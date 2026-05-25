Aaj Ka Kark Rashifal: 25 मई को दूसरों की बातों में आकर न लें फैसला, वरना उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान

Aaj Ka Kark Rashifal: 25 मई 2026 का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए पारिवारिक खुशियों और मानसिक शांति को बढ़ाने वाला रहेगा. आज आपको अपने प्रियजनों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आप एक नई ऊर्जा के साथ अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे.

कर्क राशि: कर्क राशि के जातक भावुक, संवेदनशील और परिवार को महत्व देने वाले माने जाते. इस राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का अंतिम चरण, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र आते. 25 मई 2026 को चंद्रमा तुला राशि में रहकर पारिवारिक और मानसिक मामलों को प्रभावित करेगा, वहीं सूर्य मिथुन राशि में होने से विचारों में तेजी और नई योजनाओं की शुरुआत के संकेत मिलेंगे. आज का दिन धैर्य और समझदारी के साथ आगे बढ़ने का रहेगा.

सकारात्मक बातें: आज परिवार से सहयोग और भावनात्मक समर्थन प्राप्त होगा. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में सुधार होगा और किसी पुराने प्रयास का लाभ मिल सकता. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और व्यवहार की सराहना होगी. विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा और पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी. घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती. सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

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नकारात्मक बातें: अधिक भावुकता के कारण छोटी बातों को लेकर मन परेशान हो सकता. खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने की संभावना है. किसी करीबी व्यक्ति के साथ गलतफहमी हो सकती. मानसिक तनाव और अधिक सोचने की आदत थकान बढ़ा सकती. दूसरों की बातों में आकर निर्णय लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है.

करियर: नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में सामान्य लाभ की स्थिति बनी रहेगी. रचनात्मक, शिक्षा और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन विशेष रूप से अनुकूल रहेगा. विद्यार्थियों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने के संकेत हैं.

रिलेशनशिप: प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग और स्नेह प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट, सर्दी जुकाम या थकान से जुड़ी परेशानी हो सकती. पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

सावधानियां: भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें. अनावश्यक खर्चों से बचें. अपनी निजी बातें हर किसी से साझा न करें.

शुभ रंग: मोती सफेद, हल्का नीला

शुभ अंक: 2, 6

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और जरूरतमंद व्यक्ति को दूध या चावल का दान करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.

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