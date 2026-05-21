Aaj Ka Cancer Rashifal: पुरानी समस्या का समाधान पाएंगे कर्क राशि के लोग, जीवन में बढ़ेगा प्रेम! पढ़ें कर्क राशिफल

Daily Horoscope Prediction of 21 May 2026 Cancer: आइए कर्क राशि के दैनिक राशिफल की इस कड़ी में जानें कि तमाम ग्रह गोचर के बाद आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है.
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Aaj ka Kark Rashifal 21 May 2026: 21 मई 2026 का गोचर काल पुरुष कुंडली के अनुसार अत्यंत प्रभावशाली हो सकती है. मेष लग्न में मेष राशि का मंगल अपनी ही राशि में होकर बलवान स्थिति में होगा. जिससे आत्मविश्वास एवं ऊर्जा में वृद्धि होगी. द्वितीय भाव वृषभ राशि में सूर्य-बुध की युति बनी रहेगी, जो वाणी, धन एवं पारिवारिक मामलों को विशेष रूप से प्रभावित करेगी. मिथुन राशि में गुरु एवं शुक्र की युति शुभ परिणाम प्रदान करेगी. यह योग करियर, संबंधों, धन, शिक्षा एवं भाग्य में सकारात्मक प्रभाव डालने वाला माना जाएगा. कर्क राशि में चंद्रमा मांडी के साथ स्थित होगा. चंद्रमा का गोचर पुष्य नक्षत्र में होने से अति शुभ गुरु-पुष्य योग का बन रहा होगा जो निवेश, नए कार्य एवं मांगलिक कार्यों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है. पंचम भाव सिंह राशि में केतु के होने से प्रेम संबंधों एवं संतान पक्ष में मिश्रित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. संपूर्ण ग्रह स्थिति 21 मई 2026 को ज्योतिषीय दृष्टि से कर्क राशि के लिए दिन प्रभावशाली है.
कर्क राशि- स्वामी: चंद्र
सकारात्मक बातें:-
चंद्रमा की कृपा से आज भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति बनी रहेगी. परिवार और प्रियजनों से मिलकर मन प्रसन्न रहेगा. मां या परिवार की किसी बड़ी महिला से शुभ समाचार मिल सकता है.
नकारात्मक बातें:-
अत्यधिक भावुकता के कारण सही निर्णय लेने में बाधा हो सकती है. मूड स्विंग्स के कारण दूसरों से संघर्ष हो सकता है. पुरानी बातों को मन में रखने से मानसिक तनाव बढ़ेगा. शक्की स्वभाव रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है.
करियर / व्यापार:-
घर से संबंधित व्यवसाय, रियल एस्टेट, खाद्य उद्योग और देखभाल क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी. कार्यस्थल पर सहकर्मियों से अच्छे संबंध रहेंगे. कोई पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है. नई जिम्मेदारी स्वीकार करें.
प्रेम / रिश्ते:-
पारिवारिक जीवन में प्रेम और आत्मीयता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ घर को सजाने या कोई नया काम शुरू करने की योजना बन सकती है. संतान से प्रसन्नता की खबर आएगी. पुराने मित्रों से जुड़ाव बढ़ेगा.
स्वास्थ्य:-
पेट और पाचन से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान दें. भावनात्मक खान-पान (emotional eating) से बचें. पर्याप्त पानी पिएं. छाती और फेफड़ों की देखभाल करें.
सावधानियां:-
भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें. घर के बाहर जाते समय दरवाजे-खिड़कियाँ बंद करें. पानी से संबंधित उपकरणों की जांच करें. अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा न करें.
शुभ रंग- सफेद,
शुभ अंक- 2
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
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