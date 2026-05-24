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Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kark Rashifal: आज अचानक बदलेगी आपकी आर्थिक स्थिति और होगा बड़ा धन लाभ, लेकिन पेट और सीने की ये तकलीफ बढ़ा सकती है टेंशन

Aaj Ka Kark Rashifal: आज अचानक बदलेगी आपकी आर्थिक स्थिति और होगा बड़ा धन लाभ, लेकिन पेट और सीने की ये तकलीफ बढ़ा सकती है टेंशन

Aaj Ka Kark Rashifal: 24 मई 2026 को आपकी ही राशि में सूर्य और कन्या के चंद्रमा के प्रभाव से मिथुन राशि वालों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और मीडिया, मार्केटिंग व लेखन क्षेत्र के लोगों को आय के नए अवसर मिलेंगे. आज मन की अस्थिरता और अत्यधिक सोच के कारण मानसिक तनाव व खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए जातकों को नकारात्मक सोच से बचने और भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी गई है.

 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 24, 2026, 04:16 AM IST
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Aaj Ka Kark Rashifal: आज अचानक बदलेगी आपकी आर्थिक स्थिति और होगा बड़ा धन लाभ, लेकिन पेट और सीने की ये तकलीफ बढ़ा सकती है टेंशन

Aaj Ka Kark Rashifal: आज यानी 24 मई 2026 का दिन इस राशि के जातकों के लिए भावनाओं और मानसिक हलचलों से भरा रहने वाला है. इस रविवार को एक बेहद महत्वपूर्ण खगोलीय स्थिति बन रही है, जहां आपका राशि स्वामी चंद्रमा खुद कन्या राशि में बैठकर आपकी कार्यशैली को बदलेगा, वहीं मिथुन राशि का सूर्य आपकी मानसिक गतिविधियों और खर्चों की रफ्तार को बढ़ाने का काम करेगा. आइए विस्तार से जानते हैं कि आज कर्क राशि वालों के लिए कौन से सुनहरे अवसर आने वाले हैं और किस एक बड़ी गलती से उन्हें आज हर हाल में बचना होगा.

कर्क राशि : कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है. यह जल तत्व की राशि मानी जाती है, इसलिए इस राशि के जातक भावुक, संवेदनशील, परिवार प्रेमी और कल्पनाशील स्वभाव के होते हैं. कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र आते हैं. 24 मई 2026 को चंद्रमा कन्या राशि में रहकर आपके विचारों और कार्यशैली को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से मानसिक गतिविधियां बढ़ेंगी. आज का दिन धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

सकारात्मक बातें: आज कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और व्यवहार की सराहना हो सकती है. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और धन लाभ के योग बनेंगे. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर में सुखद वातावरण बना रहेगा. विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात मन को प्रसन्न करेगी.

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नकारात्मक बातें: भावुकता के कारण छोटी बातों को लेकर मन परेशान हो सकता है. किसी करीबी व्यक्ति की बात दिल को ठेस पहुंचा सकती है. खर्चों में अचानक वृद्धि होने की संभावना है. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती है. दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना नुकसानदायक हो सकता.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी और नए संपर्क भविष्य में फायदा देंगे. शिक्षा, लेखन और रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन सामान्य और शांत रहेगा. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, सीने या सर्दी-जुकाम से जुड़ी परेशानी हो सकती है. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा. अधिक तनाव लेने से बचें.

सावधानियां: भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें. अनावश्यक खर्चों से बचें. नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखें.

शुभ रंग: सफेद, क्रीम

शुभ अंक: 2, 4

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का जाप करें. चावल या दूध का दान करना शुभ रहेगा.

ये भी पढे़ें: 7 दिन में 6 ग्रह बदलेंगे चाल, इन राशियों को मिलेगा रुका धन, वृश्चिक वाले रहें अलर्ट 

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Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

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