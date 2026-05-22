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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के दूर होंगे पुराने सारे संकट, मिलेगी बड़ी खुशखबरी; लेकिन भावनाओं में बहने से बिगड़ सकता है खेल!

Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के दूर होंगे पुराने सारे संकट, मिलेगी बड़ी खुशखबरी; लेकिन भावनाओं में बहने से बिगड़ सकता है खेल!

Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन पारिवारिक सुख, आर्थिक सुधार और पुराने अटके कार्यों को पूरा करने के शानदार अवसर लेकर आया है. 

 

Written By  Manish Agarwal |Edited By: harsh singh|Last Updated: May 23, 2026, 07:12 AM IST
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Aaj Ka Kark Rashifal: कर्क राशि वालों के दूर होंगे पुराने सारे संकट, मिलेगी बड़ी खुशखबरी; लेकिन भावनाओं में बहने से बिगड़ सकता है खेल!

Aaj Ka Kark Rashifal: आज आपका स्वामी ग्रह चंद्रमा सीधे आपके मन और विचारों को प्रभावित करने जा रहा है, जिससे घर-परिवार और आपके निजी जीवन से जुड़े मामलों में कुछ बेहद महत्वपूर्ण मोड़ आने वाले हैं. जहां एक तरफ पुराने अटके हुए काम पूरे होने से मन में नई उम्मीद जगेगी, वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी भावुकता पर थोड़ा अंकुश भी लगाना होगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज आपका भाग्य, करियर, लव लाइफ और स्वास्थ्य आपके लिए क्या नया लेकर आए हैं और महादेव की कृपा पाने का वो खास उपाय क्या है.

कर्क राशि

कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. यह जल तत्व की राशि है, इसलिए इस राशि के जातक भावुक, संवेदनशील, परिवार को महत्व देने वाले और कल्पनाशील स्वभाव के माने जाते हैं. कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु का अंतिम चरण, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र आते हैं. आज चंद्रमा की स्थिति आपके मन और भावनाओं को प्रभावित करेगी. दिन परिवार, घर और निजी जीवन से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण रहने वाला है. मन में नई उम्मीद और सकारात्मक सोच बनी रहेगी. पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना है, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचना होगा.

सकारात्मक बातें: आज परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा. घर का वातावरण सुखद रहेगा और किसी शुभ समाचार से मन प्रसन्न हो सकता है. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी. विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा. समाज में सम्मान बढ़ सकता है. पुराने मित्रों से मुलाकात लाभदायक साबित हो सकती है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा रहेगा.

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नकारात्मक बातें: अधिक भावुकता नुकसान का कारण बन सकती है. छोटी-छोटी बातों को लेकर मन परेशान रह सकता है. खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति की बात दिल को ठेस पहुंचा सकती है. आलस्य के कारण कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं.

करियर और व्यवसाय: नौकरी करने वालों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे. व्यापार में लाभ मिलने की संभावना है. प्रॉपर्टी, शिक्षा, होटल और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय लाभकारी रहेगा. नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

प्रेम और संबंध: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा. विवाहित लोगों का वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन पेट और तनाव से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खान-पान का विशेष ध्यान रखें.

सावधानियां: भावनाओं में बहकर निर्णय न लें. अनावश्यक खर्चों से बचें.

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 2

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें.

ये भी पढ़ें: खाया हुआ शरीर को नहीं लगता? इन मंत्रों का करें जाप,नोट कर लें भोजन करने के सही नियम

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About the Author
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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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