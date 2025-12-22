Advertisement
trendingNow13049714
Hindi Newsऐस्ट्रोKark Rashifal January 2026 : जनवरी 2026 में कर्क राशि वालों का टैलेंट खुलकर आएगा सामने, मिलेगी उन्‍नति, पढ़ें मासिक राशिफल

Kark Rashifal January 2026 : जनवरी 2026 में कर्क राशि वालों का टैलेंट खुलकर आएगा सामने, मिलेगी उन्‍नति, पढ़ें मासिक राशिफल

कर्क राशिफल जनवरी 2026 : कर्क राशि वालों के लिए जनवरी महीना कुछ मामलों में शुभ फल दे सकता है, तो आर्थिक मामले में सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी. ज्‍योतिषाचार्य डॉ. अरुण बंसल से जानिए कर्क राशि का मासिक राशिफल जनवरी 2026. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 22, 2025, 03:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kark Rashifal January 2026 : जनवरी 2026 में कर्क राशि वालों का टैलेंट खुलकर आएगा सामने, मिलेगी उन्‍नति, पढ़ें मासिक राशिफल

Cancer Monthly Horoscope January 2026 : जनवरी 2026 के मासिक राशिफल के अनुसार कर्क राशि वालों को इस महीने सेहत के मामले में सावधानी रखने की जरूरत है. इसके अलावा कभी-कभी आर्थिक तंगी महसूस हो सकती है. यात्राओं से कष्‍ट हो सकता है. यहां विस्‍तार से पढ़ें कर्क राशिफल जनवरी 2026. 

कर्क आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामले थोड़े चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं. नए निवेश या व्यापार की शुरुआत के लिए समय अनुकूल नहीं है. हालांकि लेखन, कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े प्रयास धीरे-धीरे लाभदायक सिद्ध होंगे. धैर्य और सतत प्रयास भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएंगे. अनुभवी या वरिष्ठ व्यक्तियों से मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा.

यह भी पढ़ें : शनि का कहर टूटेगा इन 2 राशियों पर, अगले डेढ़ साल तक देंगे सबसे ज्‍यादा कष्‍ट, ये गलतियां कीं तो लुट-पिट जाएंगे

Add Zee News as a Preferred Source

कर्क नौकरी व्‍यापार राशिफल : व्यावसायिक क्षेत्र में माह संतोषजनक रहेगा. कला, ललित कला और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों के लिए सकारात्मक अवसर मिलेंगे. कार्यस्थल पर अपने प्रयास और योग्यता से आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण या अनैतिक कार्यों से बचें. आवश्यक यात्राएं लाभकारी रहेंगी.

कर्क करियर एवं प्रतियोगी परीक्षा राशिफल : शैक्षिक और प्रतियोगी क्षेत्र में माह चुनौतीपूर्ण रह सकता है. प्रेरणा बनाए रखने और नियमित अध्ययन से सफलता सुनिश्चित की जा सकती है. अतिरिक्त कोचिंग और मेहनत विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभकारी होगी. कला और विज्ञान के छात्रों को अपनी रैंकिंग बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करना आवश्यक होगा.

यह भी पढ़ें: 10 दिन में 2 बार धन देने वाले ग्रह का गोचर, 3 राशि वालों को ठंडी में भी गर्मी का अहसास देगा बढ़ा हुआ पैसा

कर्क स्वास्थ्य राशिफल : इस माह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रूप से संतोषजनक रहेगा. बुखार, सूजन या पुराने रोग कभी-कभार परेशान कर सकते हैं, लेकिन नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और चिकित्सकीय परामर्श से ये प्रभाव कम रहेंगे. शारीरिक थकान और मांसपेशियों की ऐंठन से बचाव के लिए व्यायाम और पर्याप्त आराम बनाए रखें.

कर्क फैमिली राशिफल : पारिवारिक जीवन में थोड़ी तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है. दांपत्य और भाई-बहनों के साथ मतभेद से बचने के लिए संयम और संवाद बनाए रखें. आर्थिक सहयोग और पारिवारिक सहयोग धीरे-धीरे लाभकारी सिद्ध होगा. वहीं संतान के लिए माह मिश्रित संकेत देता है. पढ़ाई में औसत प्रदर्शन हो सकता है, और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत की आवश्यकता होगी. बच्चों के अनुशासन और व्यवहार पर विशेष ध्यान देना फायदेमंद रहेगा.

यह भी पढ़ें: नॉन-वेज और शराब को हाथ भी ना लगाएं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, शनि, राहु-केतु देते हैं तगड़ी सजा, छिन जाता है सब कुछ

कर्क यात्रा राशिफल : यात्रा के लिए माह मिश्रित फल देगा. अनावश्यक यात्राओं से बचें और केवल आवश्यक कार्यों के लिए सावधानीपूर्वक यात्रा करें. रेल और सड़क मार्ग सुरक्षित रहेंगे. पूर्व दिशा की यात्रा से आंशिक लाभ मिलने के योग हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

TAGS

rashifal january 2026

Trending news

2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
#karnataka
2 आरोपियों को पैसे के बदले ‌दिए सिम कार्ड... तीसरा आरोपी ने क्या बताया सच?
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
Pregnant Woman Murdered
इज्जत के नाम पर दरिंदा बना पिता! 7 महीने की गर्भवती बेटी की पिता ने की हत्या
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
1984 sikh riots
1984 सिख दंगे का बड़ा खुलासा! सज्जन कुमार पर कोर्ट 22 जनवरी को सुना सकती है फैसला
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
sonia gandhi
मनरेगा खत्म करने के होंगे गंभीर परिणाम, सोनिया ने सरकार पर साधा निशाना, कही ये बात
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
vande bharat
6 हजार के बदले 18 हजार! वंदे भारत के टीटीई ने परिवार को किया शर्मसार; बच्चों के...
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
Humayun Kabir
हुमायूं कबीर ने लॉन्च की पार्टी, क्या है नाम और निशान? बताया- कैसे बनेंगे किंगमेकर
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
Parag Shah
BJP विधायक पराग शाह ने ऑटो-रिक्शा ड्राइवर को क्यों मारा थप्पड़? अब बताई पीछे की वजह
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना