में चूक, पहले खारिज किए थे दावे अब दी सफाई
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार
Jammu Kashmir
कोई GF से मिलने आया तो किसी ने घुसपैठ के लिए पार किया बॉर्डर, 3 पाकिस्तानी गिरफ्तार