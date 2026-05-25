Advertisement
trendingNow13227626
Hindi Newsऐस्ट्रोAaj Ka Kark Rashifal: 25 मई को दूसरों की बातों में आकर न लें फैसला, वरना उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

Aaj Ka Kark Rashifal: 25 मई को दूसरों की बातों में आकर न लें फैसला, वरना उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

Aaj Ka Kark Rashifal: 25 मई 2026 को सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से कर्क राशि वालों को पारिवारिक सुख और मानसिक शांति मिलेगी. आज आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी और आर्थिक सुधार के योग बनेंगे, हालांकि अत्यधिक भावुकता से बचना और बिना सोचे-समझे बड़े फैसले न लेना आपके लिए बेहतर रहेगा.
 

Written By  Manish Agarwal |Last Updated: May 25, 2026, 04:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aaj Ka Kark Rashifal: 25 मई को दूसरों की बातों में आकर न लें फैसला, वरना उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

Aaj Ka Kark Rashifal: 25 मई 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक खुशियों और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला रहेगा. आज आपको अपने प्रियजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार को महत्व देने वाले माने जाते. इस राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र आते. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर पारिवारिक और मानसिक मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से विचारों में तेजी और नई योजनाओं की शुरुआत के संकेत मिलेंगे. आज का दिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज परिवार से सहयोग और भावनात्मक समर्थन प्राप्त होगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और व्यवहार की सराहना होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

नकारात्मक बातें: अधिक भावुकता के कारण छोटी बातों को लेकर मन परेशान हो सकता. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी हो सकती. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती. दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी. रचनात्मक, शिक्षा और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, सर्दी जुकाम या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें. अनावश्यक खर्चों से बचें. अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें.

शुभ रंग: मोती सफेद, हल्का नीला

शुभ अंक: 2, 6

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल का दान करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

ये भी पढ़ें: मंगल-गुरु के लाभ दृष्टि योग से 4 राशि वालों को अपार धन, बढ़ेगी ताकत और आत्मविश्वास!

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Manish Agarwal

मनीष अग्रवाल भारतीय विद्या भवन से आचार्य और एक पेशेवर वैदिक ज्योतिषी, अंकशास्त्री, साइकिक हीलर, तंत्र विशेषज्ञ और वास्तु सलाहकार हैं. उन्‍हें गुप्त विद्याओं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के क्षेत्र में ...और पढ़ें

TAGS

kark rashi

Trending news

कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
karnataka
कर्नाटक के भटकल में धार्मिक ढांचे को लेकर तनाव, पुलिसकर्मियों पर लोगों ने किया हमला
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
Tamil Nadu
'वे पीठ पर छुरा घोंपते हैं, फिर नहीं करेंगे भरोसा', पुराने साथी का कांग्रेस पर हमला
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
Rahul Gandhi
'मुंगेरीलाल के हसीन सपने...', राहुल गांधी के सरकार गिरने वाले दावे पर फडणवीस का तंज
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
Bhatkal
सीप तलाशने नदी में गए 14 लोग हादसे का शिकार, 8 की मौत और 6 लापता; मचा कोहराम
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
Heat wave
गर्मी से राहत पाने गए पहाड़, जाम में खत्म हुआ वीकेंड; मनाली में पर्यटकों का बुरा हाल
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
world thyroid day
वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
CJP
किसी बड़े राजनीतिक तूफान की आहट या सिर्फ ट्रेंड? आखिर क्यों अस्तित्व में आई 'CJP'?
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
weather update
रेगिस्तान से ज्यादा तप रहे पहाड़ी राज्यों के पड़ोसी क्षेत्र, क्यों बने आग का कटोरा?
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
Jammu-kashmir
बारामूला में नाकाम आतंकियों की नापास साजिश, जवानों ने पकड़ा हथियारों का जखीरा
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..
S Jaishankar Marco Rubio Meeting
H-1B-F1 Visa पर अमेरिका की सफाई! जयशंकर के सवाल पर रुबियो बोले-भारत को टारगेट नहीं..