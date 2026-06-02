Kark Rashifal by Ajay bhambi: कैसा रहेगा कर्क राशि वालों का आज का दिन? पढ़ें करियर, सेहत और निवेश के संकेत

Kark Rashifal by Ajay bhambi: प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित अजय भांबी के अनुसार, आज का दिन कर्क राशि वाले जातकों के लिए उनके दृढ़ निश्चय और इच्छाशक्ति को परखने वाला रहेगा. आज आपकी यही खूबी बड़े से बड़े और कठिन कामों को भी चुटकियों में आसान बना देगी. आइए जानते हैं आज कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, लव लाइफ, सेहत और वो खास उपाय जो आपके दिन को और भी बेहतर बना सकता है.

PANDIT AJAI BHAMBI: "कर्क राशि वालों, आज आपका दृढ़ निश्चय कठिन काम भी आसान बना देगा. गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं और नौकरी में तरक्की के योग भी बन रहे हैं. रिश्तों में भावनाओं का सम्मान बनाए रखें. छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याओं को नजरअंदाज न करें. आज द्वादश ज्योतिर्लिंग का स्मरण जरूर करें."

पॉजिटिव: अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. कठिन कार्य भी दृढ़ निश्चय से पूरे होंगे. निवेश की योजना तुरंत अमल में लाना लाभदायक रहेगा. घर संबंधी कार्यों में भी समय बीतेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

नेगेटिव: काम का अत्यधिक बोझ थका सकता है. गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखें. पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नुकसानदायक रहेगा.

व्यवसाय: व्यवसाय में उपलब्धि मिलते ही तुरंत काम शुरू करें. सरकारी नौकरी वालों पर अतिरिक्त कार्यभार रहेगा लेकिन तरक्की के अवसर भी मिलेंगे.

लव: पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे. प्रेम संबंधों में भावनाओं का सम्मान जरूरी है.

स्वास्थ्य: छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं बनी रह सकती हैं.

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 1

उपाय: द्वादश ज्योतिर्लिंग के नामों का उच्चारण करें.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: 5 राजयोगों से सजा जून महीना, 4 राशियों को मिलेगा उम्‍मीद से बड़ा लाभ, इन लोगों को रहना होगा संभलकर